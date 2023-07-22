15 самых потрясающих водопадов в мире, от красоты которых замирает сердце
Вода всегда умиротворенно действует на нервы. Даже бушующий поток может стать источником абсолютного успокоения и для глаз, и для души. Для тех, кто путешествует в поисках водопадов, предлагаем несколько особенно потрясающих мест. К некоторым легко добраться, а чтобы увидеть другие, необходимо совершить серьезный пеший поход по неизведанным тропам. Но их красота стоит таких усилий.
1. Водопад Виктория (Африка)
Водопад Виктория (Африка)
На границе между Замбией и Зимбабве находится водопад Виктория, названный в честь британской королевы. Хотя он и не самый высокий в мире, но не менее величественный. Самые отчаянные смельчаки могут искупаться в пруду Дьявола, естественном образовании на самом его краю.
2. Водопад Сельяландсфосс (Исландия)
Водопад Сельяландсфосс (Исландия)
Тот факт, что три водопада из нашего списка находятся в Исландии, свидетельствует об истинной красоте страны. Водопад Сельяландсфосс падает со скал с высоты 60 метров, поэтому добраться до него достаточно сложно.
3. Кровавый водопад (Антарктика)
Кровавый водопад (Антарктика)
Название «Кровавый водопад» на первый взгляд мало чем привлекает, но он является настоящей достопримечательностью Антарктики. Красный цвет получился в результате смешения соленой воды и оксида железа. Особенно ярко он смотрится на фоне бескрайних льдов и снегов замершего континента. Интересным является тот факт, что в воде, в которой отсутствует кислород, живет много микробов, которые способны выжить в серной и железной среде данного водопада.
4. Водопад Игуасу (Аргентина)
Водопад Игуасу (Аргентина)
Живописный и величественный водопад Игуасу в Аргентине состоит из 275 отдельных водопадов протяженностью более 3 км. Впечатляет обрыв по названию «Горло Дьявола», где поток воды особенно интенсивный. С водопадом связаны несколько трагических легенд, как с любым другим уникальным местом подобного характера.
5. Водопад Гульфосс (Исландия)
Водопад Гульфосс (Исландия)
Ничто не может сравниться с красотой природы и пейзажей в Исландии. Поэтому неудивительно, что один из самых красивых водопадов находится именно здесь. Гульфосс расположен в южной части страны, благодаря холодному климату вода иногда замерзает.
6. Водопад Деттифосс (Исландия)
Водопад Деттифосс (Исландия)
Живописный водопад находится в северо-восточной части страны. Это самый большой водопад Европы, расположенный на территории природного парка.
7. Водопад Лангфосс (Норвегия)
Водопад Лангфосс (Норвегия)
Автомобилисты могут приблизиться к природному чуду света очень близко. Это возможно благодаря тому, что трасса проходит прямо перед водопадом и, кажется, что всех сейчас смоет с дороги. В этом месте получаются самые красивые и впечатляющие фотографии.
8. Плитвицкие озера (Хорватия)
Плитвицкие озера (Хорватия)
Каскадные озера расположены в ущелье в центре Хорватии. Они обрамлены лазурно-зеленым цветом, а вода в них бирюзовая благодаря минералам Альпийских гор.
9. Водопад Детиан (на границе между Вьетнамом и Китаем)
Водопад Детиан
Детиан считается четвертым по размеру водопадом в мире. Это настоящий водопадный комплекс, поражающий неповторимой красотой и игрой красок. Но уникальным регион стал благодаря ущелью Тонглинг, в котором растут виды растений, которые больше на Земле нигде не встречаются.
10. Водопад Хелмет (Канада Скалистые горы)
Водопад Хелмет
Кроме живописных пейзажей, покрытых снегом вершин, скалистых гор и голубых озер, это место известно тем, что здесь находится водопад Хелмет, воды которого напрямую связаны с ледником Вашмавапта и текут по равнинам и долинам, создавая потрясающие пейзажи. Его высота составляет 305 метров.
11. Водопад Узуд (Марокко)
Водопад Узуд (Марокко)
Водопад Узуд расположен в Марокко и представляет собой некий оазис в пустыне, так как утопает в зелени, несмотря на кажущуюся засушливость региона. На склонах скал растут оливковые деревья, а название водопада и переводится «олива» с языка берберов. Его воды падают с высоты 110 метров.
12. Водопад в каньоне Хавасу (Аризона)
Водопад в каньоне Хавасу (Аризона)
В штате Аризона в Великом Каньоне, который окружен пустыней, можно посетить уникальный и красивый водопад, который благодаря зеленому и голубому контрастирует с красно-коричневой гаммой самого каньона. Хавасу можно считать оазисом в пустыне, так как он несет свои необычно яркие воды по засушливому району прямо в реку Колорадо.
13. Водопад Сатерленд (Новая Зеландия)
Водопад Сатерленд (Новая Зеландия)
Кто смотрел трилогию «Властелин колец», то знает, что фильм снимали в Новой Зеландии, так как только здесь можно найти неповторимой красоты пейзажи и чудеса природы. Многоводный водопад Сатерленд находится в юго-западной части страны.
14. Водопад Баатара (Ливан)
Водопад Баатара (Ливан)
Ливан может гордиться своим природным чудом света, водопадом Баатара с кристально чистой водой. Пещера, в которую он впадает, была названа «пещерой трех мостов», так как падающая вниз вода проходит через три каменных кольца, образованных пещерой и разделенных проходами.
15. Водопад Анхель (Венесуэла)
Водопад Анхель (Венесуэла)
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