Как понять, что пришло время безотлагательно уволиться

Наверняка на каждого хотя бы раз в жизни накатывало такое состояние, когда хочется бросить всё и начать жизнь с чистого листа, в том числе – сменить работу. Причин – энное количество от банальной усталости до неоправданных ожиданий. Как правило, связано это с мимолётным желанием, по прошествии которого всё вновь становится на свои места, достаточно лишь отвлечься.
Первая причина: постоянные задержки зарплаты
Пора бить тревогу, если вам задерживают зарплату. \ Фото: talent2africa.com.
Ситуации бывают разные, как и форс-мажоры, которые нужно просто пережить. Однако если они повторяются с заведомой периодичностью – пришло время задуматься над тем, почему так происходит. Тем более, когда речь идёт о задержке зарплаты на постоянной основе. Месяц, два, три, а вас до сих пор кормят «не сегодня-завтра» и пустыми обещаниями? Что же, как бы прискорбно это не звучало, собирайте вещи и прощайтесь с «насиженным» местом без сожаления. Вряд ли вы сможете повлиять на ситуацию, а вот уберечь свою нервную систему от очередных терзаний и безнадёжных ожиданий – единственно верное решение.
Хватит сидеть и ждать у моря погоды. \ Фото: saraadvocates.com.
Во-первых, важно понимать, что задержка заработной платы – первый звоночек, открыто намекающий как о финансовой нестабильности компании, так и о том, что руководство плохо ценит своих сотрудников. Стоит ли говорить о том, что рано или поздно, лавочка закроется, да вот только сидеть и ждать финала – гиблое дело.
Хватит обесценивать себя и свою работу. \ Фото: feinsteinlaw.b-cdn.net.
Во-вторых, не забывайте, что постоянный стресс не самым лучшим образом влияет на качество жизни: пропадает интерес, мотивация и производительность.
В-третьих, работа – не только главный источник дохода, а и возможность реализовать себя, идя вверх по карьерной лестнице.
В-четвёртых, постоянная задержка зарплаты мешает строить планы, а также лишает возможности полноценно распределить свой бюджет и воспользоваться им сполна. Поэтому, как только начались проблемы с выплатами, пришло время попрощаться с этой работой, поскольку ваш труд и старания должны быть своевременно оплачены, ведь финансовое вознаграждение – гарантия и уверенность в завтрашнем дне, а это, как правило, важная составляющая жизни и профессионального роста.
Вторая причина: работа больше не приносит удовольствие
Вам стало откровенно скучно и неитересно на работе. \ Фото: i0.wp.com.
Занимаясь любимым делом, человек буквально чувствует себя свободным, уверенным и окрылённым. Но, как только работа становится в тягость – всё начинает валиться из рук. Намеченные рабочие моменты идут не по плану и с каждым разом всё больше и больше становится дедлайнов, разгребать которые нет ни сил, ни желания. Именно так происходит выгорание, которое можно сравнить с затяжной депрессией и безысходностью, когда ничего не хочется и всё делается через силу. Поверьте, подобное состояние до добра не доведёт. Чем дольше человек будет заставлять себя, тем меньше происходящее будет удовлетворять и радовать. Специалисты в области ментального здоровья говорят, что нет ничего хуже, чем надоевшая и нелюбимая работа. Работать через силу – равносильно тому, что ежедневно загонять себя в угол, напрочь лишая возможностей, обрести новые перспективы.
Ходите на работу как на каторгу? Увольняйтесь. \ Фото: ais-akamai.rtl.de.
Поэтому, как только появилось ощущение тяжести в груди, плохое настроение и полное отсутствие хоть маломальского желания – собирайте вещи и уходите, ни в коем случае не ведясь на уговоры. Если всё-таки возникают сомнения, попросите отпуск или возьмите пару недель за свой счёт. Так вы сможете взвесить все за и против, чтобы принять окончательное решение. Каким оно будет – зависит только от вас. В любом случае нет смысла затягивать и ждать у моря погоды в надежде на то, что ситуация разрешиться сама собой.
Третья причина: разлады с коллективом и начальством
Сплетни, склоки и нравоучения - ещё один звоночек к тому, что пришло время сменить работу. \ Фото: faithmag.com.
