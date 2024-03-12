Зачем спартанцу на шлеме нужен был яркий «петушиный» гребень

Шлем с гребнем - один из символом античности. |Фото: setwalls.ru.

На самом деле строй был куда плотнее, чем на рисунках. |Фото: yandex.ru.

Строй реконструкторов выглядит правдоподобнее. |Фото: mpfilmcraft.com.

Вспоминаем, где Коринф, Спарта и Афины. |Фото: kob-alt.ru.

Подобные шлемы скорее всего носили стратеги - командиры. |Фото: russian.alibaba.com.

Реконструкция шлема. ¦Фото: lawranceordnance.com.