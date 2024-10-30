10 кинозвезд, вступавших в брак с одним и тем же человеком дважды

Жизнь – штука непредсказуемая, но когда в нее врываются еще и любовь и страсть, логика и вовсе уходит на десятый план. Простой пример – женитьба и развод. Казалось бы, люди расстаются для того, чтобы больше ничего друг о друге не знать и никогда не видеть надоевшее лицо. Но не все так просто, достаточно часто разведенные пары сходятся вновь – кто-то в самые краткие сроки, а кто-то через десятилетия.

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