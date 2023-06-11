С нами не соскучишься!

8 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света снегирева Снегирева
    Спасибо!Готовить как Горд...
  • Boris Max
    Столько слов... и что? теперь весь Мир ходит в говне, под предлогом так удобней... и что?Шапка «буратино» ...
  • Алиса Майская
    Автор, Вы - школьник?1.Про ковры и "дорогие" обои - чушь полная. Во-первых, обои были дешевые, (другое дело, что выбо...4 вещи времён ССС...

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Текила популярна от Москвы до Мехико и Нью-Йорка. Это многомиллиардная индустрия, но производство по-прежнему уходит корнями в многовековые традиции ведения сельского хозяйства с использованием мотыг и мулов.

Посмотрим!

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Центр производства текилы находится в мексиканском штате. Здесь фермеры работают поколениями и называют себя «химадорами». (Carlos Jasso):

Текила-бум и многовековые традиции её получения




Химадоры выращивают кактус агава, из которого дистиллируют известный напиток. (Carlos Jasso):

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Популярность текилы привела к обострению нехватки агавы. Каждой агаве требуется от семи до восьми лет созревания, но спрос побуждает производителей использовать более молодые растения. (Carlos Jasso):

Текила-бум и многовековые традиции её получения

В 2011 году в Мексике было высажено около 18 миллионов голубых агав для сбора в 2018-м. Это на 24 миллиона растений меньше требуемой для 140 зарегистрированных производителей нормы.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Листья обрезаются, остается сердцевина, похожая на гигантский ананас.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

 

Текила-бум и многовековые традиции её получения

 

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Не так давно это была очень уважаемая работа, сейчас молодые люди избегают её.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Производство текилы строго ограничено территорией пяти штатов Мексики: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Дефицит сырья, вероятно, продлится до 2021 года. К этому времени власти постараются улучшить стратегию высадки агавы.

Это оставшиеся волокна.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Химадоры беспокоятся, что их вскоре могут заменить машины. Но машинный сбор агавы будет сложной процедурой, так как трудно сопоставить размер сердцевины агавы с размером растения.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

История текилы фактически начинается в 1530 году, когда капитан испанского судна Христофор де Окате прибыл в Мексику и основал город Текила.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Кстати, слово «мексика» в переводе с ацтекского означает «место, где растет агава».

Текила-бум и многовековые традиции её получения

 

Текила-бум и многовековые традиции её получения

 

Текила-бум и многовековые традиции её получения

 

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Бочки с текилой.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Местные магазинчики с текилой. Заходи, пробуй, покупай.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Изготовление текилы на экспорт.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

Так что, когда будете пробовать текилу, не забудьте, что её путь в бар на другом конце мира начинается вот так.

Текила-бум и многовековые традиции её получения

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Текила-бум и многовековые традиции её получения

И не забудьте:
Текила-бум и многовековые традиции её полученияПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Москва

Картина дня

наверх