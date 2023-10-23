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Дом площадью всего 21 кв м, который самостоятельно сумела построить его хозяйка


Крошечный дом построенный девушкой.

Крошечный дом построенный девушкой.

 

Идея создания крошечных домиков вовсе не нова, но это строение заслуживает особого внимания, поскольку его спроектировала и построила молодая очаровательная девушка – Мейси Миллер из города Бойси штата Айдахо. Фундаментом ее маленького дома послужила платформа прицепа, а общая площадь изначально составляла всего 18 квадратных метров. Мобильное жилище можно установить в любом месте, и эта особенность является главной изюминкой проекта. Многие удивятся, узнав, что подвигло ее на это строительство, и как разумно удалось организовать внутреннее пространство.

Дом Мейси можно перевезти и установить в любом месте.

Дом Мейси можно перевезти и установить в любом месте.

 

Идею создания собственного крошечного жилья Мейси увидела во сне. Ей в деталях приснился будущей дом, где имелось все, что нужно для проживания семьи. Со временем это стало мечтой девушки, которую она все-таки решилась осуществить. Поскольку Мейси училась в архитектурной школе, ей не составило труда сделать проект дома своей мечты.
Девушка строила свой дом сама.

Девушка строила свой дом сама.

 

Но в строительстве она разбиралась не очень хорошо, поэтому воспользовалась интернетом и нашла членов движения «Крошечный дом», которые помогли ей разобраться в тонкостях строительного дела. Благодаря этим советам Мейси не только обрела очень экономичный дом, но и получила практические навыки, которые положительно повлияли на карьерный рост.


Крошечный дом Мейси Миллер.

Крошечный дом Мейси Миллер.

 

Результатом столь кропотливого труда она очень гордится, поэтому часто в своем блоге размещает фото созданного дома. Благодаря этому у нас есть возможность проследить весь процесс строительства этого маленького, но очень комфортного жилья.
Этапы строительства крошечного дома.

Этапы строительства крошечного дома.

 

Мейси однажды написала в блоге: «Я была одержима идеей создания своего жилья и, найдя поддержку у членов группы, окончательно убедилась в правильности принятого решения. Поэтому с огромным воодушевлением взялась за строительство. И теперь с гордостью могу заявить, что это на 100% мое собственное творение… Я советую всем людям прислушиваться к тому, что говорит ваше сердце и следовать его велению».
Необычная конструкция дома позволила увеличить полезную площадь.

Необычная конструкция дома позволила увеличить полезную площадь.

 

При строительстве и для внутренней отделки помещения она старалась использовать только экологически чистые натуральные материалы, что явилось самым большим плюсом в создании своего дома.
Серьезная травма позвоночника, полученная при строительстве, не остановила Мейси.

Серьезная травма позвоночника, полученная при строительстве, не остановила Мейси.

 

Потребовалось 18 месяцев, чтобы спроектировать и создать такой необыкновенный домик, потому что девушка занималась этим только в свободное от работы время. И даже серьезные травмы, полученные Мейси при падении с крыши, не остановили начинания, а только больше подстегнули двигаться дальше к своей мечте.
Мейси со своей семьей и верным псом.

Мейси со своей семьей и верным псом.

 

В итоге получился весьма уютный и красивый дом. Несмотря на крайне маленькую площадь, в нем имеется все необходимое для комфортного проживания Мейси, которая уже обзавелась семьей. И даже любимому псу Денверу нашлось место в нем. Дом оснащен всеми необходимыми коммуникациями, что позволяет использовать блага цивилизации в полном объеме.
Прекрасная терраса маленького домика.

Прекрасная терраса маленького домика.

 

Домик она установила на великолепной поляне, которая окружена деревьями, что позволяет отвлечься от бурлящей жизни шумного города и его суеты, а дети могут свободно гулять на свежем воздухе. Весьма просторная открытая терраса дает возможность насладиться красотой природы и тишиной.
Расположение комнат внутри домика.

Расположение комнат внутри домика.

 

Построен он по принципу длинного коридора, в котором каждая зона плавно переходит в последующую. Благодаря стеклянной входной двери и большим окнам весь дом наполняется солнечным светом, что делает его не только более теплым и уютным, но и позволяет существенно экономить на электроэнергии.
Оформление кухни.

Оформление кухни.

 
Полки и крепления над плитой позволяют расположить посуду и все необходимые кухонные принадлежности.

