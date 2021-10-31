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Как вырастить арахис в домашних условиях

Вырастить арахис сможет каждый человек, ведь никакого особого ухода он не требует. Вырастить его можно даже в домашних условиях — в мешках! И урожай будет очень неплохой.
Как вырастить арахис в домашних условиях
Сначала нужно получить посадочный материал. Сырой арахис освобождаем от скорлупы, замачиваем в воде на 15 минут. Затем воду сливаем, кладём арахис на салфетки. Заворачиваем со всех сторон и сбрызгиваем обильно водой. Оставляем на двое суток для проращивания.
Как вырастить арахис в домашних условиях
Мешки наполняем питательным грунтом. В один мешок высаживаем 3 проросших арахиса.
Как вырастить арахис в домашних условиях
Устанавливаем мешки на солнечном месте.
Как вырастить арахис в домашних условиях
Через 10 дней, когда появятся росточки, землю прикрываем кусочками ткани. Нужно поддерживать достаточную влажность почвы.
Как вырастить арахис в домашних условиях
Через 3,5 месяца арахис вырастет, а веточки начнут засыхать — это знак, что пора снимать урожай!

Как вырастить арахис в домашних условиях
Даже в мешках можно вырастить много арахиса своими руками.
Как вырастить арахис в домашних условиях
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Арахисвыращивание
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