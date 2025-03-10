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Как очистить жирный противень, не используя воду и моющие средства




Ситуация, когда после гостей или какого-то домашнего праздника остается множество грязной и жирной посуды, да еще и на утро, так как просто сил нет ей заниматься, знакома практически каждой хозяйке (ну или почти каждой). И ладно, если это миски, тарелки, стаканы. Но ведь есть еще и противень. И все бы ничего, но что делать, когда утром в кране нет воды? Тарелки постоят в раковине, а противень куда девать? Все просто – его можно почистить и без воды со спецсредствами.

Для чистки противня понадобятся монетка, пищевая сода, чистая тряпочка или влажная салфетка / Фото: posudaguide.ru

Для чистки противня понадобятся монетка, пищевая сода, чистая тряпочка или влажная салфетка / Фото: posudaguide.ru

 

Действительно, есть один «древний» способ вернуть противню первозданную чистоту, не используя при этом стандартный набор, состоящий из воды и моющего средства. Понадобится всего лишь монетка, пищевая сода, чистая тряпочка или влажная салфетка.
Монетой очищается грязь и нагар с противня / Фото: yandex.ru

Монетой очищается грязь и нагар с противня / Фото: yandex.ru

 

Итак, берем монетку, помещаем ее на противень и трем. Очищенную с него гарь просто ссыпаем в мусорное ведро.

 


Очищенная поверхность посыпается пищевой содой / Фото: strichka.com

Очищенная поверхность посыпается пищевой содой / Фото: strichka.com

 

Теперь посыпаем на очищенную поверхность пищевую соду и трем ее сухой губкой. Сода отлично впитывает остатки жира и устраняет загрязнения.
Остатки соды легко удаляются смоченной чистой тряпкой / Фото: remontu.com.ua

Остатки соды легко удаляются смоченной чистой тряпкой / Фото: remontu.com.ua

 

Остатки соды легко удаляются при помощи влажной салфетки или смоченной чистой тряпочки.
Чистый противень можно убирать в место для хранения / Фото: absolut-dostavka.ru

Чистый противень можно убирать в место для хранения / Фото: absolut-dostavka.ru

 

Чистка противня окончена и его можно спокойно убирать на привычное место для хранения.

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