Рынок для настоящих ведьм: Место, где можно купить всё для домашней магии

Все, что нужно для магии - и немного больше.

Многочисленные статуэтки, использующиеся в качестве амулетов и талисманов. Фото: Anthony G. Reyes.

Глиняные статуэтки и сушеные ламы. Фото: Daniel Chong Kah Fui.

Шкуры и сушеные тела животных. Фото: David Smith.

Сушеную ламу следует закопать у своего дома, чтобы обеспечить себе удачу. Фото: Revolution_Ferg.

Жабки для удачи. Фото: Revolution_Ferg.

Морские звезды на прилавке Рынка для ведьм. Фото: Julie Laurent.

Яркие прилавки Рынка для ведьм. Фото: Andrew Fleming.

Товар на любой вкус. Фото: Ian Carvell.

Набор трав для лечения любого недуга. Фото: Ian Carvell.

Рынок для ведьм в Ла-Пас.