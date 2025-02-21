Как правильно собирать березовый сок

Березовый сок – это настоящая живая вода. Источник витаминов и полезных микроэлементов. К сожалению, источник этот крайне не постоянный – пара недель в году. А заготавливать впрок березовый сок, на мой взгляд, занятие крайне бесперспективное и провальное – свежий сок довольно быстро портится и прокисает, а в стерилизованном варианте, пропадают все нужные нашему организму полезные вещества и витамины.

Правильный сбор березового сока

Можно, конечно, заморозить некоторое количество сока в морозилке, но это совсем немного – не у каждого в квартире есть отдельная морозильная камера. Так что нужно пользоваться моментом! Но как добыть сок из дерева, не причинив тому большого вреда?Кто-то делает ножом надрезы и канавки на стволе, кто-то вообще варварски наносит топором глубокие зарубины. Это всё лишнее. Многие ошибочно полагают, что чем обширнее и глубже повреждение появится на стволе, тем больше оттуда вытечет соку. Это не так. Это не организм млекопитающего – давления в нем нет, чтобы оттуда хлынул фонтан жидкости. Для хорошего и не ущербного для дерева забора сока, хватит лишь небольшого углубления в стволе и обычной медицинской капельницы. Да, как бы смешно это не звучало, но капельницу мы будем ставить дереву! Разумеется, не для ввода лекарств, а для забора сока.Дрель аккумуляторная.Перо на 20мм.Перо на 12мм.Сверло на 7мм.Нож.Трубка 12мм, длиной 2-3см.Отрезок деревянного черенка, диаметром 20 и длиной 50-70мм.Молоток.Пила.Система инфузионная (капельница).Емкость под сок. Банка или бутылка. С крышкой.Сначала, разумеется, необходимо все подготовить – инструмент и нужный расходный материал.В первую очередь подготовим деревянный чопик со сквозным отверстием.Это может быть любой сук, или отрезок черенка, диаметром не меньше 20 мм. Если диаметр окажется немного крупнее, это не страшно, можно довести его ножом до нужного размера. Сверлим его насквозь, вдоль, сверлом на 5-7 мм.Далее, пером на 12 мм, на одном из концов, расширяем отверстие до 12 мм.Примеряем в расширенное отверстие отрезок трубки на 12 мм.Теперь подготовим капельницу. Точнее, отдельные её части. Нам понадобится только гибкая трубка и сама капельница – полиэтиленовая колба, в которой капает раствор.Разрезаем капельницу-колбу напополам.Примеряем все части друг к другу. Вот так должно получиться:Далее займемся подготовлением нужной емкости. А именно, сделаем в крышке отверстие для трубки от капельницы.Крышка нужна, чтобы в банку с соком не лезли мухи, муравьи, и прочие любители глюкозы. На том подготовка материала закончена, и пора приступать к установке. При помощи дрели и пера на 20 мм, делаем в стволе углубление около 3см глубиной.Дерево должно быть взрослым, толстым, диаметром не менее 25-30см, с корой белого или светло-бежевого оттенка. Молодые, тонкие, а также больные и кривые березки лучше не трогать. Присмотритесь к дереву. Если на нем имеются грибы-паразиты, на ветвях много мха-лишайника, есть сувельные наросты на стволе, или сам ствол слишком темного оттенка, то это дерево, скорее всего больное, либо слишком старое. Делать углубление глубже 3-4см не стоит. Во-первых; мы наносим дереву больший вред, чем того требует наша задача, ну и во-вторых; в этом нет никакого смысла, поскольку ток сока проходит ближе к коре. Конечно, никому не будет приятно, если ему в организме проделают еще одно, дополнительное отверстие – любая ранка, это в первую очередь повреждение. Но иначе никак! Главное, не забыть заделать ранку в стволе, после процедуры забора сока, дабы до нее не добрались вредители и паразиты. Итак, просверлили. При помощи молотка устанавливаем в отверстие деревянный чопик, с расширенным отверстием наружу. В чопик, тем же способом, устанавливаем отрезок трубки.На отрезок трубки натягиваем капельницу, вот так:Выводим конец инфузионной трубки в отверстие в крышке банки.Устанавливать напрямую металлическую трубку в ствол дерева, минуя стадию возни с чопиком, не стоит – она все время будет вываливаться; древесина от влаги разбухнет, и просто выдавит трубку. Осталось подождать, пока наполнится банка, и потом насладиться свежим витаминным напитком. Днем сок течет довольно резво.Ночью, в силу похолодания, выделение сока будет не столь интенсивным. Так же, от хорошего и наибольшего выделения сока, важно месторасположение дерева. Если оно, к примеру, растет на холме или пригорке, то соку от него будет меньше, чем от дерева, растущего в низине, овраге, на берегу водоема, или возле болота. Так же, более сладкий сок будет от березы, растущей в лиственном лесу, нежели в смешанном или преимущественно хвойном. В идеале, конечно, если это будет березовая роща. Мое дерево растет возле дома, в моем дворе, потому в лесу я сок не собираю. Мне вполне хватает и этого. За полчаса набегает примерно с пол-литра.Главное не забыть на ночь опустошить емкость, или поставить посуду объемнее. По окончании сезона сбора сока, вынимаем из ствола всё, что мы туда установили, и тщательно заделываем отверстие глиной. Можно вбить глухой деревянный чоп, подходящего калибра.