Варианты новогоднего декора со свечами

В преддверие Рождества и Нового года принято украшать интерьер дома декором со свечами. Они придают дому душевную теплоту, таинственную атмосферу.



Плавающие свечи



Украсить новогодний стол или подоконник можно с помощью оригинальных плавающих свечей. Это придаст особый оригинальный вид жилищу. Кроме того, здесь полностью соблюдена безопасность от горения свечей.







Медовые свечи

Ароматические свечи

Свечи в виде фигур

Расписные свечи

Гелевые свечи

Светодиодные свечи

Свечи на столе в канделябре

Свечи-таблетки

Свечи в фонариках

Как замечательно наслаждаться не только созерцанием слабого изящного огонька медовых свечей, но и вдыхать их аромат. Набор из медовых свечек не только правильный декор своего дома, но и может стать отличным подарком для друзей.Вдыхать аромат новогодней ночи позволит вам не только новогодняя елочка, но и зажженные ароматические свечи. Их тонкий аромат окутает вас своим шлейфом, а медленное горение свечи будет радовать вас своим видом.Новогодняя атрибутика широко используется в выпуске свечей. Свечи в виде фигурок Деда Мороза, Санта-Клауса, заснеженного домика, мишки особенно нравятся детям, усиливая восторг от новогоднего торжества.Магия Нового года входит в дом с украшением интерьера расписными свечами. Как правило, такие свечи отличаются объемом, на который наносится выбранный рисунок. Особенно эффектно смотрится композиция из комплекта свечей одного дизайна.Новогодние гелевые свечи выполняют в разном виде. С ними интерьер приобретает особый неповторимый колорит. Бутылочки и баночки с гелевой свечой выступают в качестве оригинального подсвечника, в который можно поместить разные украшения.Новогоднее украшение в виде светодиодной свечи с елочкой и Дедом Морозом внутри, служит оригинальным декором интерьера. Их можно использовать в течение всего года в качестве ночника в детской комнате.Оригинальным украшением новогоднего стола могут стать красиво расставленные свечи в канделябрах. Интерьер приобретает ни с чем не сравнимый ретро-стиль.Достоинство таких миниатюрных свечей-таблеток в том, что ими можно украсить как подсвечник, любую подставку, так и создать из них композицию, разместив в вазе, заполненной водой.Отличным украшением камина или подоконника станут свечи в фонариках. Они выглядят необычно и мигающие в них огоньки действуют на человека притягательно и завораживающе.Существует много вариантов новогоднего декора со свечами. В любом случае, жилище, украшенное свечами смотрится уютным, теплым и оригинальным.