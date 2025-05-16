Как понять, что пришло время безотлагательно уволиться

Первая причина: постоянные задержки зарплаты

Пора бить тревогу, если вам задерживают зарплату. \ Фото: talent2africa.com.

Хватит сидеть и ждать у моря погоды. \ Фото: saraadvocates.com.

Хватит обесценивать себя и свою работу. \ Фото: feinsteinlaw.b-cdn.net.

Вторая причина: работа больше не приносит удовольствие

Вам стало откровенно скучно и неитересно на работе. \ Фото: i0.wp.com.

Ходите на работу как на каторгу? Увольняйтесь. \ Фото: ais-akamai.rtl.de.

Третья причина: разлады с коллективом и начальством

Сплетни, склоки и нравоучения - ещё один звоночек к тому, что пришло время сменить работу. \ Фото: faithmag.com.

Конфликты на ровном месте, ан которые начальство закрывает глаза. \ Фото: acaciaconnection.com.

Четвёртая причина: профессиональная деградация

Застряли на одном месте и никуда больше не двигаетесь на протяжении нескольких лет. \ Фото: academie.avec.fr.

У вас началось психологическое выгорание. \ Фото: images.saymedia-content.com.

Пятая причина: козёл отпущения

На вас взвалили чужую работу и обязанности. \ Фото: bing.com.