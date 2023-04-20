5 рулетов из лаваша, которые сможет приготовить даже ребенок

Устали ежедневно думать о том, что приготовить на завтрак, обед и ужин, ведь каши, омлеты и блинчики попросту надоели? Тогда рецепты простых в приготовлении закусок из лаваша - то, что поможет разнообразить привычный рацион.
1. С творогом и зеленью
Лаваш с творогом и зеленью. \ Фото: google.com.
Рулетики из лаваша с творогом и зеленью – отличная альтернатива классическим блинчикам. Это блюдо готовится также быстро, как и съедается за считанные минуты.
Ингредиенты:
• Творог - 150-200 г;
• Лаваш - 1 лист;
• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;
• Микс зелени - 1 средний пучок;
• Соль - по вкусу;
• Свежий молотый перец - по вкусу.
Рулетики из лаваша с творогом. \ Фото: menunedeli.ru.
Способ приготовления:
• Зелёный лук и зелень хорошенько вымыть;
• Как следует просушить и мелко нарезать;
• Пересыпать в миску;
• Следом высыпать творог;
• Тщательно размять его вилкой;
• Добавить соль и перец;
• Перемешать до однородной массы (по желанию можно взбить блендером);
• Лист лаваша расстелить на столе;
• И отступив по паре сантиметров от каждого края, равномерно выложить начинку, разровняв вилкой;
• Затем сформировать рулет;
• И отправить на полчаса в холодильник;
• Перед подачей нарезать равномерными кусочками.
2. С рыбными консервами
С рыбной консервой. \ Фото: segodnya.ua.
Если вы любитель рыбных блюд, тогда этот рецепт придётся вам по вкусу. В отличие от рыбного пирога или приевшегося салата, такой рулет послужит отличным перекусом, полноценным завтраком (обедом, ужином) или закуской.
Ингредиенты:
• Консервы рыбные - 1 банка;
• Яйца - 3 шт;
• Плавленный сырок - 2 шт;
• Лаваш - 2 листа;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу.
Лаваш с рыбной начинкой. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить и мелко нарезать;
• С консервы слить юшку;
• Рыбные кусочки хорошо размять вилкой;
• Получившиеся ингредиенты смешать в миске;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• Лист лаваша расстелить на столе;
• Нанести равномерным слоем плавленный сыр;
• Сверху слой рыбной замазки;
• Затем накрыть вторым листом лаваша;
• Вновь нанести поверх него сыр, а затем остатки рыбы;
• Аккуратно сформировать рулет;
• Отправить в холодильник на 2-3 часа;
• Перед подачей разрезать на порции.
3. С картофельной начинкой
Рулетики с картофельной начинкой. \ Фото: pinterest.com.
Не пирожок, не жареный картофель, а почти два в одном! Рулет из лаваша с картофельной начинкой – блюдо, которое понравится всему семейству. Оно отлично идёт в сочетании с различными соусами, его можно подавать, как горячим, так и холодным и вкус от этого не станет хуже.
Ингредиенты:
• Картофель среднего размера - 4-6 шт;
• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;
• Укроп и петрушка - 1 маленький пучок;
• Сахар - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Чеснок - 1-2 зубчика;
• Кунжут - 1 ст.л;
• Лаваш - 1 лист.
Лаваш с картофельной начинкой. \ Фото: fresh.ru.
Способ приготовления:
• Картофель в мундире отварить в слегка подсоленной воде;
• Хорошо остудить;
• Затем очистить;
• И натереть на мелкой тёрке;
• Лук и зелень вымыть;
• Хорошо просушить;
• Как следует измельчить;
• Добавить в миску с натёртым картофелем;
• Посолить и поперчить;
• Затем добавить кунжут и сахар;
• Всё тщательно перемешать;
• Получившуюся начинку выложить равномерным слоем на лаваш;
• Сформировать рулет;
• Выложить на противень, застеленный бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут;
• Перед подачей порционно нарезать.
4. С куриной начинкой и острой морковью
С куриной начинкой и острой морковью. \ Фото: google.com.ua.
Лаваш с начинкой из курицы и острой морковки получается не хуже мясного пирога, да и готовится значительно быстрее.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 250-300 г;
• Сыр мягкий (сливочный) - 100-150 г;
• Морковь крупная - 1 шт;
• Лаваш - 1 шт;
• Укроп, кинза, петрушка - смесь из одного небольшого пучка;
• Огурцы среднего размера - 1 шт;
• Майонез - 2 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Уксус - по вкусу;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Перец молотый - по вкусу;
• Масло растительное - по вкусу.
Рулетики с курицей. \ Фото: krutie.by.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими равномерными ломтиками;
• Посыпать солью и молотым перцем;
• Обжарить на растительном масле со всех сторон до образования золотистой корочки;
• Переложить на бумажные полотенца;
• Зелень вымыть;
• Просушить и измельчить вместе с луком;
• Огурец и морковь вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке для корейской морковки;
• Переложить в миску;
• Присолить, поперчить, добавить 0,5 чайной ложки уксуса и пропущенный через пресс чеснок;
• Хорошо перемешать и добавить зелень;
• Вновь перемешать;
• Дать настояться не менее получаса;
• Лист лаваша намазать сливочным сыром;
• После выложить помазку из моркови и огурца;
• Сверху кусочки куриного мяса;
• Смазать майонезом;
• Сформировать рулет;
• Отправить в холодильник на 1,5-2 часа;
• Перед подачей порезать на порции.
5. С колбаской и сыром
Лаваш с колбасой и сыром. \ Фото: mgorod.kz.
Такой рулет запросто заменит горячие бутерброд и поможет насытиться в любое время суток.
Ингредиенты:
• Лаваш - 1 лист;
• Сыр твёрдый - 100-150 г;
• Колбаса варёная - 200-250 г;
• Яйца - 1 шт;
• Помидоры - 1 шт;
• Укроп и петрушка - 6-8 стебельков;
• Майонез - 100 мл;
• Соль и перец - по вкусу.
Рулет из лаваша с колбасой. \ Фото: delo-vcusa.ru.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко-мелко нарезать;
• Сыр натереть на мелкую тёрку;
• Колбасу мелко и тонко нарезать;
• Помидор нарезать тонкими брусочками;
• Яйца взбить с солью и перцем;
• Лаваш хорошенько смазать майонезом;
• Первым слоем выложить колбаску;
• Затем ломтики помидоров;
• Посыпать зеленью и сыром;
• Сформировать тугой рулет;
• Смазать яйцом со всех сторон;
• И переложить на противень, застелив его бумагой для выпечки;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 5-20 минут;
• Перед подачей аккуратно разрезать на порции.
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