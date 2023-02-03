15 удручающих фактов о нашем мире: человечество, задумайся!

2. Это в то время, как во многих странах около 30–50% всех несъеденных продуктов питания просто сгнивают.
3. На менее чем 10 долларов в сутки живет 80% мирового населения.
4. Самая обычная корова в странах Европейского союза получает государственную субсидию в размере $2,20 в день. Выходит, что животное зарабатывает больше, чем 1,2 млрд беднейших людей в мире.
5. Четвертая часть человечества живет без электричества.
6. 1,2 млрд человек проживают там, где нет нормального водоснабжения.
7. 1,6 млрд человек живут в местах с доступом к воде, но позволить себе ее использовать не могут.
REUTERS/Ismail Taxta
8. Среди всех бездомных почти 34% — молодые люди в возрасте до 24 лет.
9. 250 млн детей в возрасте от 5 до 15 лет принуждают работать в трудных условиях.
10. В мире насчитывается приблизительно 300 000 детей-солдат.
11. 805 млн человек ежедневно голодают, 98% из них живут в слаборазвитых странах. Среди них большинство — дети.
12. В мире почти 210 млн сирот.
13. Каждый год американские военные тратят на кондиционирование воздуха в Ираке и Афганистане 20,2 миллиарда долларов. Это больше, чем весь бюджет НАСА.
14. Грузовые корабли и круизные лайнеры сбрасывают в океан 6,35 млрд кг мусора за год.
15. Ежегодно 315 000 женщин умирает при родах. Причина — нехватка основных питательных веществ вследствие недоедания.
16. Хотя смертную казнь практически повсюду запретили, в 2006 году казнили 1 590 человек, 90% из которых были жителями США, Китая, Судана, Ирана, Пакистана и Ирака.
BULENT KILIC/AFP/Getty Images
17. Каждый год 2 миллиона детей умирает от болезней, которые можно легко предотвратить. Просто малыши из бедных семей, и те не могут позволить себе лечение.
18. И так как перед вами список печальных статистических фактов, стоит отметить, что 350 миллионов человек во всем мире сейчас находится в депрессивном состоянии.
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