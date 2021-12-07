Если пластик пожелтел: 10 верных способов вернуть ему первоначальную белизну

Сегодня мы уже перестали замечать окружающие нас изделия из пластика, ведь он во многом заменил металл, дерево, стекло вплоть до деталей машин и механизмов.

Несмотря на его возможности и универсальные характеристики, он обладает весьма неприятным свойством – желтеть под воздействием солнечных лучей и тепла.

Следующие 10 надежных способов помогут вернуть первоначальную белизну всем пластиковым поверхностям без особых затрат и труда.

С помощью копеечных средств можно отбелить пожелтевшие пластиковые поверхности.

Хотя в моде нынче изделия из натуральных материалов, но пластик до такой степени внедрился в нашу жизнь, что мы его даже не замечаем, пока не потеряет первоначальный вид. Такая популярность обусловлена не только дешевизной и доступностью, но и его непревзойденными характеристиками: прочность, износостойкость, водонепроницаемость, стойкость к агрессивным средам. Но, несмотря на всю универсальность, он тоже требует правильного ухода? и если уж случилась такая неприятность – проступила желтизна, то своевременно надо с ней бороться.

За пластиком тоже нужен постоянный уход.

Но для начала пару слов о том, как правильно ухаживать за пластмассовыми изделиями, чтобы потом меньше было проблем с устранением неприятных последствий нерадивого хозяйствования:

- не курить в комнате с оргтехникой, пластиковыми окнами и панелями, а также другими пластмассовыми предметами и изделиями;

- для устранения загрязнений нельзя пользоваться моющими средствами с любым абразивом в составе;

- для мытья использовать только мягкие губки или щетки, а также тканевые салфетки без жесткой основы;

- после очистки от пыли, грязи или жира протирать изделия антистатиком или пользоваться специальными моющими и очищающими средствами, предназначенными для пластмассовых изделий;

- после каждого мытья хорошенько вытирайте насухо все поверхности, ведь мокрый пластик имеет свойство притягивать пыль, а ваши труды будут напрасны.

Следующие советы помогут вернуть пластику первоначальную белизну, если он не старше вашей бабушки или пока не произошли необратимые структурные изменения.

При работе с агрессивными химическими веществами не забывайте проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты.

Главное, помните, что все эти средства очень пагубно могут повлиять на ваше здоровье и работать без перчаток будет нельзя, также все манипуляции проводить лучше в проветриваемом помещении и избегать попадания в глаза и рот, особенно если работаете с агрессивными химическими веществами! Начнем с копеечных средств, которые есть в каждом доме, или приобрести их не составит большого труда.

1. Моющее средство для посуды или хозяйственное мыло

Желтизну от жира и копоти можно отмыть моющими средствами для посуды или хозяйственным мылом.

Этот способ поможет избавиться от желтизны, вызванной незастарелым жировым налетом или копотью. Для этого достаточно намылить моющим средством или хозяйственным мылом губку, мягкую щетку или салфетку и хорошенько натереть пожелтевшую поверхность. Дать постоять 10-15 минут, тщательно промыть и вытереть сухим полотенцем.

Такую очистку от жировых отложений и грязи в обязательном порядке надо проводить перед всеми последующими способами отбеливания!

2. Кальцинированная сода и стиральный порошок

Стиральный порошок и кальцинированная сода помогут справиться с пожелтевшей пластиковой поверхностью.

Таким образом можно отбеливать мелкие пластмассовые изделия. Для этого необходимо взять 1 столовую ложку кальцинированной соды, столько же любого стирального порошка, растворить их в 1 литре теплой воды. В получившемся растворе замочить пожелтевшие предметы на 10-12 часов. После этого хорошенько потереть губкой или салфеткой и помыть под проточной водой. Если надо увеличить объем воды, то не забудьте соблюдать пропорцию.

3. Хлорсодержащие отбеливатели или пятновыводители

Любые хлорсодержащие моющие средства помогут отбелить пластиковые поверхности.

Применять такие средства нужно очень аккуратно и осторожно (помните о средствах индивидуальной защиты и старайтесь избегать вдыхания паров). Естественно, берем не чистую хлорку или белизну, а хлорсодержащие отбеливатели или пятновыводители в расчете 1 столовая ложка на 1 литр воды. В этом растворе замачиваем пластиковые элементы на 10-12 часов, потом тщательно промываем и не забываем вытирать.

4. Уксусная эссенция 70-80 %

Для отбеливания пластиковой поверхности можно использовать неразбавленную уксусную эссенцию 70-80 %.

С помощью этого мощного средства хорошо отбеливать небольшие участки. Для этого надо смочить неразбавленной уксусной эссенцией ватный диск или хлопчатобумажную салфетку и протереть пожелтевшие пятна (все манипуляции проводить в резиновых перчатках и в хорошо проветриваемом помещении!). Потом все протрите смоченной в чистой воде губкой или тряпкой.

5. Различные спирты

Любой спирт поможет избавиться от желтизны на пластиковых поверхностях.

