Заправочный пистолет выбивает: почему так вообще происходит

Неприятная ситуация.
Многие автомобилисты наверняка сталкивались с таким неприятным явлением, как «выбивание» заправочного пистолета в самый неподходящий момент. Многим интересно, что это вообще такое и почему оно происходит. Приятно было бы думать, что виной всему неисправная бензоколонка. Разберемся вместе, так ли это на самом деле.
Вариант первый
Датчик может срабатывать на старых авто.
Первая причина чаще всего встречается на старых карбюраторных машинах. У них был следующий недостаток – падение давления в топливном баке из-за неисправности насоса. Если вентиляция бака была недостаточной, то на пистолете реагировал специальный датчик. «Лечилась» проблема только ремонтом топливного насоса автомобиля.
Вариант второй
Может быть и такая беда.
На новых современных автомобилях причина «выстрелов» пистолета из бака иная и чаще всего сводится к загрязнению абсорбера. Решается проблема непосредственно чисткой. Дело не самое простое и приятное, но исключительно необходимое.
Вариант третий
Самая банальная причина отстрела пистолета.
Выбивать пистолет на заправке может и по такой банальной причине, как перелив топлива в бак. Здесь уж ничего не поделаешь. Нужно просто грамотно следить за наполнением своего собственного бака и помнить о том, что жадность – грех. На всякий случай можно возить в машине пустую канистру для топлива.
Вариант четвертый
Есть и вот такая причина.
Наконец пистолет может отщелкивать из-за тоненькой трубки удаления воздуха из бака. Это еще одна проблема с вентиляцией. Суть в том, что бензин просто не успевает протечь сквозь горловину. Как следствие – пистолет «думает», что в баке уже полным полно топлива.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии