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Как за 10 минут сделать пломбир, который напомнит вкус «из детства»


Как приготовить легендарный сливочный пломбир, как в детстве.

Как приготовить легендарный сливочный пломбир, как в детстве.

 

В детстве деревья были выше, трава – зеленее, а мороженое – куда вкуснее. И пускай беззаботная пора прогулянных уроков уже не вернется, вспомнить её ностальгический вкус вполне реально. И нечего жаловаться, что «такой пломбир уже не выпускают»: можно приготовить его самостоятельно! Тем более, что на это уйдёт всего лишь 10 минут. Неплохо, как для путешествия во времени?

Нежнейшее домашнее мороженное.

Нежнейшее домашнее мороженное.

 

Домашнее мороженое – это не сказка, не миф и даже не излишество. А вполне доступное лакомство, которое можно сделать за одну рекламную паузу любимого телешоу. И даже не понадобятся никакие «продвинутые» кухонные гаджеты. Нужно всего лишь учесть одну хитростьвыбрать сливки пожирнее. А дальше – как по маслу. Смотрите сами.

Чтобы приготовить домашний пломбир «как в детстве», понадобятся:

1. Пол-литра жирных сливок;
2. 100 г сахарной пудры;
3. 0,2 чайных ложки ванилина.
Так в чём же был секрет Того Самого Мороженого?

Так в чём же был секрет Того Самого Мороженого?

 

Знаете, что делало «пломбир из детства» таким особенным и вкусным? Нет, не только ностальгия, но натуральные, «по ГОСТу» сливки высокой жирности. Сегодня в погоне за прибылью производитель старается всячески удешевить производство, а потому хорошие сливки заменяются другими, более дешёвыми молочными продуктами.
Так что главный секрет правильного домашнего пломбира – ударная доля сливок пожирнее.
Немного работы миксером и мороженое готовое.

Немного работы миксером и мороженое готовое.

 

Просто смешайте охлажденные сливки с сахарной пудрой в одной ёмкости, взбейте миксером до однородной консистенции, добавьте щепотку ванилина и взбейте ещё раз, пока не увидите пену. Оставьте десерт «отдыхать» в холодильнике или морозилке (только обязательно в закрытой ёмкости!) на ночь. И уже утром можете наслаждаться отменным пломбиром. Мороженое на завтрак – ну разве не билет в детство?
А если ещё и какао сверху посыпать…

 

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Как за 10 минут сделать пломбир, который напомнит вкус «из детства»

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Как за 10 минут сделать пломбир, который напомнит вкус «из детства»Подписаться на мой Instagram
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