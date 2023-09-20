Почему учёные считают, что близки к разгадке тайны захоронения Нефертити: Тайна Долины Цариц

Нефертити, наверное, одна из самых знаменитых египетских цариц, синоним женской красоты и захватывающая тайна Древнего Египта. Поразительно прекрасная аристократичная внешность этой женщины покорила миллионы сердец по всему миру. Только вот с её личностью связана не одна неразгаданная тайна. Египтологи многие годы бьются над загадкой места захоронения этой выдающейся правительницы. И только недавно учёным удалось вплотную приблизиться к раскрытию этого секрета. Археологи на пороге величайшего открытия в истории, которое скрывает Долина Цариц...
Пустая царская гробница
Нефертити, вне всяческих сомнений, самая известная царица Египта, вероятно, даже более известная, чем Клеопатра. Она была женой самого революционного и эксцентричного правителя этой страны, Аменхотепа IV, правившего примерно с 1354 по 1337 год до нашей эры. Этот фараон остался в истории как общепризнанный монотеист и создатель совершенно нового религиозного культа. В этом культе Нефертити исполняла роль верховной жрицы бога солнца Атона.
Нефертити была верховной жрицей бога солнца Атона.
На пятом году своего правления Эхнатон основал новый город на полпути между Фивами и Мемфисом, назвав его «Горизонт Атона», Ахетатон, современная Амарна. Именно там он и стал жить со своей семьёй. Все 16 лет царствования были отмечены подробными письменными свидетельствами, но с 17-го года они становятся фрагментарными и скудными. Интересно, что фараон подготовил для себя и своей семьи царскую гробницу. Только по неизвестным причинам она так и осталась пустовать.
Блоки времён правления Эхнатона, найденные в Луксорском храме. На одном изображены крепко сцепленные руки Эхнатона и Нефертити, обычный жест этой любящей пары.
Где похоронена Нефертити?
Учёные нашли веские доказательства того, что Нефертити стала фараоном Египта после исчезновения Эхнатона и правила под именем «Анхеперуре Нефернефруатон». Во время своего царствования она потихоньку начала отказываться от ультрастрогого монотеистического культа, основанного мужем и начала возвращать Египет к более традиционным устоям. Подтверждением этому служат редкие исторические записи и графические надписи в гробницах того времени. Согласно этим сведениям, фараон Нефертити-Нефернеферуатон помогала восстановить ортодоксальность, которую она сама, по иронии судьбы, помогла подорвать вместе со своим супругом всего несколько лет назад.
Крупный план рисунка, на котором изображены Нефертити (слева) и её старшая дочь Меритатен. Они явно в трауре, так как посыпают голову пеплом на египетский манер, чтобы показать глубину своего горя.
Также Нефертити, возможно, была ещё и соправителем при своём юном племяннике Тутанхамоне. Когда он взошёл на престол, ему было всего 8 лет. Некоторые египтологи предполагают, что царица была некогда захоронена в гробнице этого фараона. Об этом свидетельствуют скрытые камеры в гробнице Тутанхамона и необычно женственные артефакты, фрески и женские лица на канопах этого правителя. Археологи утверждают, что все эти предметы изначально принадлежали Нефертити.
Вершина пограничной стелы А в Туна-эль-Гебель, на которой изображены Эхнатон, Нефертити и их дети, поклоняющиеся богу солнца Атону.
Используя подсказки в иероглифах гробницы, учёные выяснили, что под картушами Айе находятся картуши самого Тутанхамона, доказывая, что сцена изначально показывала Тутанхамона, хоронящего свою предшественницу, Нефертити. Это соответствует другим теориям, предполагающим, что гробница Тутанхамона была слишком мала для особы царских кровей, а её погребальная камера была построена справа от входа, а не слева, что указывало бы на царицу. Единственная другая гробница 18-й династии с поворотом направо была построена для Тутмоса I и повторно использовалась его дочерью, женщиной-фараоном Хатшепсут. Гробница Рамзеса II, фараона из последующей 19-й династии, построенная через полвека после Тутанхамона, также имела правый поворот к своей погребальной камере.
Долина Царей. Жёлтым обведен район, в котором в 2020 году была обнаружена самая последняя геофизическая аномалия, примыкающая к гробнице Тутанхамона, KV62.
