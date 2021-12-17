7 разновидностей эффекта дежавю

Абсолютное большинство людей хоть раз в жизни переживало дежавю — одно из самых таинственных явлений, связанных с нашей памятью. Но далеко не все знают, что у этого загадочного чувства существует несколько интересных разновидностей. Вот список из семи, самых распространённых.
1. Дежавю (déjà vu — «уже виденное»)
То самое, знаменитое дежавю. Если говорить научным языком, то это — психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, однако это чувство не связывается с конкретным моментом прошлого, а относится к прошлому в общем. То есть испытывая классическое чувство дежавю, вы ощущаете, что это уже видели подобное место или ситуацию, но не можете вспомнить когда именно. Часто, испытывая классическое чувство дежавю, человек даже не может точно понять: видел ли он это раньше наяву или во сне.
2. Дежа веку (Déjà Vécu — «уже пережитое»)
В то время, как дежавю — это ощущение, что вы видели что-то раньше, дежа веку — это чувство, что вы видели это событие раньше, но более детально, что вы узнаете запахи и звуки. Часто это сопровождается сильным чувством, будто вы знаете, что произойдет дальше. Те самые знаменитые моменты из фильмов «Пункт назначения», которые переживали главные герои — не что иное, как дежа веку.
3. Дежа визите (Déjà Visité — «уже посещённое»)
Это менее распространенное явление, при котором возникает необъяснимое знание нового места. Например, вы можете знать маршрут в новом городе, несмотря на то, что никогда там не были и знаете, что не могли никак получить эти знания. Вспоните Шурика-студента из «Операции Ы». Дежа визите касается пространства и географии, в то время как дежа веку связано с временными событиями.
4. Дежа сенти (Déjà Senti — «уже прочувствованное»)
Это явление чего-то, что вы уже чувствовали. Это психическое явление, которое редко остается в памяти. Воспоминание обычно возникает при звуке голоса другого человека, озвученных мыслях или чтении. Либо при посещении каких-то памятных для вас мест, вы снова испытываете те чувства, которые наполняли вас раньше именно в этом месте. В отличие от других видов дежавю, при дежа сенти не возникает тень чего-то паранормального или неестественного.
5. Жамевю (Jamais Vu)
Это состояние, противоположное дежавю, и описывает знакомую ситуацию, которую вы не узнаете. Человек не узнает ситуацию, хотя знает, что был здесь раньше. Вы можете внезапно не узнать другого человека, слово или место, которое знаете. Во время одного исследования ученые попросили 92-х добровольцев написать слово «дверь» 30 раз за 1 минуту. В результате 68 процентов участников испытали симптомы жамевю, то есть они начали сомневаться, что слово «дверь» было реальным. Это возможно указывает на то, что явление жамевю является симптомом усталости мозга.
6. Пресквю
Это ощущение «на кончике языка», то самое сильное чувство, когда вы никак не можете вспомнить хорошо знакомое вам слово. Часто это состояние может быть навязчивым и даже мучительным. Человек вспоминает одну или несколько характеристик забытого слова, например, первую букву, но чувствуют легкое мучение при поиске самого слова уеликом и ощущение облегчения, когда слово возникает в уме.
7. Лестничный ум или остроумие на лестнице (L’esprit de l’Escalier)
Это состояние, когда вы находите умное решение или ответ, когда уже слишком поздно. Это может быть ответный выпад на оскорбление, остроумная реплика, которая приходит на ум, когда уже становится бесполезной. Вы будто «находитесь на лестнице, уходя со сцены». В русском языке для обозначения этого состояния используется фраза «задним умом крепок».
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