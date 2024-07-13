Ошибки, которые портят даже дорогой интерьер

Ошибки в ремонте – это, скорее, закономерность, чем исключение из правил. Даже если вы готовы серьезно вложиться в обстановку своей квартиры, нет никакой гарантии, что все пройдет без сучка, без задоринки.







Рассказываем, какие интерьерные решения стоит обходить стороной, чтобы потом не пришлось переделывать.

Ошибка 1: Акцентные обои на всех стенах

Ошибка 2: Яркий текстиль

Ошибка 3: Этнический интерьер

Ошибка 4: Избыток декора

Ошибка 5: Неправильный подбор цвета

Ошибка 6: Яркая мебель на фоне нейтральных стен

Лучше, если акцент сделан только на одной стенеДизайнеры рекомендуют не бояться контрастных решений и акцентов в интерьере, так как именно они привлекают внимание, делают обстановку более стильной, объемной и глубокой. Однако здесь очень важно соблюдать меру, чтобы все выглядело уместно и эстетично.Например, клеить яркие обои, которые бросаются в глаза, на все стены в комнате – плохая идея. Во-первых, это выглядит странно и аляповато, а во-вторых, теряется сама суть акцента. Лучше сконцентрировать внимание на одной стене или даже ограничиться определенной зоной (за диваном, за рабочим столом, в изголовье кровати и пр.)Избегайте гигантских цветов и фруктов на стенахТо же самое касается огромных натуралистичных фотопринтов, которые раньше можно было встретить в каждой второй квартире. Фотографии фруктов и овощей на кухонных фартуках, изображения рыбок в ванных комната, обои с большими яркими цветами в спальне – и это лишь несколько примеров. Главная проблема такого оформления заключается в том, что предметы выглядят как настоящие, но при этом гигантских размеров, что создает диссонанс и теряет любое природной соответствие.Рекомендуем отказаться от таких интерьерных решений в пользу более реалистичных и лаконичных приемов. Например, можно выбрать для отделки керамическую плитку, а в качестве акцента использовать мозаику или художественную роспись.Постельное белье тоже должно вписываться в интерьер, быть его частьюВ ярких цветах нет ничего плохого, наоборот, они могут стать прекрасными акцентами в квартире. Однако оттенки из серии «вырви глаз» лучше обходить стороной, особенно если речь идет о текстиле. Старайтесь подбирать его в стилистке интерьера, чтобы все выглядело гармонично.Например, если обстановка спальни нейтральная, лаконичная, выдержана в спокойных пастельных тонах, не стоит покупать постельное белье с леопардовым принтом. То же самое касается оформления гостиной – в строгом классическом интерьере разноцветные декоративные подушки и яркие шторы будут смотреться неуместно.В случае с текстилем, важно соблюдать одно правило – он не должен выбиваться из общей концепции. Именно поэтому дизайнеры советуют отдавать предпочтение «безопасным» решениям, которые хорошо вписываются в любой интерьер. Но если вам хочется внести изюминку в обстановку, можете это сделать, добавив небольшой контраст.Стопроцентный этнический интерьер может быть неудобнымОколо 20 лет назад в моду вошел этнический интерьер. Так как на картинке все выглядело стильно и красиво, все поголовно стали оформлять квартиры в арабском, японском, индийском, скандинавском стиле. Однако никто не учел того факта, что данные направления были призваны удовлетворять потребности жителей конкретного государства.Например, так как в скандинавских странах мало солнца, их жители практически не используют шторы на окнах, выбирают светлые оттенки для отделки квартир. Японцы предпочитают минималистичный образ жизни, так как дзэн-буддизм призывает человека стремиться к простоте. Для них меньше означает больше. Арабы и индийцы любят все яркое, вычурное, помпезное, поэтому их интерьеры, с нашей точки зрения, могут оказаться непрактичными.Как видите, полностью оформлять квартиру в этническом стиле – не совсем верное решение. Лучше позаимствовать некоторые элементы или же взять направление за основу и разбавить его вещами из других стилем. Например, ковры с необычным орнаментом или арабские мозаичные светильники могут стать прекрасными акцентами в скандинавском стиле. А деревянная мебель, керамическая посуда, каменные статуэтки хорошо впишутся в экостиль.На заметку: По мнению дизайнеров, современный экостиль является самым гармоничным способом объединить в одной квартире этнические изделия, классическую мебель и природные материалы. Поэтому, если вам хочется добавить таких деталей в свой интерьер, обратите пристальное внимание на экостиль.Во всем важна мераСогласны, иногда желание добавить в свой интерьер все лучшее сразу становится просто нестерпимым. Сложные потолки, хрустальные люстры, зеркала в массивных рамах, лепнина, антикварная мебель…Все эти вещи привлекают внимание, однако если попытаться совместить их в одной квартире, получится не дом, а музей. Во всем важна мера – особенно это касается ярких акцентных предметов. Остановитесь на двух-трех вещах, этого будет вполне достаточно. Например, в гостиной можно поставить винтажное кресло, в спальне повесить большое зеркало в деревянной раме, а в прихожей повесить картину современного художника в стиле авангард.Также не стоит перебарщивать с мелким декором, расставляя его на полках, столах, комодах и прочих поверхностях. Это выглядит неряшливо, даже если вы каждый день проводите генеральную уборку. При выборе декоративных элементов руководствуйтесь правилом японцев «меньше – значит, лучше».Подбирайте детали, которые будут максимально гармонично смотреться друг с другом, сочетаться по оттенку, форме, стилю, материалу и пр. При этом, чтобы картинка получилась «объемной», вещи должны быть разного размера и находиться не на одной визуальной линии.Две популярных ошибки в подборе цветаЗдесь чаще всего допускают две ошибки: или выбирают оттенок, который визуально делает небольшую комнату еще меньше, или пытаются добавить в каждый квадратный метр квартиры свой любимый цвет в разных тонах.В первом случае стоит избегать четырех оттенков, которые «сплющивают» даже большое пространство, крадут воздух, делают комнату тесной и некомфортной. В этот список входят синий «электрик», ярко-желтый, красный и оранжевый. Возможно, кто-то удивится, что в перечне нет черного, но он, наоборот, добавляет помещению глубины. Самое главное – использовать его точечно, для создания контраста.Если вы хотите разбавить нейтральную обстановку цветом – на здоровье, но выбирайте более приглушенные оттенки, в идеале – из природной палитры. Яблочный, песочный, небесный, лавандовый – и это лишь несколько удачных примеров. Они выглядят стильно и трендово, делают обстановку более разнообразной.Во втором случае забудьте про интерьер из серии «50 оттенков любимого цвета» – получится слишком прямолинейно, странно и скучно. Оптимальный вариант – применять знаменитое правило «60-30-10», где первая цифра – основной оттенок, вторая – дополнительный, а третья – акцентный. Если ваш любимый цвет – бежевый, используйте его в качестве основы, а если изумрудный, отведите ему роль акцента.Добавьте в интерьер мебель и детали одного цветаЕсли ваша квартира оформлена в спокойных нейтральных оттенках (сером, бежевом, молочном), не стоит «разбавлять» его мебелью кричащих цветов. Да, акценты могут быть крупными, вроде дивана, но лучше, чтобы их цвет был контрастным, а не ярким. Таким образом, вы сможете добавить обстановке глубины, а диван не будет выглядеть, словно пришелец из космоса – одиноко и странно.Захотелось сделать обстановку более красочной? Тогда не забудьте поддержать мебель другими деталями такого же цвета – шторами, декоративными подушками, вазами для цветов, скатертью на столе и пр. Тогда тот же диван не будет резко бросаться в глаза, а интерьер станет гармоничным.