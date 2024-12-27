Найти и обезвредить: 7 дурнопахнущих мест в доме, о которых мы порой не догадываемся

Почему мы не чувствуем запах своего дома?

Наш дом всегда кажется нам оазисом. / Фото: vdome.ru

Человек очень быстро привыкает к постоянному запаху. / Фото: snus-outlet.ru

Как же почувствовать запах своего дома, который парадоксально не чувствуем?

А вдруг пахнет!? / Фото: proremont-design.ru

Как же отключить «носовую слепоту», чтобы вычислить врага не позориться перед гостями?

Так, надо разобраться... / Фото: kurieronline.ru

Метод парфюмеров. / Фото: pro-dachnikov.com

Что делать, если почувствовать запах дома всё-таки не удалось?

Враг № 1: питомец

Настало время посмотреть правде в глаза... / Фото: ezoo.by

Враг № 2: плесень

Плесень в ванной. / Фото: eco-kotly.ru

Враг № 3: постельное бельё и матрас

Да вы, верно, шутите!!! / Фото: sulpak.kz

Враг № 4: холодильник

Холодильник пахнет очень часто. / Фото: vestnikao.ru

Фабричный устранитель запахов в холодильнике.

Враг № 5: Чересчур «ароматная» свежеприготовленная пища

Частички этого уйдут на одежде гостя... / Фото: dymontiger.livejournal.com

Враг № 6: Туалет

Всё ли так безупречно в плане запаха? / Фото: k-remont.ru

Враг № 7: Мусорное ведро

Не всё так однозначно... / Фото: youla.ru





• контейнеры и поддоны из-под охлаждённой курицы и мяса;



