«Поцелуй Иуды»: как 10 заповедей спасли «оскорбительную» картину

Поцелуй Иуды. Около 1460 года, Англия. Фрагмент. Музей Фицуильяма, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания.
Традиционно считается, что практически все произведения религиозного английского искусства были уничтожены в период Реформации. Но есть всё же одна работа, которой чудесным образом удалось уцелеть – «Поцелуй Иуды». Это произведение было создано около 1460 года, а сегодня хранится в Музее Фицуильяма – музее искусства и истории при Кембриджском университете. Как же удалось уцелеть этой картине?
В 2012 году Музей Фицуильяма приобрел у церкви Святой Марии, расположенной в британском Графтон Реджис, Нортгемптоншир уникальное живописное произведение, созданное в средние века. У церкви не было средств, чтобы сохранять картину в надлежащих условиях. Поэтому, когда произведение искусства оказалось у реставраторов, оно было покрыто слоем копоти и грязи, экскрементами летучих мышей и насекомых. До того, как реставраторы приступили к очистке картины, они не могли понять, что же на ней изображено.
Поцелуй Иуды. Около 1460 года, Англия. Музей Фицуильяма, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания. Оригинал 1707 x 4062.
Когда же поверхность картины была очищена, учёные поняли, какая невероятная удача их настигла. На картине была нарисована сцена предательства Иудой Иисуса Христа – иллюстрация к эпизоду из Евангелия, когда Иуда Искариот поцеловал Христа ночью в Гефсиманском саду, чтобы указать на него стражникам.
То, что картина уцелела – огромная удача. В эпоху Реформации и гражданских войн в Англии уничтожено было порядка 97% всей религиозной живописи. Картины с изображением Иуды среди дошедших до нашего времени не встречаются, поскольку этого персонажа одинаково ненавидели и католики, и протестанты. Верующие очень часто старались уничтожить его изображение любыми доступными способами: царапали, протыкали и проч. Поэтому учёных очень заинтересовало, как удалось выжить в такое смутное время «Поцелую Иуды».
Задняя сторона Поцелуя Иуды. Рейки добавлены позже.
Внимание реставраторов привлекла ещё одна деталь – задник картины, сделанный из фанеры, которая по времени явно отличалась от времени написания картины. Когда фанеру отделили, то на тыльной стороне картины обнаружили какие-то следы. Инфракрасное излучение помогло установить, что это полустертые записи Десяти заповедей, выполненные в XVI веке. Получается, что картину использовали повторно – «оскорбительное» изображение развернули к стене, а на обратной стороне картины вывели заповеди, вручённые Моисею на горе Синай. В то время доски с декалогом были привычной частью домашнего интерьера у протестантов.
Фотография в инфракрасных лучах.
Благодаря современным технологиям удалось установить и другие интересные факты. Так, дерево, на котором была нарисована картина, было срублено где-то в восточной Балтии примерно в 1423 году. А изображение на холст нанесли гораздо позднее – где-то в период между 1437 и 1469 годами. Съёмка в УФ и ИК диапазонах позволила уточнить детали рисунка, использованные пигменты и утраченные очертания фрагментов картины. Сегодня картина выставлена на общее обозрение в Галерее средневекового искусства Ротшильда в Музее Фицуильяма.
Птицы и глаза.
Сегодня никто не может сказать – сохранили ли картину сознательно, нанеся заповеди на тыльную сторону для маскировки, или же деревянный холст использовали повторно в целях экономии, а изображение, которое в те времена считалось оскорбительным, не уничтожили по счастливой случайности или из-за тривиальной лени.
Отсеченное ухо.
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