Полки и крепления над плитой позволяют расположить посуду и все необходимые кухонные принадлежности.

 

Прихожая этой крохи плавно переходит в полноценную кухню, которая оборудована необходимой бытовой техникой. Рабочая зона оснащена газовой плитой, удобной столешницей из натурального дерева и мойкой. Все нужные кухонные и столовые принадлежности аккуратно размещаются на полках или в большом столе.
Бытовая техника, кухонные шкафы и вход в банно-прачечную зону располагается с левой стороны домика.

Бытовая техника, кухонные шкафы и вход в банно-прачечную зону располагается с левой стороны домика.

 
Душевая комната и рукомойник.

Душевая комната и рукомойник.

 
На установку биотуалета пошла львиная доля средств.

На установку биотуалета пошла львиная доля средств.

 

Напротив кухни располагается душевая кабинка, прачечная со стиральной машинкой и сушилкой, рукомойник с зеркалом и удобным шкафчиком для средств личной гигиены, а также биотуалет.
В гостиной есть стол с удобными креслами, домашний кинотеатр и полки с книгами.

В гостиной есть стол с удобными креслами, домашний кинотеатр и полки с книгами.

 

Рядом обустроена гостиная, которая выполняет несколько функций одновременно. Ее можно использовать как столовую или кабинет. Небольшой стол с уютными креслами служит прекрасным местом для общения или семейного ужина, а если надо поработать, то может превратиться в удобный рабочий кабинет.
Так выглядит спальня и многофункциональная кровать Мейси.

Так выглядит спальня и многофункциональная кровать Мейси.


Лестница служит дополнительной системой хранения.

Лестница служит дополнительной системой хранения.

 
Когда появились дети, кровать переоборудовали и сделали более безопасной.

Когда появились дети, кровать переоборудовали и сделали более безопасной.

 

Универсальная гостиная плавно переходит в спальню. Многофункциональная кровать расположена на специально оборудованном высоком подиуме. Он оснащен прекрасными системами хранения — шкафами и выдвижными полками, что позволяет без труда разместить не только гардероб, но и массу других вещей, необходимых для проживания семьи. И даже лестницу, которая позволяет подняться на кровать, можно использовать в качестве полочек для хранения различных вещей и игрушек.
Собственноручный чертеж плана домика Мейси.

Собственноручный чертеж плана домика Мейси.

 

К сожалению, разместить большую ванну с гидромассажем не удалось. Но Мейси и здесь нашла выход, она просто периодически снимает гостиничный номер с джакузи и получает удовольствие от теплой бурлящей воды.
Интерьер оформлен в стиле лофт.

Интерьер оформлен в стиле лофт.

 

Интерьер дома она решила оформить в стиле лофт, отдавая предпочтение минимализму и черно-белой гамме. Экстерьер же подчеркивает натуральность деревянных стен, их она ничем не отделывала дополнительно и не украшала.
С появлением детей от террасы пришлось отказаться.

С появлением детей от террасы пришлось отказаться.

 

На этот дом Мейси потратила всего 11 тысяч долларов, а обслуживание его не превышает 93 долларов, и это, включая услуги сотовой связи. Так что сэкономленные на коммунальных платежах деньги супруги решили вкладывать в расширение своего крошечного дома, поскольку семья стала больше.
Терраса превратилась в детскую комнату.

Терраса превратилась в детскую комнату.

 
Дочь Мейси в своей комнате.

Дочь Мейси в своей комнате.

 

Вместо открытой террасы Мейси с мужем организовали уютную детскую комнату со встроенными оригинальными и в то же время безопасными кроватками. Там есть все необходимое для хранения детских вещей и игрушек. Встроенные выдвижные ящики помогают содержать не только комнату, но и весь дом в порядке. Теперь жилище занимает всю полезную площадь платформы и составляет 21,5 квадратных метров.
Сейчас вместо открытой террасы выход из детской комнаты.

Сейчас вместо открытой террасы выход из детской комнаты.

 

Сама же Мейси написала электронную книгу о процессе строительства крошечного дома. В ней она не только доступно объясняет, как построить жилище своими руками, но и учит людей жить - просто, дешево и экологически безопасно.

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Дом площадью всего 21 кв м, который самостоятельно сумела построить его хозяйка

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Дом площадью всего 21 кв м, который самостоятельно сумела построить его хозяйкаПодписаться на мой Instagram
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