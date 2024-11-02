Что не поделили на съемках «С легким паром» Талызина и Брыльска и почему не помирились даже через 50

На съемочной площадке устанавливается особая атмосфера, и когда зрителю кажется, что персонажи дружат и любят друг друга, то в реальности все может быть по-другому. Так, злостными врагами с первой встречи стали Валентина Талызина и Барбара Брыльска – участницы одного фильма советских времен «С легким паром», который каждый год показывали накануне Нового года.
Валентина Талызина – «не подарок» на съемках: за что ее назвал монстром Рязанов
Валентина Талызина, Евгений Евстигнеев, Эльдар Рязанов.
Жизнь на съемочной площадке – это отдельный кусочек бытия, потому что там создается атмосфера другой реальности, и многое зависит, какой коллектив подбирается. Партнеры могли не симпатизировать друг другу, и тогда просто отрабатывали свою роль. Неприязнь на площадке может присутствовать, ведь там собираются творческие личности.
Валентина Талызина рассказала, что у нее был конфликт и обида на актрису Барбару Брыльску, а все потому, что та ее незаслуженно оскорбила. Рассказала в интервью, что та пьет на съемках. В свою очередь, Валентина объяснила истоки таких слухов, но отрицает, что была заядлой выпивохой. Она говорит, что это пошло со съемок фильма «Зигзаг удачи», который снимал Рязанов. Дело было осенью, было уже холодно, и актеры бегали в соседний подъезд погреться и для ускорения принимали на душу по 100 граммов алкоголя. Это донесли режиссеру, и тот накинулся на актеров. Сначала досталось Евстигнееву, сказав, что трудно выбрать хотя бы один дубль, где он трезвый. А потом повернулся к Талызиной и сказал: «А эта вообще монстр», и ушел от них. Вся группа замерла.
Валентина Талызина призналась, что в то время хваталась за любую роль, потому что получала 137 рублей зарплаты, а за квартиру нужно было отдавать больше 70 рублей. В итоге оставалось мало денег, поэтому она не отказывалась от ролей и готова была играть даже с отвратительными, по ее мнению, актерами.
Скандал Барбары Брыльской и Валентины Талызиной
Съемки фильма С легким паром. Рязанов с актерами Брыльской и Мягковым. / Фото: uznayvse.ru
Барбара Брыльска играла в фильме «С легким паром» знакомую Жени, Надю Шевелеву, которая по профессии является учительницей русского языка. Ее Рязанов пригласил, потому что увидел в ней другую внешность. Он перепробовал много актрис, но все ему чем-то не подходили. Пробовались Гурченко, Немоляева, Фрейндлих, а он выбрал полячку. Талызина передала слова режиссера: «В ней есть секс, а у нас он не нашел». Но Валентина тоже метила на роль учительницы, а ее отдали польской актрисе. Дело на этом могло закончиться, если бы Брыльска не пустила информацию, что Талызина выпивает на съемках.
С этого момента у них зародились враждебные чувства, потому что и Барбара невзлюбила партнершу по съемкам. На площадке разгорались серьезные конфликты, а как-то даже дошло до драки между женщинами. Позже на телепередаче Талызина сказала, что под конец съемок ее совсем не могла терпеть и накинулась с кулаками. Критиковала также российская актриса и игру своей партнерши – играла скучно. Это она услышала от ассистента по актерам Лены Судаковой. Просмотр черновой работы дублей с участием Брыльской вызывал скуку, и даже то, что за нее пела Алла Пугачева – не помогло. Сложности были даже с тем, чтобы научить правильно складывать губы и раскрывать рот, когда делала вид, что поет. Ко всему этому Талызина добавила: «Бездарщина!».
В фильме С легким паром. / Фото: dzen.ru
По иронии судьбы, Валентине пришлось еще и озвучивать Надежду, героиню Брыльской, потому что у нее был сильный польский акцент, а она представлялась как учительница русского языка. На что снова прозвучали обоюдные обвинения. Талызина сказала, что озвучила лучше, чем Брыльска сыграла свою роль. В ответ же Барбара обвинила Талызину в том, что это ее вмешательство изменило сценарий. Она изначально приглашалась на роль учителя польского языка, и тогда бы ее акцент не мешал.
Взаимные обвинения Брыльской и Талызиной
Награда за фильм С легким паром. / Фото: in.pinterest.com
Валентина Талызина не тот человек, который будет сносить незаслуженно обиды, поэтому после очередного оскорбления от Брыльской ответила ей взаимностью. Она рассказала, что Барбара неправильно воспринимала съемки в СССР. Она приезжала с товаром нижнего белья и продавала его. Назад, когда уезжала, увозила картины. Это задело Брыльску, и она ответила, что такое слышать оскорбительно. Она привозила вещи, но они были в качестве подарка для коллег, а Талызина, по ее мнению, очень подлый человек, если распускает такие слухи. Барбара добавила, что старалась с ней подружиться, но настоящая обида Валентины кроется в том, что ей не дали премию за роль.
Лия Ахеджакова и Валентина Талызина в фильме С легким паром. / Фото:dzen.ru
У Талызиной и про вторую подругу по фильму «С легким паром», Лию Ахеджакову, были нелестные отзывы. Талызина сказала, что у нее типаж собачки, которая до старости остается щенком. И когда во время съемок фильма Лия понравилась Эльдару Рязанову, то быстро прилипла и стала другом семьи.
Через много лет: отношения двух актрис не изменились
Барбара Брыльска. / Фото: russia-today.net
Не так давно Барбара Брыльска нелестно высказалась о России и народе, сказав, что это грязная страна. Некоторые депутаты решили, что она недостойна тех регалий, которые получила в России, а теперь поносит ее. Поступило предложение с помощью технологий переделать ее героиню Надю под другого человека. Был даже представлен набросок, где вместо ее головы вставили лицо Талызиной.
Валентина Талызина. / Фото: m24.ru
Валентина Талызина, даже учитывая их вражду, сказала, что это будет кощунством – испоганить всеми любимый фильм, который знают до мельчайших деталей и реплик. Но не забыла колко ответить своей бывшей партнерше. Она сказала, что Брыльска уже старая женщина, выжившая из ума, и ее нужно простить за такие слова. Хотя и самой Талызиной сейчас 88 лет. Был момент, когда они вроде как помирись, потому что Барбара попросила прощение, но данный случай показал, что вражда не окончена.
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