Удивительные факты про глаза и их сложное строение

Вы, наверное, никогда не задумывались о том, насколько сложную структуру имеет глазное яблоко. Невероятно сложную! Это почти как маленькое чудо машиностроения! Хотя кажется таким простым, правда? Это просто маленький шарик. Насколько сложным он может быть? Как-нибудь подумайте об этом.



Подавляющее количество информации, которую человек получает о внешнем мире, воспринимается именно глазами.

И эти два шарика в нашей голове отвечают за обработку и передачу в мозг подавляющего количества информации. Вот почему сегодня мы расскажем вам несколько необычных и интересных фактов про глаза.Во-первых, знаете ли вы, что морковь на самом деле не улучшает зрение? Во всяком случае, не больше, чем другие овощи. Факт про то, что морковь полезна для глаз, была распространена британцами во время Второй мировой войны, чтобы немцы не узнали, что пилоты Великобритании для отражения воздушных атак немцев использовали радары (эту технологию нужно было засекретить).Чтобы скрыть свои преимущества, британцы придумали легенду, будто их пилоты имеют прекрасное зрение, потому что едят много моркови. С тех пор люди верят в это. Мы даже не шутим. Вот 25 привлекающих внимание фактов про глаза и их невероятно сложное строение:Глаза человека могут различать более 10 миллионов цветов.Люди с голубыми глазами имеют более высокую переносимость алкоголя, чем обладатели любого другого цвета глаз.Около 10% времени своего бодрствования человек проводит с закрытыми глазами. Как такое может быть? Мы моргаем.Глаз страуса больше, чем размер его мозга.Глаза Эйнштейна хранятся в сейфе в Нью-Йорке.Считается, что чёрные лемуры — единственные из приматов, за исключением человека, у кого глаза могут быть голубого цвета.У медоносных пчёл 5 глаз: 2 сложных и 3 простых. Предполагается, что двумя сложными глазами, расположенными по бокам головы и состоящими из множества ячеек (фасеток), пчела видит изображение предмета (правда, только в виде мозаики).Три простых глаза расположены на темени в виде точек, которые можно зрительно соединить в треугольник. По мнению учёных, эти глаза выполняют вспомогательную роль: ими насекомое воспринимает интенсивность освещения, получает информацию о наступлении рассвета или сумерек.Пространство между бровями называется «назион».Глаз гигантского кальмара может достигать размеров баскетбольного мяча.Дельфины спят с одним открытым глазом.Во время сна дельфины отключают только одно полушарие мозга, закрывая при этом противоположный глаз. Другая, бодрствующая, половина мозга тем временем следит за всем происходящим вокруг, контролируя дыхание животного.У кошек — три века.Боязнь глаз называется «омматофобия». Проявление этой фобии выражается в том, что человек боится смотреть в глаза другим, испытывая от этого ужас. Такие люди обычно ходят в капюшонах, прикрывающих глаза, или в чёрных очках.Зелёный — самый редкий цвет глаз. Зелёные глаза есть всего у 2% людей, живущих на Земле.Если бы человеческий глаз был фотоаппаратом, то он был бы 576-мегапиксельным.У каждого человека с голубыми глазами есть далёкий-далёкий предок, который жил недалеко от Чёрного моря 10.000 лет назад.Для лечения амблиопии («ленивый глаз») учёные, как ни удивительно, используют «Тетрис» (да-да, видеоигру).Человеческие глаза могут получить солнечный ожог Голубые глаза, как правило, более чувствительны к свету.Некоторые ящерицы выстреливают кровью из глаз, чтобы защититься от потенциальных хищников.Рогатые, или жабовидные ящерицы имеют необычный защитный механизм, который срабатывает в самые опасные моменты. Перекрывая отток крови из головы, тем самым повышая в ней кровяное давление и вызывая разрыв маленьких сосудов вокруг век, рептилия направленно выстреливает кровью из уголков глаз. Расстояние, на которое она может выстрелить таким способом, может достигать 5 метров.Eigengrau — это цвет, который видит человек, когда его глаза закрыты или когда он находится в полной темноте (его также называют «мозговой серый», «собственный цвет сетчатки» или, если перевести с немецкого буквально, «внутренний/собственный серый»).Очки ночного видения зелёные потому, что человеческий глаз способен различить больше оттенков зелёного цвета, чем какого-либо другого.Морковь, на самом деле, не улучшает зрение (по крайней мере, не больше, чем любой другой овощ).Эта ложь была распространена британцами во время Второй мировой войны, чтобы немцы не узнали, что для отражения атак противника пилоты Великобритании пользуются бортовыми радиолокационными радарами. Представители ВВС Великобритании во время публичных выступлений говорили, что причина, по которой их пилоты хорошо видят в темноте и очень точно бьют по целям, в том, что они употребляют в пищу морковь в большом количестве. Это была не самая убедительная причина, но, тем не менее, люди в это поверили.Боно (Bono) носит очки не для имиджа , а потому что у него глаукома.Брови человека полностью обновляются каждые 2 месяца.Некоторые женщины имеют генетическую мутацию, в результате которой они могут видеть на миллионы больше цветов и оттенков (до 100 миллионов).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)