13 ненужных вещей в нашей жизни

Нам всем что-то мешает. Мешает на пути к цели или, лучше сказать, к счастью. Ведь сложно жить настоящим, сегодняшним днем или моментом. Хочется быть хорошим для многих… Для этого нужно работать, работать, работать над собой. Это непросто. Кто-то идет к тому, чтобы простить кого-либо, пять лет, кто-то больше. Но как же хорошо, когда получается отпустить прошлое! Как здорово было бы не терять время на очевидные вещи, которые изменили бы жизнь сразу и без промедлений.



Давайте рассмотрим 13 вещей, от которых стоило бы отказаться, чтобы почувствовать долгожданное счастье и свободу.













1. Освободитесь от потребности всегда доказывать свою правоту.



Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва прекрасных отношений, причиняя боль и создавая стресс, не может смириться и принять другую точку зрения. Оно того не стоит.



2. Отпустите контроль.



Будьте готовы отказаться от необходимости постоянно контролировать все, что происходит с вами, — ситуации, события, людей и т.д. Будь то родные и близкие, коллеги или незнакомцы на улице — просто позвольте им быть такими, какие они есть.







3. Отпустите чувство вины.



Освободитесь от потребности обвинять других за то, чем вы обладаете или не обладаете, за то, что вы чувствуете или не чувствуете.

Перестаньте распылять свою энергию и возьмите полную ответственность за свою жизнь.4. Остановите негативный разговор с собой.Как много людей наносят вред себе только потому, что позволяют негативным мыслям и эмоциям управлять их жизнью! Не доверяйте всему, что говорит ваш логичный рассудительный ум. Вы лучше и способны на большее, чем считаете на самом деле.5. Откажитесь от критики.Перестаньте критиковать людей, которые отличны от вас, и события, которые не соответствуют вашим ожиданиям. Мы все разные.6. Откажитесь от привычки жаловаться.У человека есть постоянная потребность жаловаться на множество вещей — людей, ситуации, события, которые делают вас несчастным, грустным и подавленным. Никто не может сделать вас несчастным, никакая ситуация не может вас огорчить . Не ситуация вызывает у вас те или иные чувства.7. Освободитесь от потребности произвести впечатление на других.Перестаньте притворяться и быть тем, кем вы не являетесь на самом деле. Снимите маску, примите и полюбите свое истинное Я.8. Перестаньте сопротивляться переменам.Перемены — это нормально, они необходимы нам, чтобы двигаться из пункта А в пункт Б. Перемены помогают изменять и нашу жизнь, и жизнь окружающих к лучшему.9. Не ставьте ярлыки.Перестаньте ставить ярлыки на людей и события, о которых вы не знаете или которых просто не понимаете. И постепенно открывайте свое сознание новому.10. Отпустите прошлое.Знаем, это сложно. Особенно когда прошлое нравится больше, чем настоящее, и будущее немного пугает. Но вам необходимо принять тот факт, что настоящее — это все, что у вас есть.11. Освободитесь от страхов. Страх — это всего лишь иллюзия, его не существует — вы его создали. Все это в вашем уме. Измените свое внутреннее отношение — и внешнее встанет на свои места.12. Перестаньте оправдываться.Разоблачите оправдания и отправьте их на пенсию. Чаще всего мы ограничиваем себя из-за множества оправданий.13. Перестаньте проживать жизнь ожиданиями других людей.Слишком много людей живут жизнью, которая им не принадлежит, только чтобы жить. Они живут своей жизнью в соответствии с тем, что другие считают лучшим для них, они делают то, чего от них ожидают их родители, друзья, учителя, правительство и общество. Они игнорируют свой внутренний голос, внутреннее призвание . Они настолько заняты реализацией ожиданий других людей, что теряют контроль над своей жизнью. Они забывают, что приносит им счастье, чего они хотят на самом деле… и в конечном итоге они забывают о себе.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)