15 научно-фантастических произведений, от которых не оторваться

Если вы любите не просто фантастику, а по-настоящему хорошую фантастику, то эти произведения точно для вас. В данной подборке нет т.н. классики sci-fi, но от этого она не стала хуже. Взглянем на жанр под другим углом?



Эра титанов, А. Дж. Риддл

Ложная слепота, Питер Уоттс

Квантовый вор, Ханну Райаниеми

Схизматрица, Брюс Стерлинг

Спин, Роберт Чарлз Уилсон

Пламя над бездной. Глубина в небе, Вернор Виндж

Фрактальный принц, Ханну Райаниеми

Купец и волшебные врата, Тед Чан

Алгебраист, Иэн Бэнкс

Шестой сон, Бернар Вербер

Автостопом по Галактике, Дуглас Адамс

По ту сторону рифта, Питер Уоттс

Поток, Дэниэл Суарез

Первому игроку приготовиться, Эрнест Клайн