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Страны, где приходится учить сотни языков

Мы с гордостью называем русский одним из самых сложных языков планеты, а иногда используем этот факт, как оправдание собственной неграмотности. Между тем, на свете существуют страны, где местному населению приходиться худо-бедно изъясняться не на одном, а на нескольких сотнях различных наречий и диалектов. В каждой из них, само собой, есть пара официально признанных языков — они нужны просто для того, чтобы жители государства понимали хотя бы друг друга.

Бразилия


Общее количество языков: 229

Страны, где приходится учить сотни языков


Бразилия занимает пятое место в мире по численности населения: здесь проживает более 203 миллионов людей. Официальным языком был и остается португальский, но местные жители активно используют испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, английский и индейские языки. Этого базового набора хватит туристу, чтобы комфортно чувствовать себя практически в любой части страны. А вот чтобы забраться на дикие территории, придется освоить еще несколько локальных наречий — выбирай любое из двух сотен.

Австралия


Общее количество языков: 245

Страны, где приходится учить сотни языков

Собственную вариацию классического английского австралийцы прозвали «страйн» — это всего лишь окончание Australian. Неудивительно, что жители Великобритании и США понимают австралийских ребят с трудом. Количество реально используемых диалектов перевалило за две сотни: большую роль в таком разнообразии сыграло ссыльно-поселенческое прошлое страны, а также количество местных племен, члены которых потихоньку интегрируются в общество.

Камерун


Общее количество языков: 281

Страны, где приходится учить сотни языков

В стране насчитывается более 250 мелких этносов, представители которых предпочитают общаться на своих родных наречиях. Официальный статус имеют французский и английский, но путешественнику, чтобы чувствовать себя комфортно с этой лингво-парой, придется оставаться в пределах крупных городов.

Мексика


Общее количество языков: 289

Страны, где приходится учить сотни языков

93% взрослых жителей Мексики владеют только одним языком — испанским. Все остальные наречия, которые существуют в стране, приходятся на оставшиеся 6,2%, а 0,8% понимают только диалект местных индейцев — поскольку это они сами и есть.

Китай


Общее количество языков: 300

Страны, где приходится учить сотни языков

Для чтения китайской газеты вам потребуется знать не менее 3000 иероглифов. Человек из хорошей семьи, получивший образование, владеет уже пятью тысячами. Только крупных региональных диалектов в Китае целых семь: люди из разных концов страны могут друг друга просто не понять. Население подразделяется на огромное количество этнических групп, каждая из которых имела свое собственное наречие в прошлом и сохранила его до настоящего времени.

США


Общее количество языков: 422

Страны, где приходится учить сотни языков

Иммигранты принесли в США огромное количество новых языков, которые активно используются диаспорами. Само собой, главным средством общения и передачи информации был и остается английский, но каждый штат имеет право определить свой собственный, официально признанный язык. На Гавайях, к примеру, в школах преподают гавайский, а в Нью-Мексико действует закон, согласно которому испанский язык может использоваться на равне с английским.

Индия


Общее количество языков: 454

Страны, где приходится учить сотни языков

Большая часть взрослого населения Индии свободно владеет двумя языками — государственным Хинди и английским, статус которого прописан в качестве «вспомогательного официального языка». В конституции Индии прописан 21 официальный язык: ими, на постоянной основе, пользуется значительная часть страны. Неофициальных наречий же здесь несколько сотен.

Нигерия


Общее количество языков: 526

Страны, где приходится учить сотни языков

В качестве официального языка Нигерия выбрала английский, справедливо рассудив, что он пригодится местным жителям в любой ситуации. Средства массовой информации свободно используют наречие своего региона, а большая часть родных языков также преподается в школах. Всего в Нигерии насчитывается целых 526 языков, 514 из которых активно эксплуатируются населением.

Индонезия


Общее количество языков: 707

Страны, где приходится учить сотни языков

Государственным языком страны является индонезийский. Его преподают в школах и практически все население Индонезии владеет языком в достаточной мере, чтобы друг друга понимать. Однако, в быту индонезийским пользуются только 20%, остальные же предпочитают использовать свои родные наречия, когда находятся в кругу семьи.

Папуа — Новая Гвинея


Общее количество языков: 839

Страны, где приходится учить сотни языков

Эта страна — абсолютный рекордсмен по количеству языков: здесь сосредоточено около 10% всех наречий мира. Самый распространенный — ток писин, затем следует хири моту и английский. Знанием последнего, правда, может похвастаться лишь 1% населения. Такая ситуация обусловлена местным рельефом: народы живут в долинах, каждая из которых огорожена горами, коммуникаций между ними почти нет.

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