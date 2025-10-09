С нами не соску...
Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе

Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе тудия Olson Kundig Architects представила потрясающий проект современной резиденции в центре Далласа, США. Огромные апартаменты площадью 825 квадратных метров занимают 18-й этаж современного небоскрёба Museum Tower.

Приватные и служебные помещения вместе с коридорами спроектированы в центральной части пространства, в то время как открытые зоны организованы по периметру резиденции с потрясающими видами на город.
Семейные спальни расположены на северной стороне апартаментов, а гостевые — на южной. Восточную часть занимают кабинет и мини-кухня, а на западе предусмотрены гостиная, столовая и кухня. Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе Корпусная мебель из древесины ореха, полы из чёрного терраццо, а также фурнитура и освещение из коллекции главного архитектора проекта Тома Кундига (Tom Kundig) завершают образ промышленной эстетики. В этой резиденции максимально переданы настроения Далласа, увенчанные беспрепятственными видами на город. Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в ДалласеИнтерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе Интерьер апартаментов площадью 825 кв. метров в Далласе


источник

