Текила-бум и многовековые традиции её получения

Текила популярна от Москвы до Мехико и Нью-Йорка. Это многомиллиардная индустрия, но производство по-прежнему уходит корнями в многовековые традиции ведения сельского хозяйства с использованием мотыг и мулов.



Посмотрим!







Центр производства текилы находится в мексиканском штате. Здесь фермеры работают поколениями и называют себя «химадорами». (Carlos Jasso):











