Страны, где приходится учить сотни языков

Мы с гордостью называем русский одним из самых сложных языков планеты, а иногда используем этот факт, как оправдание собственной неграмотности. Между тем, на свете существуют страны, где местному населению приходиться худо-бедно изъясняться не на одном, а на нескольких сотнях различных наречий и диалектов. В каждой из них, само собой, есть пара официально признанных языков — они нужны просто для того, чтобы жители государства понимали хотя бы друг друга.



Бразилия

Австралия

Камерун

Мексика

Китай

США

Индия

Нигерия

Индонезия

Папуа — Новая Гвинея