Найти и обезвредить: 7 дурнопахнущих мест в доме, о которых мы порой не догадываемся

Часто когда мы приходим в чьё-то жилище, мы чувствуем особенный специфический запах в нем. Если представить, что мы находимся в самых доверительных отношениях с хозяином данного жилья с ароматом, то когда мы спросим у него, чем пахнет в его доме, он крайне удивится, даже изумится, и скажет, что абсолютно ничем (тайно затаив мысль, что у вас, судя по всему, изменения обоняния после перенесенного коронавируса).
Почему мы не чувствуем запах своего дома?
Наш дом всегда кажется нам оазисом. / Фото: vdome.ru
Дело в том, что мы привыкаем к запахам окружающей среды, если они не кажутся нам опасными. Как это работает? Ароматические соединения проникают через нос и поражают рецепторы, которые отправляют сигналы в мозг. Тот распознаёт запах и решает, нужно ли бить тревогу. Если аромат кажется безопасным, значит, нет необходимости уделять ему пристальное внимание. Благодаря этому механизму наши предки могли заметить, например, что от убитого ими животного начинает разить гнилью — это означало, что больше его есть нельзя, иначе можно отравиться.
Человек очень быстро привыкает к постоянному запаху. / Фото: snus-outlet.ru
Западные экспериментальные психологии уже более 20 лет изучают тему «носовой слепоты». Так, в одном исследовании испытуемым двали освежитель воздуха с запахом сосны, который нужно было поместить в спальню на три недели. Участники эксперимента докладывали о своих ощущениях, и выяснилось, что постепенно их чувствительность к этому запаху снижалась. Под конец испытуемые даже спрашивали: «А освежитель точно всё еще работает?» И проверить это предлагалось любому другому участнику, не живущему в данной спальне.
Как же почувствовать запах своего дома, который парадоксально не чувствуем?
А вдруг пахнет!? / Фото: proremont-design.ru
Адаптация системы обоняния отличается от адаптации других органов чувств. Например, сравним «носовую слепоту» со «слуховой».
Представьте, что вы работаете рядом со строительной площадкой. Скорее всего, через некоторое время ваш мозг «отключит» окружающий шум. Но если кто то спросит вас: «Слышишь, как гудит асфальтоукладчик?» — вы тут же переориентируете своё внимание и вернёте звуки стройплощадки. А с запахом это так не работает!
Как же отключить «носовую слепоту», чтобы вычислить врага не позориться перед гостями?
Есть лайфхаки, которые помогут лучше распознавать ароматы, в том числе и те, что витают в вашей квартире. Но они вряд ли научат вас резко переключаться с запаха на запах.
1. Покиньте квартиру на несколько часов
Так, надо разобраться... / Фото: kurieronline.ru
Учёные, изучающие механизмы обоняния, советуют применять методики парфюмеров. Одна из них — на какое то время (от нескольких часов до нескольких дней) покинуть помещение, к запахам которого ваш мозг уже успел приспособиться. Простой пример: когда вы оказываетесь дома после долгого отсутствия, то можете ощутить, чем пахнет помещение. Часто люди уезжают в отпуск, а потом возвращаются и говорят: «Ой, здесь так затхло, пойду открою окна!» но вполне возможно, что их дом всегда так пах.
2. Обеспечьте приток крови к носу
Метод парфюмеров. / Фото: pro-dachnikov.com
Увеличение кровотока поможет носу вновь почувствовать запахи, успевшие стать знакомыми. Далтон говорит, что некоторые парфюмеры бегают вверх вниз по лестнице, чтобы разогнать систему кровообращения. Ещё можно сильно-сильно потереть нос пальцами, до покраснения.
Что делать, если почувствовать запах дома всё-таки не удалось?
Изучающие феномен «носовую слепоту» ученые сделали вывод: когда человек ищет опасность в окружающих ароматах, его нос становится более чувствительным и медленнее адаптируется к ним. Поэтому не стоит переживать, если у вас не получилось ощутить, чем пахнет ваша квартира.
Возможно, даже несмотря на боязнь учуять амбре грязных носков и кошачьего лотка, ваш мозг не обнаружил в доме ничего подозрительного и не стал бить тревогу. Чаще всего неприятные запахи находятся в зоне «носовой слепоты», так как присутствуют в вашем доме постоянно. Так каковы же самые распространенные источники того запаха в жилище, что чуют ваши гости, но не чуете вы?
Враг № 1: питомец
Настало время посмотреть правде в глаза... / Фото: ezoo.by
Источать запах может их моча, шерсть, слюна и наполнители для клеток. Чтобы избавиться от него, поможет следующее. Во-первых, регулярно купайте питомцев. Особенно если они длинношёрстные и любят гулять на улице. Пылесосьте в квартире пару раз в неделю. Желательно использовать перед этим пищевую соду — понадобится пол-стакана. Смешайте её с 5 литрами тёплой воды, залейте раствор в распылитель и равномерно опрыскайте ворс. Дождитесь полного высыхания и пропылесосьте ковёр. Не забудьте пройтись щёткой по узким пространствам: волосы домашних животных могут затаиться между ковром и стеной или в щели под шкафом.
Если у питомца есть любимый диван, накройте его пледом (который будет пледом только питомца!!!), если подушка — купите для неё чехол. Стирайте этот плед или чехол хотя бы раз в неделю. Если вы подозреваете, что животное могло пометить территорию или справить нужду, не дойдя до туалета, используйте ультрафиолетовую лампу детектор. Она продаётся в зоомагазине и всегда поможет подсветить «сюрпризы», оставленные вашим питомцем для гостей. Кстати, помимо уборки, лампа пригодится для того, чтобы исследовать животное на наличие лишая и клещей. Если ваш питомец всё-таки оказался «не чист на лапу», последствия можно устранить с помощью уксуса и воды — смешайте их в соотношении один к трём. А ещё можно купить готовые нейтрализаторы животной мочи и специальные средства с энзимами.
