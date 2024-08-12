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Зачем они нужны: как с клавишами F1-F12 управляться с компьютером будет гораздо быстрее


Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

 

Большинство из нас ежедневно находится за компьютером. Но «находиться» и «владеть в совершенстве» – увы, отнюдь не одно и то же. К примеру, вы знаете, в чём сакральное значение «верхних» клавиш с F1 по F12? Нет? Тогда советуем к прочтению этот небольшой ликбез. Поверьте: с этими знаниями время, проведенное с компом, станет ещё немного проще.

Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

 

На поверхности вашего компьютера и всех его составляющих нет ничего лишнего. Внутри – тем более. И хотя ряд функциональных клавиш (те самые F1 –F12) большинство из нас упорно игнорирует, они могут быть весьма полезны. И здорово ускорить выполнение повседневных задач. Главное, запомнить их назначение и тут же опробовать на практике. Так что, открывайте Word и начнём!

Клавиша F1


• Нажав её одновременно с кнопкой Windows, вы откроете меню «Помощь». Полезно, когда что-то пошло и «наклацалось» не так.
• Нажатие клавиши F1 при работе с Word или Excel отобразит/скроет панель инструментов.

Клавиша F2


• Эта клавиша служит для быстрого переименования папок. Нажмите на выделенной папке – и тут же увидите курсор.
• Сочетание Alt + Ctrl + F2 открывает библиотеку «Документы» в Microsoft Office.

Клавиша F3


• Открывает «Поиск» в любой папке.
• Сочетание Shift + F3 позволяет поменять регистр выбранного фрагмента текста. К примеру, вы случайно нажали Caps Lock и не заметили, что написали большой кусок текста (или одно слово, неважно) ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Выделяете ошибку, нажимаете одновременно Shift и F3, и все буквы превращаются в строчные. Также работает в обратном порядке, меняя строчные на заглавные.

Клавиша F4


• Комбинация Alt + F4 закрывает активное окно (браузер, документ – всё равно. Особенно полезное сочетание для тех, кто любит «в тихую» смотреть видео с YouTube на рабочем месте и не замечает, что за его спиной стоит начальник).
• Нажав клавишу в открытой папке, вы переместите курсор в адресную строку. Так что можно будет быстро переключиться между папками.

Клавиша F5


• Обновляет страницу в браузере.
• Начинает слайд-шоу в PowerPoint.
• Активирует функцию «Найти и Заменить» в Word.

Клавиша F6


• Ctrl + F6 позволяет быстро перемещаться между несколькими открытыми окнами Word.
• А ещё эта клавиша чрезвычайно полезна для геймеров, так как помогает быстро «сохраниться».

Клавиша F7


• Alt + F7 запускает проверку правописания в Word, что позволит вам быстро найти и устранить все ошибки.
• Shift + F7 в том же Word Открывает тезаурус.

Клавиша F8


• Если нажать F8 во время перезагрузки компьютера, можно выбрать «безопасный режим». Что может спасти ваши фалы, если что-то пошло не так с Windows.

Клавиша F9


• Ещё одна золотая клавиша для любителей компьютерных игр: позволяет быстро загрузить последнее сохранение.
• Нажатие клавиши во время загрузки Windows на некоторых ноутбуках позволяет вызвать восстановление системы из резервного раздела.

Клавиша F10


• Вызов меню открытой программы.
• Ctrl + F10 сворачивает/разворачивает окно Word.
• Shift + F10 – то же самое, что и клик правой кнопкой мыши.

Клавиша F11


• Запускает полноэкранный режим в браузере (т.е. вы не видите панели инструментов сверху и снизу – на экране сплошная страница).
• Shift + F11 добавляет страницу в Excel.

Клавиша F12


• Запускает команду «Сохранить как» в Word.
• Shift + F12 сохраняет текущий документ Word.
• Ctrl + F12 открывает документ Word.
Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

Как использовать клавиши F1-F12, чтобы быстрее работать с компьютером

 

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