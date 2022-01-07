Мерные иконы: что ими измеряли и для кого рисовали

Мерные иконы: что ими измеряли и для кого их рисовали

Почему икона называется мерной?

Так выглядит мерная икона: святой покровитель в полный рост и сверху изображение Святой Троицы.

Первая известная мерная икона

Мерные иконы сыновей Ивана IV.

Сыновья Михаила Фёдоровича.

Дети Алексея Михайловича.

Дети Алексея Михайловича.

Исчезновение мерных икон

Надгробный царский иконостас в Архангельском соборе (ныне разобран). Мерные иконы установлены во втором ряду, над большими патрональными иконами.

Надгробие Петра I, фотография начала XX века. Справа на стене в скромной рамке мерная икона императора.