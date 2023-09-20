Почему учёные считают, что близки к разгадке тайны захоронения Нефертити: Тайна Долины Цариц

Пустая царская гробница

Нефертити была верховной жрицей бога солнца Атона.

Блоки времён правления Эхнатона, найденные в Луксорском храме. На одном изображены крепко сцепленные руки Эхнатона и Нефертити, обычный жест этой любящей пары.

Где похоронена Нефертити?

Крупный план рисунка, на котором изображены Нефертити (слева) и её старшая дочь Меритатен. Они явно в трауре, так как посыпают голову пеплом на египетский манер, чтобы показать глубину своего горя.

Вершина пограничной стелы А в Туна-эль-Гебель, на которой изображены Эхнатон, Нефертити и их дети, поклоняющиеся богу солнца Атону.

Долина Царей. Жёлтым обведен район, в котором в 2020 году была обнаружена самая последняя геофизическая аномалия, примыкающая к гробнице Тутанхамона, KV62.

Статуя Тутанхамона на пантере, извлечённая из его гробницы. Из-за женской формы фигуры было высказано предположение, что изначально это была Нефернефруатон, женщина-фараон, которая предшествовала ему.

Ушлый фараон Айе

Место красоты

Долина Цариц, Западный берег в Фивах, где находится знаменитая гробница царицы Нефертари, жены Рамзеса II.

Карта Долины Цариц, где обозначены участки возможного захоронения Нефертити.

«Священный грот Хатор», область бассейнов, посвящённых богине Хатор.

Подробный обзор второй целевой области в Долине Цариц. Что может быть под всеми этими каменными обломками на переднем плане?