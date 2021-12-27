Как за 10 минут сделать пломбир, который напомнит вкус «из детства»

Как приготовить легендарный сливочный пломбир, как в детстве.
В детстве деревья были выше, трава – зеленее, а мороженое – куда вкуснее. И пускай беззаботная пора прогулянных уроков уже не вернется, вспомнить её ностальгический вкус вполне реально. И нечего жаловаться, что «такой пломбир уже не выпускают»: можно приготовить его самостоятельно! Тем более, что на это уйдёт всего лишь 10 минут. Неплохо, как для путешествия во времени?
Нежнейшее домашнее мороженное.
Домашнее мороженое – это не сказка, не миф и даже не излишество. А вполне доступное лакомство, которое можно сделать за одну рекламную паузу любимого телешоу. И даже не понадобятся никакие «продвинутые» кухонные гаджеты. Нужно всего лишь учесть одну хитрость: выбрать сливки пожирнее. А дальше – как по маслу. Смотрите сами.
Чтобы приготовить домашний пломбир «как в детстве», понадобятся:
1. Пол-литра жирных сливок;
2. 100 г сахарной пудры;
3. 0,2 чайных ложки ванилина.
Так в чём же был секрет Того Самого Мороженого?
Знаете, что делало «пломбир из детства» таким особенным и вкусным? Нет, не только ностальгия, но натуральные, «по ГОСТу» сливки высокой жирности. Сегодня в погоне за прибылью производитель старается всячески удешевить производство, а потому хорошие сливки заменяются другими, более дешёвыми молочными продуктами. Так что главный секрет правильного домашнего пломбира – ударная доля сливок пожирнее.
Немного работы миксером и мороженое готовое.
Просто смешайте охлажденные сливки с сахарной пудрой в одной ёмкости, взбейте миксером до однородной консистенции, добавьте щепотку ванилина и взбейте ещё раз, пока не увидите пену. Оставьте десерт «отдыхать» в холодильнике или морозилке (только обязательно в закрытой ёмкости!) на ночь. И уже утром можете наслаждаться отменным пломбиром. Мороженое на завтрак – ну разве не билет в детство?
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