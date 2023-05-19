Что скрывает Южно-Атлантическая магнитная аномалия

Наша планета изобилует странными местами, которые на протяжении десятков лет не дают покоя многим, оставляя огромное количество вопросов, на которые так и не были получены ответы.



Самым известным из подобных мест является Бермудский треугольник. С момента начала документирования происшествий, здесь таинственно исчезло уже более 200 морских и воздушных судов, что повлекло массу мифов и гипотез о природе этого загадочного места. Но наиболее вероятными причинами происшествий являются мощные сталкивающиеся воздушные потоки, образующие ураганы, коварные подводные течения и, как ни странно, аномальные изменения магнитного поля в этой области.



Но недавние научные исследования дали новый толчок к изучению аномальной природы подобных мест – в южной части Атлантического океана учеными была обнаружена не менее странная аномалия, которую можно назвать южным близнецом Бермудского треугольника.



Мы изучили эту историю и попытались разобраться, что послужило толчком к исследованиям, что происходит в этой части планеты и в чем загадка возникновения таких аномалий.







Таинственное исчезновение

Случайное обнаружение

Месторасположение аномалии

Спутники и аномалия

Радиация на подступах к Земле

Магнитное поле и магнитные полюса

Инверсия магнитного поля