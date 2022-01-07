Мерные иконы: что ими измеряли и для кого рисовали

Мерные иконы: что ими измеряли и для кого их рисовали
Когда в семье рождается ребёнок, родители мечтают о том, чтобы он был счастливым, здоровым, успешным, а все невзгоды обходили его стороной. В средние века в России была особая традиция, которая должна была обеспечить ребёнку духовное и физическое здоровье.
В средние века на Руси существовала интересная традиция – в день крещения, на восьмой день после рождения, ребёнок получал в подарок мерную икону, на которой был изображен тезоименный ему святой. Считалось, что человек родился не только телесно, но и духовно и теперь у него появился свой святой покровитель. Этой традиции придерживалось только члены царской семьи.
Почему икона называется мерной?
Название своё икона получила вовсе не потому, что с её помощью узнавали длину. Точнее наоборот – размер иконы зависел от роста младенца. На восьмой день новорожденного измеряли соломинкой или нитью, по этому размеру изготавливалась доска, а на ней изображали святой образ. Ещё одна особенность мерной иконы заключается в том, что святой покровитель изображался на ней в полный рост, а над ним обязательно было изображение Святой Троицы.
Так выглядит мерная икона: святой покровитель в полный рост и сверху изображение Святой Троицы.
Историки считают, что соответствие иконы росту ребёнка в то время имело глубокий сакральный смысл. Якобы таким образом устанавливалась невидимая, неразрывная связь между обладателем иконы и его небесным защитником, под покровительством которого ребёнок должен был обрести здоровье, благодать и защиту от любых невзгод.
Первая известная мерная икона
Мерные иконы сыновей Ивана IV.
Современные история затрудняются сказать, когда именно появилась традиция мерных икон. Самым ранним известным родимым образом считается мерная икона Иоанна Лествичника, принадлежавшая царевичу Ивану Ивановичу (1554–1582) - старшему сыну Ивана Грозного и Анастасии. Икона датируется 1554 годом, а сегодня хранится в Музее Московского Кремля.
Сыновья Михаила Фёдоровича.
Мерные иконы массово создавались только на протяжении четырёх поколений: для детей первого русского царя Ивана IV, для детей дети первого царя из династии Романовых — Михаила Фёдоровича, для детей и внуков второго из Романовых — Алексея Михайловича.
Дети Алексея Михайловича.
Дети Алексея Михайловича.
Последней из известных мерных икон царских детей стала созданная а 1657 году икона царевны Софьи Алексеевны. После этого о мерных иконах вспомнили почти через 100 лет, когда появилась мерная икона Петра Великого — будущего императора Павла (р. 1754).
Исчезновение мерных икон
Надгробный царский иконостас в Архангельском соборе (ныне разобран). Мерные иконы установлены во втором ряду, над большими патрональными иконами.
Петровская эпоха стала для мерной иконы роковой – эта традиция попала в число «пережитков», которые смели реформаторы. Единичные случаи написания таких икон встречались до Октябрьской революции, а затем эта традиция была утрачена. До наших дней дошли всего несколько десятков мерных икон.
Надгробие Петра I, фотография начала XX века. Справа на стене в скромной рамке мерная икона императора.
Кстати, мерная икона самого Петра I, которая была подарена ему его отцом, была утеряна после революции 1917 года. Хотя ходили слухи, что ей видели в запасниках Петропавловской крепости ещё в начале 1950-х.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии