Сколько русских было на «Титанике»

15 апреля 1912 года в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул«Титаник». Среди его пассажиров были и русские подданные: крестьяне, торговцы и даже дворяне. Как сложилась их судьба? Архивы говорят, что некоторым удалось спастись.
Реакция России
В России с самого начала не задалось со сведениями о «Титанике». Первые сообщения о трагедии появились в русской прессе 16 апреля 1912 года, в «Петербургских ведомостях». На четвертой странице газеты была небольшая заметка:
«Сообщение из Лондона. Потерпел крушение «Титаник» – судно, которое считалось непотопляемым. Все пассажиры спасены пароходом Virginian, вызванный посредством беспроволочного телеграфа. Само судно держится на плаву и медленно идет в ближайший порт Галиафан».
Русская пресса не единственная пребывала в счастливом неведении. Силы сигнала, который передавало судно «Карпатия», первое прибывшее на место катастрофы, хватало только до Канады. Только на следующий день весь мир узнал о настоящих масштабах катастрофы.
И тут понеслось. Русская пресса упорно критиковала создателей, команду, капитана. 20 апреля во все тех же «Ведомостях» вышла статья «Титаник» корреспондента, скрывшегося от нас под псевдонимом Ив. Мар. Статья полна трагического пафоса и морали, что человек не должен считать себя венцом природы: «»Титаник» погиб от роскоши. Строители не думали о средствах спасения… Разве можно было допустить мысль о каком-нибудь крушении? Разве гибнут Титаны?».
В том же номере автору вторил другой журналист: «Наш ледокол «Ермак» как ножницами режет ледяную кору значительной толщины, а «Титаник» разбился о глыбу».
О русских пассажирах «Титаника» – ни слова. Даже в официальных соболезнованиях и обращениях к пострадавшим странам наших министров – Родзянко, Тимашева никто не упомянул о русских подданных. Словно и не было их вовсе.
Ложные сведения
Между тем, русские на «Титанике» были, хоть их количество доподлинно неизвестно.
Русские архивисты утверждают, что число пассажиров с паспортами Российской империи достигало сотни.
Писатель Михаил Пазин в работе «Русские на «Титанике» упоминает как минимум двадцать. Ростовский автор Владимир Потапов, племянник пропавшего пассажира Ивана Мишина, рассказывал о целых семьях, которые сели на «Титаник», чтобы воссоединиться со своими родными в Уругвае – многие выходцы из простого люда уезжали в Америку в поисках лучшей жизни. Его список говорит о девятнадцати выходцах из Весёловского района, которые во Франции купили билет на «Титаник». Их имена: Евгений Драпкин, Геннадий Слоковский, Михаил Марков, Филимон Мелкевук, Петр Найденов, Михаил Денков, Дмитрий Маринко, Константин Иванов, Иван Минев, Назар Минков, Дмитрий Нанков, Александр Радев, Иван Станев, Тимофей Краев, Николай Малинов, Матвей Зотов, Евгений Перкин, Василий Плотошарский и, уже упомянутый, Иван Мишин.
52 фамилии
Британские архивы говорят о 52 фамилиях с русскими паспортами. При этом многие из перечисленных фамилий не входят в этот официальный список. Откуда могли взяться несоответствия. Дело в том, что точные списки ушли на дно вместе с судном, имена пассажиров восстанавливали по остаткам документов. Кроме того, большинство русских имен написали ошибочно – особенности языка. Поэтому сегодня судьбы наших сограждан на «Титанике» покрыты мраком, а все нити окончательно оборвались вместе с гибелью современников.
Пропавшие души
Отсутствие упомянутых фамилий может объясняться ещё тем, что люди плыли нелегально. Билет на «Титаник» было недешевым удовольствием. Место в третьем классе стоило от 3 до 8 фунтов, что по современным меркам составляет около 500 долларов. Недоступная роскошь для простого русского крестьянина. Или здесь кроется другая причина? Словно предчувствуя беду, люди вначале с неохотой брали билеты на новый корабль. Поэтому компании «White Star» пришлось перебросить часть пассажиров с других, более заполненных рейсов – престижа ради. Сделали это в спешке и перерегистрировать успели не всех. Отсюда и «пропавшие души».
История Михаила Кучиева
Но в русской истории «Титаника» есть примеры из ряда вон выходящие. Например, случай с Михаилом Кучиевым, удалым молодцом 24 лет с Северного Кавказа. Он отправился в Америку «лес рубить», по словам его дочери, чтобы заработать на «жену, дом и коня». Естественно, плыл он в третьем классе. Накануне катастрофы он «что-то не то съел», отчего проснулся посреди ночи и отправился на палубу подышать свежим воздухом. Но, выйдя из каюты, обнаружил, что все выходы из отсека для третьего класса перекрыты, а наверху явно творится паника. Каким-то образом, ему удалось прорваться наверх. Но место в шлюпке мужчине из третьего класса в ту ночь было заказано – спасали только женщин и детей. Поэтому, со слов Михаила, он одел спасательный жилет и бросился в воду, где ему удалось зацепиться за какой-то обломок. Вскоре он увидел тонущую женщину и подобрал ее на свой импровизированный плот. Чем не история голливудского «Титаника»? Его и попутчицу спас экипаж с подоспевшего лайнера «Карпатия». После он долго лечился в Канаде на деньги компании, получив 200 долларов компенсации. Потом вернулся в Россию. «Слишком красивая история, чтобы быть правдой», – окрестили этот случай иностранные СМИ. У них есть повод для сомнений – ни в списках севших, ни в списках спасенных, ни даже в списках пациентов госпиталя, где он якобы содержался, нет записи с его именем. Зато есть легенда, которая стала достоянием его родственников в Северной Осетии.
