Рынок для настоящих ведьм: Место, где можно купить всё для домашней магии

Все, что нужно для магии - и немного больше.
В одном из старых районов Ла-Пас, столицы Боливии, расположился самый что ни на есть настоящий рынок для ведьм, колдунов, гадалок, знахарей и всякого, кто желает приобщиться к миру непознанного и волшебного. Возле своих прилавков сидят старухи в ярких национальных костюмах, пристально смотрят на проходящих мимо покупателей: они легко на взгляд отличают тех, кто знает за чем пришел от простых зевак. А посмотреть здесь определенно есть на что...
Многочисленные статуэтки, использующиеся в качестве амулетов и талисманов. Фото: Anthony G. Reyes.
Речь идет о знаменитом Mercado de las Brujas, что переводится с испанского как "Рынок для ведьм." Здесь продаются не обычные предметы, и даже не похожие на те, которые можно увидеть на страницах романа "Гарри Поттера." Живые и мертвые лягушки и ящерицы, талисманы, амулеты, высушенные броненосцы, керамические статуэтки обнаженных любовников, мумифицированные черепахи, бутылочки с афродициаками, морские звезды, змеи и самое популярное - высушенные зародыши ламы.
Глиняные статуэтки и сушеные ламы. Фото: Daniel Chong Kah Fui.
Большинство этих товаров предназначены для ублажения местных духов в контексте боливийской религии Аймара. Другие используются не только верующими, но и просто обычными жителями, которые верят, что различные амулеты могут принести любовь в отношения, счастье, здоровье, и даже хорошие оценки при учебе в школе. Самыми популярными товарами являются травы из Бразилии и Перу, которые, по местным поверьям, значительно улучшают сексуальную жизнь.
Шкуры и сушеные тела животных. Фото: David Smith.
На самом деле ведьм и колдунов в Болии не так много. Большинство жителей является католиками, что, прочем, совершенно не мешает им совмещать посещение церкви и чтение Библии с походами к местным гадалкам и использование снадобий для "лечения вредности супруга." Самое большое количество "специалистов по колдовству" находится, конечно же здесь же, в Ла-Пас. Их легко узнать по большим черным шляпам и кокосовым сумкам, в которых насыпом лежат многочисленные амулеты, порошки и бутылочки. За подходящую цену можно также найти вуду-доктора, который будет лечить вашу душу, увечя душу врага или которые могут отомстить несговорчивому учителю, который не желает вашему ребенку ставить хорошие отметки.
Сушеную ламу следует закопать у своего дома, чтобы обеспечить себе удачу. Фото: Revolution_Ferg.
Особой популярностью на Рынке для ведьм пользуют высушенные зародыши ламы. Согласно местным поверьям, чтобы ублажить богиню Пачамаму, при переезде на новое место надо закопать зародыша у порога своего нового жилища. Привлеченная таким даром богиня будет защищать обитателей дома от невзгод и болезней. Казалось бы глупости, однако найти дом в Боливии, у порога которого бы не был закопан такой амулет, почти невозможно.
Жабки для удачи. Фото: Revolution_Ferg.
Если кого-то вдруг заинтересует, откуда же на рынке берется такое количество зародышей ламы, то перед ним откроется новая картина. Местные ламы используются вроде баранов в Европе: и для мяса, и для шерсти, и даже для ритуалов. Местные поверья не уточняют, сколько месяцев или дней должно быть плоду для того, чтобы ублажить богиню Пачамаму, поэтому на рынке можно найти как совсем крохотных зародышей до почти рожденных детенышей: главное, чтобы они были еще не рожденными.
Морские звезды на прилавке Рынка для ведьм. Фото: Julie Laurent.
Местных лам нередко забивают на мясо, когда те беременные - и эти плоды выкупаются местными старухами. Лам используют для освящения местных шахт - такие ламы тоже могут иметь плод внутри. Освящение проходит раз в год: у входа в каждую шахту (а их более чем хватает в Боливии) зарезают животное, потрошат его, и кровью окропляют вход (чтобы не засыпало) и машинное оборудование (чтобы не подвело и исправно работало).
Яркие прилавки Рынка для ведьм. Фото: Andrew Fleming.
Туристам, которые приезжают на рынок, не стоит бояться, что их выгонят с рынка или откажутся что-либо продавать. Религия есть религия, а деньги есть деньги. Среди многочисленных прилавков, продающих жуткие товары, всегда можно найти женщину посговорчивее, которая подробно объяснит для чего используется каждый товар. Так что осталось только подучить испанский, приехать в Ла-Пас и купить себе талисман, который гарантировано даст вам то, о чем вы всегда мечтали. А что делать при переезде вы уже знаете.
Товар на любой вкус. Фото: Ian Carvell.
Набор трав для лечения любого недуга. Фото: Ian Carvell.
Рынок для ведьм в Ла-Пас.
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