Дом площадью всего 21 кв м, который самостоятельно сумела построить его хозяйка

Крошечный дом построенный девушкой.

Дом Мейси можно перевезти и установить в любом месте.

Девушка строила свой дом сама.

Крошечный дом Мейси Миллер.

Этапы строительства крошечного дома.

Необычная конструкция дома позволила увеличить полезную площадь.

Серьезная травма позвоночника, полученная при строительстве, не остановила Мейси.

Мейси со своей семьей и верным псом.

Прекрасная терраса маленького домика.

Расположение комнат внутри домика.

Оформление кухни.

Полки и крепления над плитой позволяют расположить посуду и все необходимые кухонные принадлежности.

Бытовая техника, кухонные шкафы и вход в банно-прачечную зону располагается с левой стороны домика.

Душевая комната и рукомойник.

На установку биотуалета пошла львиная доля средств.

В гостиной есть стол с удобными креслами, домашний кинотеатр и полки с книгами.

Так выглядит спальня и многофункциональная кровать Мейси.

Лестница служит дополнительной системой хранения.

Когда появились дети, кровать переоборудовали и сделали более безопасной.

Собственноручный чертеж плана домика Мейси.

Интерьер оформлен в стиле лофт.

С появлением детей от террасы пришлось отказаться.

Терраса превратилась в детскую комнату.

Дочь Мейси в своей комнате.

Сейчас вместо открытой террасы выход из детской комнаты.