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Варианты новогоднего декора со свечами

В преддверие Рождества и Нового года принято украшать интерьер дома декором со свечами. Они придают дому душевную теплоту, таинственную атмосферу.

Плавающие свечи

Украсить новогодний стол или подоконник можно с помощью оригинальных плавающих свечей. Это придаст особый оригинальный вид жилищу. Кроме того, здесь полностью соблюдена безопасность от горения свечей.

Варианты новогоднего декора со свечами

Медовые свечи



Как замечательно наслаждаться не только созерцанием слабого изящного огонька медовых свечей, но и вдыхать их аромат. Набор из медовых свечек не только правильный декор своего дома, но и может стать отличным подарком для друзей.

Варианты новогоднего декора со свечами

Ароматические свечи



Вдыхать аромат новогодней ночи позволит вам не только новогодняя елочка, но и зажженные ароматические свечи. Их тонкий аромат окутает вас своим шлейфом, а медленное горение свечи будет радовать вас своим видом.

Варианты новогоднего декора со свечами

Свечи в виде фигур



Новогодняя атрибутика широко используется в выпуске свечей. Свечи в виде фигурок Деда Мороза, Санта-Клауса, заснеженного домика, мишки особенно нравятся детям, усиливая восторг от новогоднего торжества.

Варианты новогоднего декора со свечами

Расписные свечи



Магия Нового года входит в дом с украшением интерьера расписными свечами. Как правило, такие свечи отличаются объемом, на который наносится выбранный рисунок. Особенно эффектно смотрится композиция из комплекта свечей одного дизайна.

Варианты новогоднего декора со свечами

Гелевые свечи



Новогодние гелевые свечи выполняют в разном виде. С ними интерьер приобретает особый неповторимый колорит. Бутылочки и баночки с гелевой свечой выступают в качестве оригинального подсвечника, в который можно поместить разные украшения.

Варианты новогоднего декора со свечами

Светодиодные свечи



Новогоднее украшение в виде светодиодной свечи с елочкой и Дедом Морозом внутри, служит оригинальным декором интерьера. Их можно использовать в течение всего года в качестве ночника в детской комнате.

Варианты новогоднего декора со свечами

Свечи на столе в канделябре



Оригинальным украшением новогоднего стола могут стать красиво расставленные свечи в канделябрах. Интерьер приобретает ни с чем не сравнимый ретро-стиль.

Варианты новогоднего декора со свечами

Свечи-таблетки



Достоинство таких миниатюрных свечей-таблеток в том, что ими можно украсить как подсвечник, любую подставку, так и создать из них композицию, разместив в вазе, заполненной водой.

Варианты новогоднего декора со свечами

Свечи в фонариках



Отличным украшением камина или подоконника станут свечи в фонариках. Они выглядят необычно и мигающие в них огоньки действуют на человека притягательно и завораживающе.

Варианты новогоднего декора со свечами

Существует много вариантов новогоднего декора со свечами. В любом случае, жилище, украшенное свечами смотрится уютным, теплым и оригинальным.
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