Идеи переделки старых вещей

Купить новую вещь сейчас не составляет труда, достаточно дойти до ближайшего магазина или заказать ее с доставкой на дом. Но есть люди, которые совсем не прочь сэкономить. Поэтому они с легкостью покупают подержанные вещи и восстанавливают или переделывают их.

Чинят сломанное или подпорченное, находят суперэкономичные бытовые решения.

Мы в восторге и очень уважаем таких смекалистых людей, которые легко находят способы разумно сэкономить и могут сделать крутую вещь буквально из ничего.



«У меня было прекрасное винтажное платье, но оно порвалось. Не хотелось его выбрасывать, поэтому моя бабушка сделала из него топ»





«Воспользовалась канцелярскими зажимами, чтобы повесить шорты и юбки, вместо того чтобы покупать для них специальные плечики»







«Мама подлатала мои кроссовки»





С помощью этих гранул можно быстро и легко отремонтировать многие сломанные предметы





Это специальный материал в виде гранул, который нужно предварительно опустить в горячую воду, чтобы он стал мягким. После этого ему можно придать любую форму.



«Собака прогрызла мой диван, пришлось купить такую же ткань и подлатать его»





«У чайника сломалась ручка, и я не смог отыскать такую же новую. Поэтому сплел сам из синтетического шнура»





«Жду ребенка и почти всю одежду покупаю в секонд-хенде. Вернула к жизни вещи, которые достались мне почти даром. Постирала их и прошлась по ним щеткой для домашних животных»





Старый сотовый может превратиться в радио





«Я сплела корзинку из своих старых конспектов»





«Переделала старую дешевую тумбочку»





Не могу понять, неужели это один и тот же предмет? © tonynoodle615 / Reddit«Cделала многоразовые салфетки из старого пододеяльника»





«C помощью традиционного японского искусства кинцуги я починила треснувшее сиденье унитаза, и мне не пришлось избавляться от него»





Кинцуги — японское искусство реставрации с помощью лака, полученного из сока лакового дерева (уруси), смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком.



«Кто-то выбросил эти старые приборы для салатов, а я забрал их домой и восстановил»





«Мой щенок прогрыз дырку в грелке. Я заклеила ее заплаткой для велосипедной камеры»





«Мой сосед по комнате хранит спагетти в банке из-под чипсов»





«Увидела, как отец с грустью складывал любимый джемпер в мусорный пакет. Но не тут-то было»





«Нашли старый рояль с сильными повреждениями от воды. Жалко было бы его просто выбросить»





«Я сэкономила целое состояние, приспособив эти банки для хранения»





«Мой бюстгальтер нуждался в ремонте»





Я бы сделала так даже с бюстгальтерами, которые не нуждаются в ремонте.

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