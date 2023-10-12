Абидосские иероглифы: Как на стенах древнеегипетского храма появился вертолет

Когда в XIX веке археологи принялись за раскопки и изучение храмового комплекса в древнем Абидосе, они и не подозревали, на что вскоре окажутся похожими иероглифы времен фараона Сети. В XX веке стало очевидно: в значках угадываются изображения вертолета, подводной лодки, танка и дирижабля.
Из глубины веков
Поминальный храм Сети I в Абидосе
Город Абидос, где обнаружили странные иероглифы, расположен неподалеку от Луксора на левом берегу Нила и имеет древнюю и примечательную историю. Абидос был посвящен культу бога Осириса, того, что царствовал в Египте и научил людей земледелию и садоводству. После того, как Осирис был убит своим братом, богом Сетом, он стал править миром мертвых. Но к тому времени, как в Египте возник культ Осириса, город Абидос уже несколько веков был религиозным центром древней цивилизации, являясь, к тому же, самым населенным городом на Земле.
До настоящего времени сохранилась мумия Сети I, вдохновившая своим обликом целый ряд кинорежиссеров
В XIII в. до н.э. в правление фараона Сети I в Абидосе началось, как принято считать, строительство храмового комплекса, посвященного Осирису. Этот правитель обеспечил своему народу множество блестящих побед в сражениях, а потому интерьеры сооружений восхваляли фараона как талантливого полководца и реформатора - об этом сообщали пиктограммы на стенах храма. Но в 1279 г. до н.э. Сети умер, и дальнейшее управление государством, как и завершение строительства и отделка храма Осириса, осуществлялись в царствование Рамсеса II. Новый правитель царствовал более 60 лет и вошел в историю благодаря многочисленным завоеваниям и возведением огромного количества культовых сооружений. Абидосский комплекс памятников архитектуры включает храмы, некрополи, развалины дворцов.
Рамсес II продолжил дело отца по возведению культовых зданий
Археологическая экспедиция 1818 года обнаружила Абидосский список царей, а также таблицу Абидоса – рельефы, содержащие перечень фараонов до Рамсеса II. На глаза археологов попали и другие пиктограммы, но в те времена они еще не могли заинтересовать ученых – а потому никакой сенсации не произвели.
Абидосский список и таблица Абидоса дали ученым возможность далеко продвинуться вперед в изучении древних иероглифов
Древнеегипетский вертолет?
Балка, расположенная на высоте 8 метров одного из залов поминального храма фараона Сети I – части храмового комплекса Абидоса, - до конца XX века оставалась вне поля зрения широкой общественности. Но в 1997 году уфолог Рут МакКинли-Ховер выложила в интернет странную информацию: по ее данным, стены древнего храма Осириса содержали рельефные изображения вертолета, танка и самолета – первые образцы которых возникли спустя тысячи лет после отделки интерьера храма. По мнению исследователя, человечеству таким образом было представлено доказательство палеоконтакта – встречи древних цивилизаций с представителями внеземной культуры, посетившей планету в далеком прошлом.
Абидосские иероглифы
Поначалу информация Ховер была воспринята скептически, даже высказывались предположения о фальсификации фото загадочных рельефов, но оказалось, что странные пиктограммы существуют в действительности, относятся ко временам фараонов Сети I и Рамсеса II и действительно расположены неподалеку друг от друга, представляя собой нечто похожее на одно зашифрованное сообщение. Версии множились – помимо гипотезы о встрече с инопланетянами было высказано и другое предположение – что древние египтяне каким-то образом имели возможность заглянуть в будущее.
Абидос, храм Сети I
Какие тайны на самом деле скрывает Абидос?
За дело взялись специалисты по истории Древнего Египта, которые вскоре выступили с достаточно прозаическим объяснением происхождения картинок. Стены храма представляли собой палимпсест, или наложение одних иероглифов на другие. После смерти своего отца фараон Рамсес II повелел исправить «написанное», старые пиктограммы были заштукатурены, а поверх них нанесены новые – касающиеся живущего на тот момент правителя. Эти изменения коснулись и зала, в котором находится таинственная балка.
Черным отмечены значки, которые появились в царствование Рамсеса II
Время, прошедшее с тех пор, сказалось на состоянии поверхностей – в отдельных местах штукатурка была повреждена, на рельефах появились трещины и сколы, и все вместе образовало собой похожие на изображения военной техники картинки. Правда, несмотря на предложенное объяснение, споры насчет происхождения странных иероглифов не утихли до сих пор – некоторые из сторонников альтернативных теорий даже утверждают, что на балке храма Осириса представлены вполне конкретные модели военной техники, и можно даже установить эпизод из современных военных конфликтов, который изображают барельефы.
Некрополь города Абидос
Психологи утверждают, что в данном случае срабатывает одна из ярких особенностей человеческого мировосприятия – видеть то, что хочется видеть. К тому же, цивилизация Древнего Египта, и без того изученная недостаточно, открывает современным исследователей гораздо больше загадок, чем объяснений. Так, например, изучение того же храма Сети I показало наличие комнаты неизвестного назначения без окон и без дверей, названной «Камерой К». Это двухэтажное помещение, доступ в которое возможен лишь через отверстие в крыше храма, не оставило ученым никаких подсказок – ни барельефов, ни иероглифов на стенах.
Загадка «Камеры К» волновала ученых еще в позапрошлом веке
Еще большее количество вопросов вызывает примыкающий к храму Сети с западной стороны Осирион – строение из мегалитов, расположенное ниже уровня соседних храмов и являющееся одной из самых древних построек Египта. Свидетельства высокого уровня развития древних народов продолжают появляться и в наше время. В ноябре 2016 года вблизи храма Сети I, где и находятся абидосские рельефы, были обнаружены следы древнейшего города, существовавшего задолго до фараонов и культа Осириса и включавшего когда-то гробницы и здания, инструменты, утварь.
Осирион, древнее мегалитическое сооружение по соседству с храмом фараона Сети I
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