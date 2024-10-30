10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Жизнь – штука непредсказуемая, но когда в нее врываются еще и любовь и страсть, логика и вовсе уходит на десятый план. Простой пример – женитьба и развод. Казалось бы, люди расстаются для того, чтобы больше ничего друг о друге не знать и никогда не видеть надоевшее лицо. Но не все так просто, достаточно часто разведенные пары сходятся вновь – кто-то в самые краткие сроки, а кто-то через десятилетия.
Памела Андерсон
Фигуристую «спасательницу Малибу» Памелу Андерсон впору назвать рекордсменом нашего списка. За Рика Саломона, голливудского продюсера, пышногрудая актриса вышла замуж в 2007 году, случилось это после двух распавшихся браков с барабанщиком Томми Ли и краткосрочного замужества за рок-музыкантом Кид Роком. Брак с Саломоном продлился всего год, но уже в 2014 году Памела и Рик снова сошлись. Правда, в тот же год Андерсон подала на развод, однако поспешила отозвать заявление еще до того, как его рассмотрел суд. В 2015 году, впрочем, пара рассталась-таки, но что-то подсказывает нам, что это еще не финал большой истории любви.
Натали Вуд
Великолепная Натали Вуд, гордившаяся своим русским происхождением, прославилась не только тремя номинациями на «Оскар», но и бурной личной жизнью, а также – уже в печальном свете – трагической гибелью в расцвете лет. Главным мужчиной в жизни Вуд (если не считать Джеймса Дина, совместный фильм с которым сделал из Натали звезду) был актер Роберт Вагнер. Пара оформила брак в 1957 году, но рассталась через пять лет. Десятилетие разлуки и неудачи в последующих браках помогли Натали и Роберту понять – они созданы друг для друга. Блистательная пара вновь сошлась в 1972-м, узаконила отношения в 1974-м и прожила в согласии до самой смерти Вуд в 1981 году.
Мелани Гриффит
Совсем недавно Интернет заходился рыданиями – распалась одна из самых красивых и, главное, «долгоиграющих» голливудских семей, после 20 лет брака расстались Мелани Гриффит и Антонио Бандерас. Есть от чего погрустить, но достаточно оглянуться в прошлое Гриффит, чтобы понять, что еще не все потеряно. Актриса, к примеру, дважды была замужем за Доном Джонсоном. Причем первый их брак был рекордно скоротечным – меньше шести месяцев, это случилось в 1976 году. Вторая попытка была более взвешенной и обдуманной, Гриффит и Джонсон прожили вместе с 1989-го по 1996 год – этот брак подарил миру Дакоту Джонсон, исполнительницу главной роли в «50 оттенках серого».
Эллиотт Гулд
Хотя блистать Эллиотт Гулд начал еще в 1970-х, большинство зрителей помнят его по роли Джека Геллера, отца Моники и Росса в суперпопулярном сериале «Друзья». Определенной славы Гулду добавил и брак с Барбарой Стрейзанд, но настоящие американские горки в личной жизни у актера начались только после расставания со «смешной девчонкой». В 1974 году Гулд женился на Дженни Богард, через два года расстался с ней, затем, отдохнув пару лет, пара сошлась вновь, но на этот раз всего на год. Интересно, что оба скоротечных брака были отмечены рождением ребенка – вот что с людьми вытворяет любовь.
Жан-Клод Ван Дамм
Кумир эпохи видеосалонов Жан-Клод Ван Дамм может похвастать весьма обширным списком свадеб и разводов – в общей сложности актер был женат пять раз на четырех женщинах. Той единственной, кто смогла дважды привести «кикбоксера» к алтарю, стала пуэрториканская бодибилдерша Глэдис Португез. Сначала пара провела в браке пять лет, с 1987 года по 1992-й, успев пополнить семью двумя детьми, а затем их отношения возобновились в 1999-м. Год назад пара снова оказалась на грани развода – документы о расторжении брака даже отправились в муниципальные органы, но позже влюбленные одумались и заявление отозвали.
Ричард Прайор
Один из любимейших голливудских комиков Ричард Прайор женат был семь раз, с двумя из своих любимых актер сходился дважды. После трех неудачных браков Прайор в 1981 году женился на Дженнифер Ли (нет, не той самой), через полтора года пару ждал развод. В 1987 году актер сошелся уже с Флинн Белэйн – первый брак прервался менее через год, но в 1990-м пара соединилась еще на год. Десятилетний период одиночества комика завершился в 2001 году повторной свадьбой Прайора с Ли, и лишь смерть актера в 2005 году разлучила их.
Элизабет Тейлор
За личной жизнью Элизабет Тейлор весь мир следил, как за развитием какого-то детективного романа – блистательная актриса меняла вероисповедание, рожала и удочеряла детей, в общей сложности восемь раз была замужем. Наиболее длительным оказался брак Тейлор с не уступавшим ей в таланте актером Ричардом Бертоном – 10 лет пара сохраняла статус-кво, приняв в этот период в большую семью девочку из Германии по имени Мария. В 1974 году накопившиеся претензии друг к другу привели к разводу, но буквально через год пара снова сошлась. Повторный брак простоял всего год, а затем актеры пошли каждый своим путем.
Джеки Уивер
Родившаяся в австралийском Сиднее Джеки Уивер свою первую мировую известность заработала еще ролью в «Пикнике у Висячей скалы» Питера Уира. Затем актриса перебралась в Голливуд и дважды своими работами заставила американскую киноакадемию внести ее в список номинантов на свою премию. Но нас интересует ее личная жизнь, а в ней Уивер успела немало. Актриса пять раз была замужем, при этом два из браков длились не более года. Дважды Джеки выходила замуж за телеведущего Дэррина Хинча – сначала пара прожила вместе 13 лет, потом через год после развода Хинч и Уивер попытались оживить чувства повторным браком, но надолго их не хватило.
Пол Хоган
Австралиец Пол Хоган, известный всему миру по роли в фильме «Крокодил Данди», как и многие другие актеры, умудрился расстроить свой длительный брак интрижкой на съемочной площадке. В 1990 году он бросил свою супругу Ноэль ради партнерши по фильму Линды Козловски. А ведь Пол и Ноэль прожили вместе 32 года! И хотя в их долгих отношениях имелась небольшая прореха – пара разводилась в 1981-м, но сошлась обратно всего через полгода, – об этом мало кто упоминает. Слишком уж крохотный разрыв на огромном полотне счастливой до злополучного фильма семейной жизни.
Эминем
Актерский послужной список Маршалла Метерса, более известного под псевдонимом Эминем, совсем невелик, но принимая во внимание его бурную личную жизнь, можно понять – на кино у парня просто нет времени. Со своей будущей супругой Ким Скотт Эминем познакомился в школе в 15-летнем возрасте. В 1999 году, после десяти лет дружбы, пара узаконила отношения, причем Метерс стал попечителем не только их общего ребенка, но и дочери Ким от сторонних отношений. Брак распался уже через год, но в 2006 году Эминем снова объявил о свадьбе со Скотт. Второй «тайм» закончился унизительно быстро, пара не выдержала друг друга и месяц.
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