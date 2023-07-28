10 лучших автомобилей, которыми стоит воспользоваться, если случится «конец света»

Апокалипсис завтра

1. Marauder

Броня и пулемет, что еще нужно.

2. Jeep Grand Cherokee

Простота и надежность.

3. Toyota Hilux

Не сломает и конец света.

4. Honda Dream

Концептуальный план по выживанию.

5. Impreza WRX

Первый автомобиль для зомби-апокалипсиса.

6. Microbus

Легенда на колесах.

7. Roadmaster Wagon

Символ эпохи прошедшей и грядущей.

8. Porshe 911 Carrera S

Умри но не сегодня.

9. Jeep Wrangler

Лучшего варианта не найти.

10. Rally Fighter

Взрывной гибрид.