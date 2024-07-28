Как скомбинировать старую и новую мебель

Не все хотят слепо следовать за трендами и повторять интерьеры, увиденные в блогах или на страницах журналов. Есть люди, которые трепетно относятся к советской мебели, и мечтают гармонично вписать ее в обстановку своей квартиры.







Специально для них наша статья. Novate.ru рассказывает, как совместить старую и новую мебель, чтобы не получился нелепый китч.

Прием 1: В основе – цвет

Прием 2: Нужен акцент

Прием 3: Визуальные дорожки

Прием 4: Схожие элементы

Прием 5: Игра на контрасте

Прием 6: Сочетание разных материалов

Прием 7: Мелкие детали

Прием 8: Эксперименты

Сразу следует сказать, что подобное соседство может стать удачным лишь в том случае, если с умом подойти к объединению старых и новых предметов интерьера. Не получится просто поставить диван футуристичной формы и рядом расположить комод родом из СССР с покосившейся дверцей. Необходимо дополнить старую мебель новыми деталями, чтобы создать баланс между классикой и модой. Тогда композиция будет завершенной. Рассказываем, как именно это сделать.Пусть мебель будет похожего оттенка.Если вы спросите у профессионального дизайнера с многолетним опытом работы, как создать стильный, изысканный интерьер с помощью старой мебели и новых аксессуаров, он посоветует сделать ставку на цвет. Именно он поможет гармонично объединить предметы интерьера, пришедшие в вашу квартиру из разных эпох.Для начала следует определиться с тем, какая цветовая палитра будет главенствовать в вашей комнате – это облегчит выбор новой мебели, которая будет отлично гармонировать с теми предметами, которые уже есть в квартире. Например, если в кухне-гостиной стоит винтажный стол из дерева, можно приобрести диван того же тона, чтобы они перекликались друг с другом. Если не получается подобрать мебель похожего оттенка, используйте декор – «покрасьте» комнату с помощью штор, ковров, декоративных подушек, постеров в рамах и пр.Пусть комод станет изюминкой.Прежде чем подбирать к старой мебели новые детали, чтобы освежить интерьер и сделать его более современным, подумайте, какому предмету в комнате отдана ключевая роль? Не стоит пытаться впихнуть в интерьер все лучшее сразу – лучше выстраивать обстановку вокруг одной вещи.Поэтому для начала определитесь, что станет главным акцентом в помещении, а уже потом дополняйте его другими предметами, чтобы стильно все обыграть. Но будьте осторожны – не переборщите с количеством. Если заставить комнату мебелью, во-первых, вам будет неудобно передвигаться, а во-вторых, помещение станет захламленным и неуютным. Также отдавайте предпочтение минималистичному подходу, иначе квартира, неожиданно для вас самих, превратится из комфортного гнездышка в музей старой мебели.Здесь все детали гармонично связаны друг с другом.Наверняка, вам не раз попадались интерьеры, от которых невозможно оторвать взгляд. Один из секретов создания таких невероятных обстановок заключается в «хитром» расположении предметов. Их расставляют по комнате так, чтобы глаза плавно скользили от одной вещи к другой. Именно эта техника является ключом к гармоничному объединению старой и новой мебели.Откажитесь от идеи объединить в группу вещи одного и того же стиля и периода: лучше комбинировать пары из противоположностей. Например, можно поставить винтажное кресло, а рядом – современный журнальный столик в минималистичном стиле. Получится прекрасный уголок для отдыха и чтения.У кресел, торшера и столика есть подобные детали.Если вы думаете, что у современного дивана и кресла 70-х годов прошлого века не может быть ничего общего, вы очень сильно заблуждаетесь. На самом деле, мода циклична, и уже сейчас можно заметить, как в модных сегодня предметах интерьера прослеживаются черты винтажной мебели.Попробуйте поискать сходство в формах силуэтов. Возможно, это будет изгиб ножек на столе или форма спинки дивана. Если вписать в интерьер вещи похожих форм, получится создать цельную картинку с гармоничным, а главное – непрерывным дизайном.Металлический журнальный столик отлично смотрится с винтажным сервантом.Советы дизайнеров по модернизации старой мебели – это больше советы, чем свод правил, которым беспрекословно нужно следовать. Например, иногда именно нарушение принципа схожести позволяет добиться необходимого результата. Попробуйте сочетание неожиданных форм и стилей, чтобы интерьер не казался скучным.Смело играйте на контрастах и экспериментируйте с уже имеющимися в квартире вещами. Подумайте, возможно получится скомбинировать их таким образом, чтобы придать комнате свежий, немного дерзкий и авангардный вид? Сочетания могут быть самыми разными – не обязательно стол со стульями, и диван с креслами. Подключите фантазию! Вдохновение можно поискать в интерьерных блогах.Дерево и кирпич отлично комбинируются друг с другом.Как бы сильно вы ни любили дерево, не нужно полностью заполнять им комнату. Да, оно выглядит уютно, помогает соприкоснуться с природой, но вы же не хотите создать ощущение, будто живете в мебельном магазине? То же самое касается и других материалов. Не пытайтесь создать «моно» интерьер. Лучше грамотно комбинируйте материалы, чтобы добавить обстановке глубины и стиля. Именно в этом состоит суть объединения старой и новой мебели – добиться ощущения встречи винтажного и свежего. Например, отличным соседом для деревянного ретро-комода станет модный металлический торшер.Главный секрет правильной комбинации текстур заключается в контрасте, поэтому нужно понять, между какими вещими он будет наиболее явным. Классический вариант – кожа и более нежные, мягкие обивочные ткани. Велюровое кресло и кожаный диван станут прекрасными компаньонами в вашем стильном и интерьере. Поэтому не отказывайтесь от возможности переделать старый стул – возможно, когда вы поменяете обивку, он идеально впишется в обстановку квартиры.Подушки на диване объединяют пространство.Не обязательно объединять предметы с помощью форм, цветов, материалов. Связующим элементом может стать абсолютно посторонняя вещь. Поэтому обязательно уделяйте время мелким деталям – они помогут сделать композицию целостной. Самый простой способ создать интерьерный «лейтмотив» – разбросать подушки. А если характер комнаты получился слишком винтажным, всегда можно повесить на стену картину современного художника или украсить помещение авангардными светильниками.Яркое кресло отлично вписалось в обстановкуВ случае с оформлением интерьера нужно ориентироваться не только на советы дизайнеров и картинки, увиденные в интернете. Очень важно подключать фантазию и доверять своей интуиции. Все-таки именно вам предстоит жить в этой квартире, поэтому, прежде всего, она должна вдохновлять вас, а потом уже нравится другим.Можно посмотреть десятки роликов о том, как обновлять старую мебель или сочетать цвета между собой, чтобы получить «идеальный» интерьер спальни или гостиной. Но если вы не будете прислушиваться к собственным желаниям и потребностям, то на выходе получите, возможно, красивую квартиру, но абсолютно некомфортную. Получайте удовольствие от своих экспериментов и вырабатывайте уникальный стиль – именно в этом состоит залог успеха.