С нами не соскучишься!

8 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    У женщин крайне редко есть нравственные принципы и они, как правило, относятся к женщинам с непривлекательным лицом. ...Редкие фотопортре...
  • Виктория Иванова
    Есть категория людей, которые любят говно, как навозные мухи, но при этом, они не способны создать ни только гениальн...8 откровенных фак...
  • Александр Стародубцев
    растительное масло в воду к кипящим макаронам? Автор очевидно не знает, что масло легче воды и будет только на поверх...10 секретов от ит...

15 удручающих фактов о нашем мире: человечество, задумайся!

1. Каждый день 22 000 детей умирают в нищете и от голода.

2. Это в то время, как во многих странах около 30–50% всех несъеденных продуктов питания просто сгнивают.

15 удручающих фактов о нашем мире: человечество, задумайся!

3. На менее чем 10 долларов в сутки живет 80% мирового населения.

4. Самая обычная корова в странах Европейского союза получает государственную субсидию в размере $2,20 в день. Выходит, что животное зарабатывает больше, чем 1,2 млрд беднейших людей в мире.

5. Четвертая часть человечества живет без электричества.

6. 1,2 млрд человек проживают там, где нет нормального водоснабжения.

7. 1,6 млрд человек живут в местах с доступом к воде, но позволить себе ее использовать не могут.


REUTERS/Ismail Taxta

REUTERS/Ismail Taxta




8. Среди всех бездомных почти 34% — молодые люди в возрасте до 24 лет.

9. 250 млн детей в возрасте от 5 до 15 лет принуждают работать в трудных условиях.

10. В мире насчитывается приблизительно 300 000 детей-солдат.

11. 805 млн человек ежедневно голодают, 98% из них живут в слаборазвитых странах. Среди них большинство — дети.

12. В мире почти 210 млн сирот.

13. Каждый год американские военные тратят на кондиционирование воздуха в Ираке и Афганистане 20,2 миллиарда долларов. Это больше, чем весь бюджет НАСА.

15 удручающих фактов о нашем мире: человечество, задумайся!

14. Грузовые корабли и круизные лайнеры сбрасывают в океан 6,35 млрд кг мусора за год.

15. Ежегодно 315 000 женщин умирает при родах. Причина — нехватка основных питательных веществ вследствие недоедания.

16. Хотя смертную казнь практически повсюду запретили, в 2006 году казнили 1 590 человек, 90% из которых были жителями США, Китая, Судана, Ирана, Пакистана и Ирака.


BULENT KILIC/AFP/Getty Images

BULENT KILIC/AFP/Getty Images




17. Каждый год 2 миллиона детей умирает от болезней, которые можно легко предотвратить. Просто малыши из бедных семей, и те не могут позволить себе лечение.

18. И так как перед вами список печальных статистических фактов, стоит отметить, что 350 миллионов человек во всем мире сейчас находится в депрессивном состоянии.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 удручающих фактов о нашем мире: человечество, задумайся!

И не забудьте:
15 удручающих фактов о нашем мире: человечество, задумайся!Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх