Простой способ сервировки стола

Сервировка стола — 50% успеха любого застолья! Стильно, со вкусом оформленные посадочные места не останутся незамеченными вашими гостями. Единожды потратив время и сшив сервировочные комплекты, вы сможете восхищать тем, как накрыт ваш праздничный или повседневный стол, снова и снова.

А ещё такие комплекты станут классным эксклюзивным подарком. Так что выбирайте красивую ткань и начинайте шить!



Для основы сервировочного мата вам потребуется окружность из фанеры, тонкой ДВП или плотного картона диаметром 34-35 см.

Чтобы сделать выкройку для ткани, обведите основу на листке бумаги, добавьте по кругу 5 см (диаметр 45 см) и вырежьте. Обведите выкройку на двух слоях ткани. Вырежьте. Круги из ткани сложите друг к другу лицом, сколите и прошейте по краю, оставив не зашитыми примерно 7 см. Припуск на шов — 1 см.



Выверните заготовку, отгладьте и проложите по кругу шов, отступив от края 2 см. Через не зашитое отверстие вдёрните резинку. (Длина 50 см, ширина 1 см). Сшейте вместе концы резинки, отверстие застрочите в край или зашейте вручную.



Наденьте чехол на основу. Его легко снять, если он потребует стирки, а затем надеть снова. А ещё он получился двусторонним, что также продлит срок эксплуатации сервировочного мата.

Чтобы смастерить кольцо-перехват для столовых приборов, вырежьте два прямоугольника из ткани 6 на 32 см. Также понадобятся проволока и скотч.Сложите прямоугольники лицом друг к другу и прошейте по периметру, оставив не зашитыми 2 см с одного из краёв.Срежьте уголки и выверните заготовку. Отгладьте швы утюгом, а затем отстрочите периметр, отступив от края 1 см. Отверстие пока не зашивайте. Отмерьте и отрежьте необходимое количество сложенной пополам проволоки. Острые кончики обмотайте скотчем.Вставьте проволоку внутрь, отверстие зашейте. Кольцо для столовых приборов готово! Можно накрывать на стол и звать гостей.Ещё больше подробностей процесса и инструкций — в видео ниже.