Чем прославился художник-новатор Средневековья, запечатлевший знаменитых современников

Кем был Жан Фуке, художник из Тура

Одно из ранних произведений Фуке. Источник: commons.wikimedia.org

Гравюра с несохранившегося оригинала портрета папы Евгения IV. Источник: commons.wikimedia.org

Иллюстрирование манускриптов

Миниатюры Фуке в рукописях.

Портреты короля - Карла VII - и шута - Гонеллы

Другие известные произведения Фуке

Богородицу в правой части Меленского диптиха художник, как считается, писал с любовницы короля Карла - Аньес Сорель. Источник: commons.wikimedia.org

Наброски, сделанные рукой Фуке

Жан Фуке стал одним из самых выдающихся художников своего времени