Враг № 2: плесень
Плесень в ванной. / Фото: eco-kotly.ru
Причиной затхлого запаха обычно являются повышенная влажность и образующаяся из за неё плесень. Тщательно осмотрите самые тёмные и влажные места в доме: подвал, ванную, кухонные шкафы. Если где-нибудь вы обнаружите серые или белые пятна, вероятно, это плесень. Далее нужно поступить следубщим образом. Очистите поражённую поверхность от налёта. Для этого подойдёт раствор отбеливателя и воды в пропорции один к десяти. Нанести его нужно кистью или пульверизатором. Чтобы предотвратить появление грибка, купите осушитель воздуха или установите вытяжку. Если такой возможности нет, попробуйте улучшить циркуляцию воздуха любым другим способом.
Например, после приёма душа лучше оставить шторы открытыми. Также можно купить маленький вентилятор и включать его каждый раз, когда вы выходите из ванной. А только что вымытую посуду лучше не ставить в шкаф сразу, а подождать, пока она полностью высохнет. Попробуйте уменьшить влажность в комнатах, где она чаще всего повышена: поставьте там миски с наполнителем для кошачьего туалета или пищевой содой.
Враг № 3: постельное бельё и матрас
Да вы, верно, шутите!!! / Фото: sulpak.kz
Удивлены? А совершенно зря. Наше тело производит тепло и пот, сбрасывает кусочки кожи. Всё это, оказываясь в нашей постели, становится отличной средой для размножения бактерий, которые и выделяют неприятный запах. Поэтому стоит регулярно следить за чистотой постельного белья и матраса. Меняйте постельное бельё хотя бы раз в неделю. Стирать простыни и пододеяльники нужно 10–13 минут при 60 градусах — более низкие температуры не смогут убить бактерии. Посыпьте матрас пищевой содой, оставьте на час, а затем пропылесосьте его. Кстати, для приятного запаха в соду можно добавить пару капель вашего любимого эфирного масла.
Враг № 4: холодильник
Холодильник пахнет очень часто. / Фото: vestnikao.ru
Регулярно мойте холодильник!!! Иногда, даже если вам кажется, что вы устранили основную причину неприятного запаха — например, выбросили испортившиеся пельмени, в отсеках могут остаться крошечные кусочки еды, ускользнувшие от вашего взгляда. Вы можете не заметить ароматов, которые они источают, зато обратите внимание, что лёд изменил цвет и стал на вкус «каким то другим». Скорее всего, это значит, что у вас сформировалась «носовая слепота» к этим запахам. И возможно, гости их учуют.
Фабричный устранитель запахов в холодильнике.
Для дезинфекции используйте раствор из 1 столовой ложки отбеливателя и 4 литров воды. Делать это нужно, обесточив холодильник. Затем дайте холодильнику проветриться в течение 15 минут и смойте смесь. Обязательно установите в холодильник поглотитель запахов. Это может быть покупное саше-«луковка», блюдце с пищевой содой или толчёные таблетки активированного угля.
Враг № 5: Чересчур «ароматная» свежеприготовленная пища
Частички этого уйдут на одежде гостя... / Фото: dymontiger.livejournal.com
Когда хозяйка готовит борщ из кислой капусты или, например, жарит хека, минут через 10 после начала приготовления её обоняние перестаёт воспринимать резкие запахи. А вот если в этот момент в квартиру зайдёт гость, для него густой, резкий и довольно неприятный запах той же жареной рыбы будет очевиден. Это как у классика: лицом к лицу лица не увидать... Кстати, «сковородные ароматы» - настоящий враг одежды: достаточно оставить куртку на вешалке в коридоре минут на 15 - и запах чужой готовки не выветрится вплоть до очередной стирки.
Враг № 6: Туалет
Всё ли так безупречно в плане запаха? / Фото: k-remont.ru
Большинство хозяек, даже следящих за опрятностью квартиры, может не подозревать, что туалетного «утёнка» и освежителя воздуха не всегда достаточно, чтобы ликвидировать все источники неприятного запаха. Более того, освежители часто начинают «сотрудничать» с неприятными запахами, создавая жуткую смесь, как из анекдота про хвойный дезодорант (когда, пардон, пахнет не просто кучей ***, а кучей *** под ёлкой). Источником «ароматов» может быть не только внутренняя поверхность унитаза, но и вся конструкция, поскольку не все хозяйки регулярно очищают и дезинфицируют седушку и бортики под ней.
Враг № 7: Мусорное ведро
Не всё так однозначно... / Фото: youla.ru
Некоторые продукты и упаковки от них совершенно невозможно держать в мусорном ведре даже полдня, поскольку даже через полиэтиленовый пакет запахи способны распространиться по всей квартире. Как и в ситуации номер 5, хозяева могут не заметить амбре, поскольку недавно откушали данный продукт с большим аппетитом. А вот зашедший в квартиру тотчас почувствует желание... Поскорее выйти.
Итак, наш топ врагов, которые способны втихую, но напрочь разрушить репутацию хозяйки:
• контейнеры и поддоны из-под охлаждённой курицы и мяса;
• остатки морепродуктов (панцири креветок и т. п.);
• рыбные консервные банки (килька в томате была великолепна, но пусть это останется тайной для гостя);
• капустные листья;
• подгнившие и поэтому удалённые фраменты успешно использованной луковицы;
• упаковки от некоторых кисломолочных продуктов
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