Как отстирать белую одежду и не повредить ткань

Белые ткани доставляют много мороки всем нам. Бесспорно, они прекрасны, элегантны, чисты и очень милы. Но порой вернуть белую вещь в первозданный вид просто нереально.

Она может настолько испачкаться, что уже никакие средства не помогут. Только в мусорное ведро. Так как отстирать белую одежду правильно? Есть несколько лайфхаков.





КАК ОТСТИРАТЬ БЕЛУЮ ОДЕЖДУ

Маленькая хитрость

Сложный процесс

Как отстирать белую одежду без вреда для ткани

Хитростью поделилась австралийская блогерша Шантель Мила. Она часто рассказывает о различных лайфхаках, которые бы упростили процесс уборки всем жителям мира. Согласись, не всегда хочется наводить дома порядок. Возможно, просто не хватает сил. Но ведь сделать это нужно, иначе повсюду воцарится хаос, а грязные вещи точно отправятся к праотцам.Шантель рассказала своей аудитории, что использует таблетки для очищения вставных элементов ротовой полости. Например, такие средства применяют люди, которые носят съемные системы для корректировки прикуса и выравнивания зубов.Растворимые капсулы помогают качественно очистить такие системы. Достаточно бросить в стакан с водой вставной элемент и нужную таблетку. Она крайне быстро растворяется, издавая характерное шипение. Жидкость приобретает очень приятный аромат свежести.Возможно, именно такой эффект понравился австралийской блогерше.Она предварительно замачивала белые вещи с этим средством и упоминала, что с вещей сразу же исчезал даже малейший запах пота и грязь. Интересная затея, но есть один нюанс. Зачастую такие средства имеют нестандартный окрас. К примеру, после полного растворения капсулы вода становится синего цвета. Не навредит ли это белой ткани? Стоит ли игра свеч?После такой затеи, Шантель Мила советовала отправлять белые вещи в стиральную машину. Но и тут не всё так просто. В барабан устройства нужно всыпать половину столовой ложки пищевой соды. Считается, что она поможет сделать ткани более светлыми.Для полной картины, блогерша добавляла несколько капель эвкалиптового масла. По ее словам, оно добавит белой одежде приятного аромата свежести и чистоты. Совет действительно интересный, ведь пользоваться аромамаслами призывают многие селебрити. И вовсе не обязательно использовать их конкретно для стирки, можно просто добавлять масло в воду и принимать расслабляющую ванну.Внимательно изучи все ярлыки, которые только найдешь на своей одежде. Это поможет постирать ее правильно и без стресса для ткани.