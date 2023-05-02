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Почему тигр оранжевый, если жертвы всё равно видят его зелёным?

Импалы, косули, олени, зебры и многие другие травоядные не различают оттенков красного цвета. Они могут воспринимать только синий и зелёный цвета, поэтому являются дихроматами. Это означает, что оранжевая окраска тигров выглядит зелёной для его жертв, что позволяет хищнику идеально сливаться с фоном.
Почему тигр оранжевый, если жертвы всё равно видят его зелёным?


Доктор Джон Феннелл из Бристольского университета и его коллеги создали компьютерную симуляцию, чтобы увидеть мир глазами травоядного. Получилось, тигр для дихроматов действительно отлично сливается с джунглями и травой. В связи с этим возникает два вопроса. Первый: почему бы тиграм не отращивать себе по-настоящему зелёный мех? И второй: почему бы потенциальным жертвам не научиться различать красные оттенки тоже, ведь тогда они бы смогли замечать опасность?

Второй вопрос останется без ответа, а вот с тигром всё более или менее понятно. Он не отращивает себе зелёный мех, потому что не может. Никто из млекопитающих не может. Ленивец кажется зелёным, но это только потому, что в его мехе живут водоросли, дающие ему такой необычный окрас. Если бы вся популяция тигров ощутила бы острую потребность в том, чтобы стать зелёными, эволюция могла бы сделать их таковыми. Но зачем это тиграм? — ведь их жертвы и так их не замечают.

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Почему тигр оранжевый, если жертвы всё равно видят его зелёным?

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Почему тигр оранжевый, если жертвы всё равно видят его зелёным?Подписаться на мой Instagram
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