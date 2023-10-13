Что не так с коричневыми драже, или 5 фактов о конфетах, которые тают во рту, а не в руках

M&M’S - одни из самых популярных конфет в мире.

1. Откуда появились две буквы М

Конфеты M&M’S, которые не тают в жару, были придуманы для военных в 1941 г.

2. M&M’S - официальные конфеты Белого дома

M&M’S - официальные конфеты Белого дома.

3. Разноцветные драже

За появление синего драже в 1995 году проголосовало 10 млн американцев.

4. Что не так с коричневыми конфетами

Группа Van Halen потребовала, чтобы в гримерке перед концертом были драже всех цветов, кроме коричневого.

5. Разноцветный мед

Мед в цветах драже M&M’S.

M&M’S - любимые сладости детей и взрослых.