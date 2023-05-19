Что скрывает Южно-Атлантическая магнитная аномалия

Наша планета изобилует странными местами, которые на протяжении десятков лет не дают покоя многим, оставляя огромное количество вопросов, на которые так и не были получены ответы.
Самым известным из подобных мест является Бермудский треугольник. С момента начала документирования происшествий, здесь таинственно исчезло уже более 200 морских и воздушных судов, что повлекло массу мифов и гипотез о природе этого загадочного места. Но наиболее вероятными причинами происшествий являются мощные сталкивающиеся воздушные потоки, образующие ураганы, коварные подводные течения и, как ни странно, аномальные изменения магнитного поля в этой области.
Но недавние научные исследования дали новый толчок к изучению аномальной природы подобных мест – в южной части Атлантического океана учеными была обнаружена не менее странная аномалия, которую можно назвать южным близнецом Бермудского треугольника.
Мы изучили эту историю и попытались разобраться, что послужило толчком к исследованиям, что происходит в этой части планеты и в чем загадка возникновения таких аномалий.
Таинственное исчезновение
Этот таинственный воздушный инцидент произошёл в 2009 году с участием борта Air France 447, выполнявшего рейс из Рио-де-Жанейро в Париж. Вылетев из бразильской столицы, самолет спустя 4 часа пропал над водами Атлантического океана. Поисковые отряды долгие месяцы прочесывали морскую гладь в поисках ответов на причины внезапного исчезновения. Спустя продолжительное время, поиски увенчались успехом и к расследованию таинственного происшествия приступила группа экспертов. Одна из версий удивила многих – отказ оборудования вследствие интенсивного облучения электроники радиацией.
Случайное обнаружение
В 2011 году космический телескоп «Коро», находясь на орбите Земли на высоте 1000 км, замерял уровень потока протонов солнечного происхождения. При помощи этих измерений «Коро» засек область, в которой протоны проходят дальше, чем в других местах на Земле. Эта область находилась именно там, где незадолго до этого проходили поиски борта Air France 447. Дальнейшие продолжительные наблюдения подтвердили – магнитное поле здесь отличается от того, что фиксируется в других частях нашей планеты. Так появилось официальное название – Южно-Атлантическая магнитная аномалия.
Месторасположение аномалии
Южно-Атлантическая или Бразильская аномалия имеет площадь около 8 миллионов километров, покрывает большую часть Южной Америки и не прекращает расти. Измерения, проводимые при помощи спутника, показали, что как раз в этом месте внутренний радиационный пояс Земли – пояс Ван-Аллена – располагается на минимальном расстоянии от поверхности планеты. И возможно, как раз этот фактор служит причиной странных событий происходящих здесь.
Спутники и аномалия
Как Бермудский треугольник опасен для кораблей и самолетов, так и Бразильская аномалия представляет известную угрозу для космических спутников. Низкоорбитальные спутники связи, пролетая над этой зоной, подвергаются бомбардировке протонами со стороны Солнца, разрушающими электронные чипы или вызывающими отключение систем. Даже всемирно известный телескоп «Хаббл» вынужден отключать некоторые свои приборы для их защиты.
Радиация на подступах к Земле
Впоследствии выяснилось, что район радиационной аномалии «дышит». Периодичность дыхания (т.е. изменение потоков частиц), соответствует циклам солнечной активности: в максимуме активности потоки уменьшаются, а в минимуме, наоборот, увеличиваются. Казалось бы, парадокс, но в годы максимума, в разогретой атмосфере увеличивается плотность ее частиц и радиационные частицы, сталкиваясь с атомами атмосферы, теряют свою энергию. В годы минимума, потоки радиации, практически не встречая сопротивления, свободно проникают на большие расстояния в атмосферу.
Магнитное поле и магнитные полюса
Причина возникновения Южно-Атлантической аномалии доподлинно неизвестна, но, похоже, она связана с другими, гораздо более опасными явлениями – падением напряженности общего магнитного поля Земли (что происходит уже на протяжении 150 лет) и сменой ориентации магнитных полюсов планеты.
Инверсия магнитного поля
Да, магнитные полюса могут поменяться местами, и подобное событие происходило уже не один раз. Последний – около 780 тысяч лет назад. И растущая Южно-Атлантическая аномалия и ослабленное магнитное поле могут быть предвестниками новой переполюсовки. Инверсия магнитного поля Земли опасна для нашей цивилизации тем, что во время данного процесса магнитное поле полностью исчезнет, а, значит, магнитные бури ионизируют атмосферу (прощай, мобильники) и сожгут космические спутники. Впрочем, исчезнув, магнитное поле постепенно восстановится, но когда именно произойдут эти события точно не может сказать никто.
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