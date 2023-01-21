20 фактов, которые звучат как ложь, но это правда

Несколько любопытных фактов, которые стоят того, чтобы их проверить.



1. Мед никогда не портится. То есть не просто через год или через два, а вообще никогда.



2. Медуза Turritopsis Nutricula — единственное ныне известное бессмертное существо на земле. О гуру, научи меня, как жить.



3. Сердце синего кита настолько огромно, что человек может запросто плавать по артериям.









4. Зато его глотка не больше блюдца.



5. На каждого человека приходится около 1,6 млн муравьев. Общая масса всех этих муравьев примерно такая же, как и масса всех людей на земле.



6. У осьминога три сердца.



7. Изначально фэншуй — искусство выбора места для могилы. Все-таки азиаты всегда славились специфическим чувством юмора.



8. На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов.



9. А вот так Юпитер выглядел бы с Земли, если бы находился от нас на таком же расстоянии, как Луна.







10. В нашем организме в 10 раз больше бактерий, чем клеток.



11. Вероятность того, что в стакане воды, которую вы пьете, содержится молекула воды, которая побывала в теле динозавра, — почти 100%.



12. Франкенштейн — имя не монстра, а ученого, который его создал.



13. У ската 27000 вкусовых рецепторов. Это в 4 раза больше, чем у человека. Джейми Оливер завистливо рыдает.



14. Так выглядит песок под микроскопом:







15. Красивый круглый аквариум — это самый плохой домик для золотой рыбки.



16. Чтение при плохом освещении или с экрана монитора никак не влияет на ухудшение зрения.



17. Оксфордскому университету больше лет, чем Ацтекской империи.



18. На Кипре Деда Мороза зовут Василий. То-то слышится нечто родное в слове «Кипр».



19. Еще никто не смог приручить африканского слона. Только индийский слон поддается дрессировке.



20. Слева — свечка горит на Земле, а справа — в невесомости.







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