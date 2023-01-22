Не у каждого есть дачный участок. Однако большинству хочется что бы на кухне была свежая зелень или овощи, выращенные своими руками.
Согласитесь, приятно покрошить свежую, только что сорванную петрушку в суп или свежесобранный базилик в салат. сегодня мы хотим поделится с вами интересными идеями организации мини огорода на балконе. Больших затрат это не потребует, а результат вас порадует
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Полезные идеи мини-огорода на балконе
Не у каждого есть дачный участок. Однако большинству хочется что бы на кухне была свежая зелень или овощи, выращенные своими руками.
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