Испытывать стресс, каждый раз приходя на работу – вредное для здоровья занятие. Стали замечать, что день за днём обстановка накаляется всё сильнее и сильнее? Коллеги перешёптываются за спиной, плетут сплетни и интриги, кто-то и вовсе привселюдно демонстрирует своё недовольство, раздаёт советы и нравоучения, а руководство, тем временем, закрывает на происходящее глаза? Вот вам очередной звоночек, что пора бежать из этого серпентария. Потому что чем дальше, тем хуже. Ежедневно работая в таком коллективе и обстановке, вы попросту будете изводить себя как морально, так и физически. А оно вам надо? Нет. Даже не пытайтесь отыскать причину, всё равно вы не узнаете правду, а лишний раз нарываться на насмешливые взгляды, игнор или надменность – себе дороже.
Конфликты на ровном месте, ан которые начальство закрывает глаза. \ Фото: acaciaconnection.com.
Такие люди не меняются, если они затеяли игру, ополчившись на вас, то поверьте – им не составит труда довести её до конца (вопрос времени, а как известно – оно бесценно). Поэтому цените не только себя, а и своё время. Оно не должно быть потрачено впустую на тех, кто не уважает и не ценит, проделанную вами работу, да и вас, мягко говоря, не переваривает на дух. Не тешьте себя надеждами, мол неделька-другая и что-то изменится. Возможно, но в лучшую ли сторону? Поэтому вместо того, чтобы быть белой вороной среди чёрных, лучше встать и уйти с гордо поднятой головой, чем сидеть и терпеть неизвестно сколько.
Четвёртая причина: профессиональная деградация
Застряли на одном месте и никуда больше не двигаетесь на протяжении нескольких лет. \ Фото: academie.avec.fr.
Битый год работаете в одной и той же компании, а воз и ныне там: никакого роста вверх по карьерной лестнице, перспектив, новых проектов и светлого будущего не за горами? Что же, спешим сообщить – пришло время менять работу. Как бы прискорбно это не звучало, но вы засиделись в болоте, не сулящим ничего хорошего вам как специалисту. И чем дольше сидеть на одном месте, тем унылая, монотонная и бесперспективная рутина будет сильнее и сильнее затягивать в свой омут.
Прежде всего, нужно помнить о главном, что работа – возможность научиться чему-то новому и усовершенствовать навыки, а не сидеть несколько лет «ничего не делая». Нет ничего хуже, чем профессиональная деградация. Теряя свои навыки, знания, мотивацию или карьерный потенциал, человек попросту превращается в робота, изо дня в монотонно выполняющего одну и ту же работу.
У вас началось психологическое выгорание. \ Фото: images.saymedia-content.com.
Как правило, случается подобное на третьем-четвёртом году работы в одной компании. Во-первых, связано это с полным отсутствием развития и роста. Во-вторых, в рабочих моментах низкий уровень мотивации и вовлечённости. В-третьих, бёрнаут (психологическое выгорание), связанный с монотонной рутинной работой, технической отсталостью, отсутствием разнообразия и так далее. Как только всё это даёт о себе знать, и вы буквально чувствуете, что засиделись, обленились и потеряли всякий интерес – смело увольняйтесь. Вы изжили себя на этой работе и в дальнейшем она не принесёт вам никакой пользы, даже в финансовом вопросе.
Пятая причина: козёл отпущения
На вас взвалили чужую работу и обязанности. \ Фото: bing.com.
На вас взвалили все обязанности, помимо тех, которые вы должны и теперь вы не только ежедневно задерживаетесь после работы, заканчивая незаконченное; приходите ни свет ни заря, готовите кофе шефу и гостям; разносите корреспонденцию, встречаете курьеров и по совместительству помогаете уборщице, делая всё это за скромную символическую оплату? Вот она – финальная точка, которую всенепременно нужно поставить в работе. Вы больше не ценный сотрудник фирмы, а самый настоящий козёл отпущения, на которого скинули свои обязанности незаменимые коллеги, ведь им лучше знать, как и чем вам заниматься. Плохо быть безотказным и покладистым человеком, терпящим откровенную наглость на постоянной основе. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вам окончательно сели на голову, пишите заявление и не раздумывая несите его в отдел кадров. Поверьте, так будет гораздо лучше, иначе есть все шансы до конца своих дней остаться на побегушках у всего офиса.
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