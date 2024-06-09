С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хорошилов
    Капитана наказали зря, Думаю, что он был не при чём. Ну, а барышне, с синдромом октября Пожелал бы жить не голышом. Е...«Девушка в красно...
  • Сергей Дмитриев
    ...Поддерживаю проЭкт ! Надо запретить "в мировом масштабе" разливать напитки, вкл. пиво, в алюминиевые банки. Можно ...Как тратить меньш...
  • Владимир Вечтомов
    Пидарас сбежал к своим...Скандальный «прыж...

Плавучая сауна: и спинку попарить, и в озеро с головой


Wa_sauna - плавучая сауна на озере.

Wa_sauna - плавучая сауна на озере.

Существует множество способов, чтобы дать отдых душе и телу. Одни отправляются в баню, другие – на природу, ну а третьи не отказывают себе в удовольствии совместить все сразу. Американские архитекторы представили сауну, которая плавает по водной глади озера.

Архитекторский проект студии GoCstudio.

Архитекторский проект студии GoCstudio.

Архитекторы студии GoCstudio реализовали проект плавучей сауны Wa_sauna, расположенной на озере Lake Union в Сиэтле (США). Wa_sauna приводится в движение электродвигателем. У этой конструкции также имеется якорь, который можно использовать при необходимости зафиксировать сауну на месте.
Плавучая сауна Wa_sauna.

Плавучая сауна Wa_sauna.

 
Wa_sauna. Парилка.

Wa_sauna. Парилка.

Сауна рассчитана максимум на 6 человек. Нужная температура в парилке достигается за счет дровяной печи. Вода для Wa_sauna хранится в специальном резервуаре под парилкой. Сама кабинка расположена на деревянной платформе. Так что при желании можно выйти из парилки и принять солнечные ванны. К тому же, некоторые с удовольствием прыгают в прохладную воду, чтобы затем вернуться в жаркую парилку.
Wa_sauna. Палуба.

Wa_sauna. Палуба.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх