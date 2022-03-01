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Идеи переделки старых вещей

Купить новую вещь сейчас не составляет труда, достаточно дойти до ближайшего магазина или заказать ее с доставкой на дом. Но есть люди, которые совсем не прочь сэкономить. Поэтому они с легкостью покупают подержанные вещи и восстанавливают или переделывают их.
Чинят сломанное или подпорченное, находят суперэкономичные бытовые решения.
Мы в восторге и очень уважаем таких смекалистых людей, которые легко находят способы разумно сэкономить и могут сделать крутую вещь буквально из ничего.

«У меня было прекрасное винтажное платье, но оно порвалось. Не хотелось его выбрасывать, поэтому моя бабушка сделала из него топ»
Идеи переделки старых вещей

«Воспользовалась канцелярскими зажимами, чтобы повесить шорты и юбки, вместо того чтобы покупать для них специальные плечики»

Идеи переделки старых вещей

«Мама подлатала мои кроссовки»
Идеи переделки старых вещей

С помощью этих гранул можно быстро и легко отремонтировать многие сломанные предметы
Идеи переделки старых вещей

Это специальный материал в виде гранул, который нужно предварительно опустить в горячую воду, чтобы он стал мягким. После этого ему можно придать любую форму.

«Собака прогрызла мой диван, пришлось купить такую же ткань и подлатать его»
Идеи переделки старых вещей

«У чайника сломалась ручка, и я не смог отыскать такую же новую. Поэтому сплел сам из синтетического шнура»
Идеи переделки старых вещей

«Жду ребенка и почти всю одежду покупаю в секонд-хенде. Вернула к жизни вещи, которые достались мне почти даром.

Постирала их и прошлась по ним щеткой для домашних животных»
Идеи переделки старых вещей

Старый сотовый может превратиться в радио
Идеи переделки старых вещей

«Я сплела корзинку из своих старых конспектов»
Идеи переделки старых вещей

«Переделала старую дешевую тумбочку»
Идеи переделки старых вещей

Не могу понять, неужели это один и тот же предмет? © tonynoodle615 / Reddit«Cделала многоразовые салфетки из старого пододеяльника»
Идеи переделки старых вещей

«C помощью традиционного японского искусства кинцуги я починила треснувшее сиденье унитаза, и мне не пришлось избавляться от него»
Идеи переделки старых вещей

Кинцуги — японское искусство реставрации с помощью лака, полученного из сока лакового дерева (уруси), смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком. 

«Кто-то выбросил эти старые приборы для салатов, а я забрал их домой и восстановил»
Идеи переделки старых вещей

«Мой щенок прогрыз дырку в грелке. Я заклеила ее заплаткой для велосипедной камеры»
Идеи переделки старых вещей

«Мой сосед по комнате хранит спагетти в банке из-под чипсов»
Идеи переделки старых вещей

«Увидела, как отец с грустью складывал любимый джемпер в мусорный пакет. Но не тут-то было»
Идеи переделки старых вещей

«Нашли старый рояль с сильными повреждениями от воды. Жалко было бы его просто выбросить»
Идеи переделки старых вещей

«Я сэкономила целое состояние, приспособив эти банки для хранения»
Идеи переделки старых вещей

«Мой бюстгальтер нуждался в ремонте»
Идеи переделки старых вещей

Я бы сделала так даже с бюстгальтерами, которые не нуждаются в ремонте. 
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Вещиреставрация
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