Кроме всего этого, специалисты пришли к выводу, что знаменитая золотая маска Тутанхамона изначально принадлежала Анхеперуре Нефернефруатон, вероятно, с эпитетом Мери Нефер-Хеперу-Ра, или «возлюбленная Неферхеперуре». Доказательства включают тот факт, что маска состоит из множества разных частей, включая переднюю и заднюю панели, которые имеют разный состав. Кроме того, некоторые иероглифы были переписаны. Новая часть лица с изображением Тутанхамона была припаяна и приклёпана на место после того, как оригинальное лицо и некоторые женские украшения были удалены. Египтологи утверждают, что это оригинальное лицо изображало Нефертити. Эксперты даже восстановили его с помощью цифровых технологий.
Статуя Тутанхамона на пантере, извлечённая из его гробницы. Из-за женской формы фигуры было высказано предположение, что изначально это была Нефернефруатон, женщина-фараон, которая предшествовала ему.
При погребении Нефернеферуатон, по-видимому, отсутствовали все материалы, сделанные для неё как для царя, это является аргументом против захоронения в гробнице, предназначенной для фараона. То есть, это предполагает очень простое погребение, возможно, с использованием каких-то атрибутов царицы, но не фараона. Значит, её мумию извлекли и перезахоронили не в Долине Царей, а где-то в другом месте. Неужели столь необыкновенную женщину в конце концов похоронили как обычную царицу?
Ушлый фараон Айе
Большинство учёных предполагают, что Нефертити была дочерью Айе, но это оспаривается, поскольку нет никаких доказательств, подтверждающих этот факт. Скорее всего, когда Айе вступил на престол после смерти Тутанхамона, он понял, что ему самому нужна гробница и для этого как раз подойдёт та, что изначально была предназначена для Тутанхамона и находится в Западной части Долины Царей. Поэтому гробница Нефертити была переформатирована для её племянника, а готовую Айе оставил для себя.
Некоторые исследователи склоняются к мысли о том, что, кроме всего этого, целью Айе было удалить тело Нефертити из Долины Царей. Во-первых, потому что она была не царской крови, во-вторых, потому что была женщиной, а в-третьих, он желал стереть память о ней как о фараоне. Вполне логично при этом, что он нашёл для её место там, где хоронили цариц.
Подтверждением того, что гробница Тутанхамона служила изначально местом упокоения Нефертити, служат некоторые важные факты. Фараона нужно было мумифицировать и похоронить в течение семидесяти дней после его смерти, чтобы связать его с возрождением звезды Сириус. За это время нужно было успеть перепрофилировать все предметы и изображения в её гробнице под мужские. Это объясняет тот факт, что фрески были написаны в спешке, поверх уже написанных для царицы.
Место красоты
Долина Цариц была известна в древние времена как Та-Сет-Неферу, «Место Красоты», и Нефертити было бы уместно быть похороненной именно здесь. Ведь её имя имеет в себе иероглиф нефер, что значит «прекрасная и совершенная» и означает буквально «прекрасная прибыла». Некрополь использовался за два столетия до рождения Тутанхамона. Тут хоронили жён и дочерей царей, а также некоторых высокопоставленных особ мужского пола. Затрудняет идентификацию здесь то, что гробницы Долины Цариц не имеют каких-либо особых украшений.
Долина Цариц, Западный берег в Фивах, где находится знаменитая гробница царицы Нефертари, жены Рамзеса II.
Учёные попытались выяснить, где же в таком случае могли перезахоронить Нефертити. Они составили план, где обозначили гробницы 18-й династии, а затем гробницы 19-й и 20-й династий. Это оставило три отдельных пустых участка, где не было гробниц: в самом дальнем западном конце главного вади, недалеко от ущелья, ведущего к Священному гроту Хатор и в центральной части западного края.
Карта Долины Цариц, где обозначены участки возможного захоронения Нефертити.
После этого археологи изучили данные о самом крупном наводнении в Долине Царей, которое произошло в конце правления 18-й династии, вскоре после смерти Тутанхамона. Оно помогло скрыть вход в гробницу фараона большими обломками камней, что сохранило её от обнаружения на целых три тысячелетия. Могло ли столь масштабное наводнение затронуть близлежащую Долину Цариц и, возможно, скрыть вход в гробницу Нефертити? Учёные утверждают, что такой вариант событий весьма и весьма возможен. Археологи считают, что именно здесь под слоями ила и грязи, заваленная камнями, спрятана гробница Нефертити. Долина Цариц обещает даже большие открытия, чем Долина Царей.
«Священный грот Хатор», область бассейнов, посвящённых богине Хатор.
Подробный обзор второй целевой области в Долине Цариц. Что может быть под всеми этими каменными обломками на переднем плане?
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