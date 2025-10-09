Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе

тудия Olson Kundig Architects представила потрясающий проект современной резиденции в центре Далласа, США. Огромные апартаменты площадью 825 квадратных метров занимают 18-й этаж современного небоскрёба Museum Tower.
Приватные и служебные помещения вместе с коридорами спроектированы в центральной части пространства, в то время как открытые зоны организованы по периметру резиденции с потрясающими видами на город. Корпусная мебель из древесины ореха, полы из чёрного терраццо, а также фурнитура и освещение из коллекции главного архитектора проекта Тома Кундига (Tom Kundig) завершают образ промышленной эстетики. В этой резиденции максимально переданы настроения Далласа, увенчанные беспрепятственными видами на город.
