Варианты новогоднего декора со свечами

В преддверие Рождества и Нового года принято украшать интерьер дома декором со свечами. Они придают дому душевную теплоту, таинственную атмосферу.
Плавающие свечи
Украсить новогодний стол или подоконник можно с помощью оригинальных плавающих свечей. Это придаст особый оригинальный вид жилищу. Кроме того, здесь полностью соблюдена безопасность от горения свечей.
Медовые свечи
Как замечательно наслаждаться не только созерцанием слабого изящного огонька медовых свечей, но и вдыхать их аромат. Набор из медовых свечек не только правильный декор своего дома, но и может стать отличным подарком для друзей.
Ароматические свечи
Вдыхать аромат новогодней ночи позволит вам не только новогодняя елочка, но и зажженные ароматические свечи. Их тонкий аромат окутает вас своим шлейфом, а медленное горение свечи будет радовать вас своим видом.
Свечи в виде фигур
Новогодняя атрибутика широко используется в выпуске свечей. Свечи в виде фигурок Деда Мороза, Санта-Клауса, заснеженного домика, мишки особенно нравятся детям, усиливая восторг от новогоднего торжества.
Расписные свечи
Магия Нового года входит в дом с украшением интерьера расписными свечами. Как правило, такие свечи отличаются объемом, на который наносится выбранный рисунок. Особенно эффектно смотрится композиция из комплекта свечей одного дизайна.
Гелевые свечи
Новогодние гелевые свечи выполняют в разном виде. С ними интерьер приобретает особый неповторимый колорит. Бутылочки и баночки с гелевой свечой выступают в качестве оригинального подсвечника, в который можно поместить разные украшения.
Светодиодные свечи
Новогоднее украшение в виде светодиодной свечи с елочкой и Дедом Морозом внутри, служит оригинальным декором интерьера. Их можно использовать в течение всего года в качестве ночника в детской комнате.
Свечи на столе в канделябре
Оригинальным украшением новогоднего стола могут стать красиво расставленные свечи в канделябрах. Интерьер приобретает ни с чем не сравнимый ретро-стиль.
Свечи-таблетки
Достоинство таких миниатюрных свечей-таблеток в том, что ими можно украсить как подсвечник, любую подставку, так и создать из них композицию, разместив в вазе, заполненной водой.
Свечи в фонариках
Отличным украшением камина или подоконника станут свечи в фонариках. Они выглядят необычно и мигающие в них огоньки действуют на человека притягательно и завораживающе.
Существует много вариантов новогоднего декора со свечами. В любом случае, жилище, украшенное свечами смотрится уютным, теплым и оригинальным.
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