«Нарезной»: почему учёные считают его самым вредным хлебом

Хлебобулочные изделия по типу муки, из которой они приготовлены, делятся на пшеничные, ржаные, пшенично-ржаные и ячменные. Также каждый из видов муки может быть высшего, первого, второго сорта. Наиболее вредным видом хлеба из вышеперечисленных, по мнению большинства учёных, является пшеничный «нарезной» батон из муки первого сорта. И вот почему.

Согласно статистическим данным, самым востребованным, а, следовательно, самым любимым считается пшеничный белый хлеб из муки высшего сорта. Диетологи во всём мире не устают напоминать — в таком продукте начисто убиты все полезные вещества.