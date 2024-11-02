Что не поделили на съемках «С легким паром» Талызина и Брыльска и почему не помирились даже через 50

Валентина Талызина – «не подарок» на съемках: за что ее назвал монстром Рязанов

Валентина Талызина, Евгений Евстигнеев, Эльдар Рязанов.

Скандал Барбары Брыльской и Валентины Талызиной

Съемки фильма С легким паром. Рязанов с актерами Брыльской и Мягковым. / Фото: uznayvse.ru

В фильме С легким паром. / Фото: dzen.ru

Взаимные обвинения Брыльской и Талызиной

Награда за фильм С легким паром. / Фото: in.pinterest.com

Лия Ахеджакова и Валентина Талызина в фильме С легким паром. / Фото:dzen.ru

Через много лет: отношения двух актрис не изменились

Барбара Брыльска. / Фото: russia-today.net

Валентина Талызина. / Фото: m24.ru