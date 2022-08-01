Злой рок императоров и революционеров: 5 сбывшихся пророчеств Марии Ленорман

XVIII век породил множество авантюристов, шарлатанов и магов всех мастей, выдающих себя за великих целителей и прорицателей. Но были среди них и такие, чьи предсказания действительно сбывались. Французская гадалка Мария Ленорман прославилась тем, что предсказала судьбу Наполеону, Жозефине, Александру I, вождям французской революции и русским декабристам. Говорили, что она никогда не ошибалась. Но поскольку она предвидела гибель и поражение, ей никто не хотел верить. А зря.









Мария Ленорман и Наполеон







О Марии-Анне Аделаиде Ленорман ходило множество слухов. Например, о том, что она родилась с густыми черными волосами, двумя передними зубами и ногами неодинаковой длины. С детства она угадывала чужие мысли и могла видеть сквозь стены. Отец испугался дара дочери и отправил ее в монастырь бенедиктинок. Но он не мог и предположить, что именно там начнут сбываться ее невероятные предсказания. В 6 лет Мария предвидела, что настоятельница монастыря скоро покинет свой пост. Та испугалась, что вокруг нее плетут интриги, но Мария ее успокоила: она возглавит богатое аббатство под покровительством самой королевы. Вскоре предсказание сбылось.







Жак Луи Давид. Смерть Марата, 1793. Фрагмент



В 1790 г. Ленорман открыла свой гадательный салон в Париже.

Вскоре она стала очень популярной, к ней приходили самые знатные и влиятельные люди. Но очень часто уходили разгневанными: Мария часто предсказывала неудачи, болезни и даже смерть. В 1793 г. к ней пришли предводители французской революции Робеспьер, Марат и Сен-Жюст. Всем троим гадалка напророчила скорую страшную гибель . В течение года все сбылось: Марата закололи в собственной ванне, Сен-Жюста и Робеспьера обезглавили.Слева – Фирмен Массо. Портрет Жозефины, 1812. Фрагмент. Справа – Жак-Луи Давид. Портрет Наполеона, 1812В 1794 г. в салон модной гадалки заглянула Жозефина де Богарне с подругой. Жозефина рассмеялась, когда услышала, что скоро станет императрицей. В тот же день у Ленорман был генерал Наполеон Бонапарт. Ему она напророчила в ближайшем будущем стремительный взлет и благосклонность судьбы, но лишь до 40 лет. Когда Наполеон стал императором, он приказал выслать Ленорман из страны – гадалка предсказывала ему поражение в войне, ссылку и смерть в одиночестве. Но его это не спасло – все пророчества сбылись.Слева – Скино. Портрет С. Муравьева-Апостола. Литография, 1857. Справа – неизвестный художник. Портрет К. Ф. Рылеева, 1826После разгрома наполеоновской армии русские войска оказались в Париже. В салон Марии Ленорман пришли Михаил Лунин, Кондратий Рылеев и Сергей Муравьев-Апостол. Им всем гадалка предсказала стремительную и удачную карьеру – и смерть через повешение. Муравьев-Апостол на эти слова лишь ухмыльнулся: «Вы заблуждаетесь! Вы не знаете обычаев нашей страны. Я – дворянин, а в России дворян не вешают». Мария спокойно ответила: «Для вас государь сделает исключение». Пятерых руководителей восстания декабристов , в их числе Рылеева и Муравьева-Апостола, действительно повесили в 1826 г.Мария Ленорман и Александр IВ то же время мадемуазель Ленорман была представлена в Париже Александру I. Ему она предрекла верную смерть, если он останется у власти, и долгую жизнь, если отречется от престола. В 1825 г. во время поездки император заболел и умер в Таганроге. Но согласно легенде, он на самом деле ушел жить в сибирскую тайгу отшельником и заслужил славу святого.Император Александр IЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)