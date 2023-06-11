Текила-бум и многовековые традиции её получения

Текила популярна от Москвы до Мехико и Нью-Йорка. Это многомиллиардная индустрия, но производство по-прежнему уходит корнями в многовековые традиции ведения сельского хозяйства с использованием мотыг и мулов.
Посмотрим!
Центр производства текилы находится в мексиканском штате. Здесь фермеры работают поколениями и называют себя «химадорами». (Carlos Jasso):
Химадоры выращивают кактус агава, из которого дистиллируют известный напиток. (Carlos Jasso):
Популярность текилы привела к обострению нехватки агавы. Каждой агаве требуется от семи до восьми лет созревания, но спрос побуждает производителей использовать более молодые растения. (Carlos Jasso):
В 2011 году в Мексике было высажено около 18 миллионов голубых агав для сбора в 2018-м. Это на 24 миллиона растений меньше требуемой для 140 зарегистрированных производителей нормы.
Листья обрезаются, остается сердцевина, похожая на гигантский ананас.
Не так давно это была очень уважаемая работа, сейчас молодые люди избегают её.
Производство текилы строго ограничено территорией пяти штатов Мексики: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас.
Дефицит сырья, вероятно, продлится до 2021 года. К этому времени власти постараются улучшить стратегию высадки агавы.
Это оставшиеся волокна.
Химадоры беспокоятся, что их вскоре могут заменить машины. Но машинный сбор агавы будет сложной процедурой, так как трудно сопоставить размер сердцевины агавы с размером растения.
История текилы фактически начинается в 1530 году, когда капитан испанского судна Христофор де Окате прибыл в Мексику и основал город Текила.
Кстати, слово «мексика» в переводе с ацтекского означает «место, где растет агава».
Бочки с текилой.
Местные магазинчики с текилой. Заходи, пробуй, покупай.
Изготовление текилы на экспорт.
Так что, когда будете пробовать текилу, не забудьте, что её путь в бар на другом конце мира начинается вот так.
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