Благодаря тому, что пластик не вступает со спиртовыми растворами (метанолом, этанолом, изопропанолом и др.) в химическую реакцию, их можно смело использовать для отбеливания пожелтевших пятен. Но чтобы быть уверенным в благополучном исходе, лучше проверить реакцию той или иной пластиковой поверхности на столь радикальное вещество. Для этого пройдитесь (в резиновых перчатках!) по самому незаметному участку, смоченным в спирте ватным диском, если все обошлось – значит, смело можете протирать все пожелтевшие места. Смывать спиртовые растворы не нужно, а вот помещение проветрить надо обязательно.

6. Перекись водорода (3%) и окислитель для осветления для волос (6-9%)

Перекись водорода и окислитель для окрашивания волос прекрасно отбеливают пластик.

Если не совсем все запущено, то достаточно будет и самой перекиси водорода, которой протираем все пожелтевшие места ватным диском или губкой (зависит от площади). Одной процедурой здесь не обойтись, таких манипуляций надо провести от 3 до 5. Если результат вас все-таки не устроит, то к 1 литру воды добавьте по 2 ст. ложки перекиси водорода и осветлителя для волос, смоченной губкой хорошенько протрите (в перчатках!) поверхность и ее белизна снова будет радовать вас как прежде. Если хотите знать, в каких еще целях эффективно можно применять этот копеечный препарат, загляните на нашу страничку, вы многому удивитесь.

7. Пергидроль (30 % водный раствор перекиси водорода)

Пергидроль или гидроперид можно приобрести в аптеках.

Этот препарат можно купить в любой аптеке, но при работе с ним проявлять особые меры безопасности – избегать попадания в глаза и работать в толстых резиновых перчатках. Если это готовый раствор, то просто смочите мягкую губку и протрите несколько раз пожелтевшие места, потом хорошенько смойте водой (будьте внимательны, пергидроль имеет свойство сильно нагреваться!). Если это таблетированная форма (гидроперид), то разведите, как указано в инструкции и проделайте то же самое.

Отбеливатель с пергидролем – идеальное средство в борьбе с желтизной пластиковых поверхностей.

Вдруг вас результат не порадовал, то к 1 литру воды добавьте 2 ст. ложки пергидроля 30 % и сколько же отбеливателя или пятновыводителя (следите за тем, чтобы пергидроль во время работы не нагревалась!). Со всеми предосторожностями хорошенько обработайте сильно загрязненные или пожелтевшие поверхности. Потом все протереть губкой смоченной в чистой воде, а после насухо. Такой способ как нельзя лучше зарекомендовал себя при чистке внутренней поверхности микроволновой печи.

8. Ацетон

Для очистки пожелтевшего пластика можно использовать ацетон, но с осторожностью.

В данном случае самый опасный для вашего пластика препарат, который способен растворить некоторые виды пластмасс. Чтобы избежать такого рода повреждений, смочите ватный диск в ацетоне и на маленьком участке в незаметном месте быстрым движением сделайте несколько мазков, если все обошлось – значит активными движениями сверху вниз, протрите пожелтевшие места, а после, хорошенько промойте водой. Только помните о проветривании и работе в толстых резиновых перчатках!

9. Спрей-очиститель, кремообразные средства и специальные пасты для пластика

Средства для очистки и полировки пластиковых поверхностей.

Огромное разнообразие чистящих средств для пластиковых изделий выпускает химическая промышленность. Производители специальных спреев-очистителей обещают не только качественную очистку поверхностей, но и защиту всех видов пластика от грязи, благодаря защитной пленке, которая образуется после нанесения.

Средство в виде разнообразных кремов не имеют абразивных компонентов, поэтому бережно очистят и продезинфицируют все пластиковые поверхности.

Эти средства не только очистят пластиковую поверхность, но и спрячут мелкие царапины и шероховатости.

Специальные пасты не только отчистят поверхность, но благодаря полирующим свойствам уберут мелкие царапины и образовавшиеся неровности или шероховатости. Для этого будет достаточно нанести на чистую хлопчатобумажную салфетку достаточное количество пасты и интенсивными круговыми движениями втирать в нужную поверхность 2-3 минуты.

Прежде чем использовать специальные средства очистки и полировки, поверхности надо вымыть.

Прежде чем проводить очистку пластиковых поверхностей любым из перечисленных средств, нужно убрать пыль и грязь с помощью специальной тканевой салфетки если это оргтехника. Если же нет – то хорошенько вымыть, как описывалось в 1 пункте, а потом на чистую тряпку нанести выбранное средство и тщательно протереть все нужные поверхности.

10. Специальные салфетки для ухода за оргтехникой

Если позволяют средства, то можно приобрести специальные салфетки для очистки пластиковых поверхностей и оргтехники.

Применение такого рода салфеток не только помогает поддерживать приличный внешний вид оргтехники, но и прекрасно справляется с застарелыми загрязнениями. Естественно их можно применять и для очистки любых других пластиковых поверхностей, эффективность их неоспорима, единственное, что многих останавливает – высокая стоимость.

Спрей-краски для окрашивания пластика.

Бывают ситуации, когда качество пластика изначально желало быть лучше или уже произошли явные структурные изменения то ли от времени, то ли от неправильной эксплуатации. Поэтому ни одно из вышеперечисленных средств не принесло желаемого результата, тогда целесообразно пожелтевшие поверхности просто покрасить белой аэрозольной краской.

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