Благородство дворянина
Русские были не только среди пассажиров, но и среди экипажа. Речь идет о пожилом дворянине, отставном капитане Михаиле Михайловиче Жадовском. За подвиги в русско-турецкой войне он был награжден двумя орденами Святой Анны 3-й и 4-й степеней, но героическое прошлое не спасло его от финансовых проблем. В 1911 году на светском приёме в Париже он познакомился с Джозефом Брюсом Исмейем, директором-распорядителем компании «White Star», который порекомендовал его на место главного кассира «Титаника».
Во время гибели судна, ему как главному кассиру зарезервировали место в спасательной шлюпке, ведь на нем была касса и вся документация. Но он поступил как настоящий джентльмен: передал ценности и бумаги боцману вместе со словами:
«Я останусь вместе с капитаном. Мне уже больше 60 лет, и жить всё равно осталось немного, деньги и без меня будут доставлены по назначению».
А потом бросился помогать сажать женщин и детей в шлюпки. Свое место в лодке он отдал французской пассажирке третьего класса Жозефине де ля Тур. Она и сообщила семье Жадовского о его судьбе – Михаил Михайлович в последний момент сунул ей в руку бумажку со своим домашним адресом.
Когда последние шлюпки спускали на воду, пассажиры видели его стоявшим на палубе с трубкой в руке.
Русские евреи
Некоторые издания все же опубликовали неполные списки погибших. «Минское слово» упоминает о 19 русских подданных, большая часть которых были евреями, которые отправились на заработки в Новый Свет. Вот некоторые имена: Симон Литман, Зельман Злоковский, Симон Вайсман, Зелина Кантор… Кстати, никакой женщины под именем Зелина Кантор не числилось на «Титанике». Это пример неудачного перевода имени. За Зелиной стоит Иешуа Кантор, который путешествовал вторым классом вместе с женой Кантор, Мириам. В ту ночь супруги расстались навсегда, Иешуа не выжил. Его тело фигурировало в списках под номером 283.
Среди русских евреев встречаются и тёмные лошадки.
В списках есть имя Давида Лившина, 25-летнего ювелира из России, который основал часовой бизнес в Манчестере. Он купил билет под номером 374887, почему то на имя Авраама Хармера. К чему была эта конспирация – неизвестно. Возможно, ему не повезло перекупить билет с рук. Как и большинство пассажиров третьего класса, крушение он не пережил.
«Бирма» спешила на помощь
Мало кому известно, что когда «Титаник» отправлял сигналы SOS или CQD (Come Quick, Danger), среди прочих судов откликнулся лайнер «Бирма», принадлежавший Русскому Восточно-Азиатскому пароходству.
По словам капитана, «Бирма» находилась где-то в 100 милях от «Титаника», и корабль мог добраться до места катастрофы через 7 часов после получения сигнала SOS (23:45).
«Титаник» окончательно погрузился в воду около двух ночи. В 3:30 утра на помощь пострадавшим прибыла «Карпатия». «Бирма» не появилась даже к назначенному времени. Судно преследовали неудачи. Вначале они не сразу поняли, о каком корабле под аббревиатурой M.G.Y. идет речь, а когда добрались до предполагаемого места крушения, путь им перекрыл айсберг. В конце концов, когда судно прибыло к месту гибели лайнера, «Карпатия» уже спасла тех, кого еще можно было спасти. Согласно судовому журналу «Бирмы», капитан корабля обратился к капитану «Карпатии», спросив, нужна ли им какая-либо помощь. Ответ последовал не слишком деликатный: «Shut up» (Замолчите!), после чего Бирма вернулась на свой прежний курс.
Русская идея Джека Кэмерона
Прошел век, а крушение «Титаника» продолжало будоражить умы людей. Трагедия вдохновляла, про нее снимали фильмы, писали тома книг, сочиняли стихи. Особенно подогревало интерес недоступность затонувшего судна, который опустился на 4 км в глубины океана. Лишь в конце XX века у людей появилась возможность добраться до него. Лидерами в погружениях к «Титанику» стали русские ученые с глубоководными аппаратами «Мир». Именно им принадлежат подводные съёмки корабля, именно на «Мире» режиссеру Кэмерону пришла идея снять свой легендарный фильм-катастрофу. В 1991 году вместе с Анатолием Сагалевичем, заведующим кафедрой глубоководных аппаратов, он погрузился к обломкам легенды, где между ними состоялся разговор: «Джек, – сказал Анатолий, – в последнее время я не видел ни одного нормального американского фильма. Покажи, как тогда, в 1912 году, люди плыли на «Титанике», как им это нравилась, как они потом вели себя во время крушения».
«Да, наверное, ты прав, – ответил Кэмерон. Это будет история любви».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии