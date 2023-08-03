Страны, где приходится учить сотни языков

Мы с гордостью называем русский одним из самых сложных языков планеты, а иногда используем этот факт, как оправдание собственной неграмотности. Между тем, на свете существуют страны, где местному населению приходиться худо-бедно изъясняться не на одном, а на нескольких сотнях различных наречий и диалектов. В каждой из них, само собой, есть пара официально признанных языков — они нужны просто для того, чтобы жители государства понимали хотя бы друг друга.
Бразилия
Общее количество языков: 229
Бразилия занимает пятое место в мире по численности населения: здесь проживает более 203 миллионов людей. Официальным языком был и остается португальский, но местные жители активно используют испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, английский и индейские языки. Этого базового набора хватит туристу, чтобы комфортно чувствовать себя практически в любой части страны. А вот чтобы забраться на дикие территории, придется освоить еще несколько локальных наречий — выбирай любое из двух сотен.
Австралия
Общее количество языков: 245
Собственную вариацию классического английского австралийцы прозвали «страйн» — это всего лишь окончание Australian. Неудивительно, что жители Великобритании и США понимают австралийских ребят с трудом. Количество реально используемых диалектов перевалило за две сотни: большую роль в таком разнообразии сыграло ссыльно-поселенческое прошлое страны, а также количество местных племен, члены которых потихоньку интегрируются в общество.
Камерун
Общее количество языков: 281
В стране насчитывается более 250 мелких этносов, представители которых предпочитают общаться на своих родных наречиях. Официальный статус имеют французский и английский, но путешественнику, чтобы чувствовать себя комфортно с этой лингво-парой, придется оставаться в пределах крупных городов.
Мексика
Общее количество языков: 289
93% взрослых жителей Мексики владеют только одним языком — испанским. Все остальные наречия, которые существуют в стране, приходятся на оставшиеся 6,2%, а 0,8% понимают только диалект местных индейцев — поскольку это они сами и есть.
Китай
Общее количество языков: 300
Для чтения китайской газеты вам потребуется знать не менее 3000 иероглифов. Человек из хорошей семьи, получивший образование, владеет уже пятью тысячами. Только крупных региональных диалектов в Китае целых семь: люди из разных концов страны могут друг друга просто не понять. Население подразделяется на огромное количество этнических групп, каждая из которых имела свое собственное наречие в прошлом и сохранила его до настоящего времени.
США
Общее количество языков: 422
Иммигранты принесли в США огромное количество новых языков, которые активно используются диаспорами. Само собой, главным средством общения и передачи информации был и остается английский, но каждый штат имеет право определить свой собственный, официально признанный язык. На Гавайях, к примеру, в школах преподают гавайский, а в Нью-Мексико действует закон, согласно которому испанский язык может использоваться на равне с английским.
Индия
Общее количество языков: 454
Большая часть взрослого населения Индии свободно владеет двумя языками — государственным Хинди и английским, статус которого прописан в качестве «вспомогательного официального языка». В конституции Индии прописан 21 официальный язык: ими, на постоянной основе, пользуется значительная часть страны. Неофициальных наречий же здесь несколько сотен.
Нигерия
Общее количество языков: 526
В качестве официального языка Нигерия выбрала английский, справедливо рассудив, что он пригодится местным жителям в любой ситуации. Средства массовой информации свободно используют наречие своего региона, а большая часть родных языков также преподается в школах. Всего в Нигерии насчитывается целых 526 языков, 514 из которых активно эксплуатируются населением.
Индонезия
Общее количество языков: 707
Государственным языком страны является индонезийский. Его преподают в школах и практически все население Индонезии владеет языком в достаточной мере, чтобы друг друга понимать. Однако, в быту индонезийским пользуются только 20%, остальные же предпочитают использовать свои родные наречия, когда находятся в кругу семьи.
Папуа — Новая Гвинея
Общее количество языков: 839
Эта страна — абсолютный рекордсмен по количеству языков: здесь сосредоточено около 10% всех наречий мира. Самый распространенный — ток писин, затем следует хири моту и английский. Знанием последнего, правда, может похвастаться лишь 1% населения. Такая ситуация обусловлена местным рельефом: народы живут в долинах, каждая из которых огорожена горами, коммуникаций между ними почти нет.
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