10 водопадов мира, посещение которых не забывается никогда

Водопады представляют собой одни из самых захватывающих природных чудес, впечатляющие своей мощью и эстетикой. Они вызывают чувство восхищения у туристов со всех концов Земли и имеют разнообразие форм, размеры и локации. Каждый водопад вносит уникальный вклад в природное наследие своей страны, становясь символом её красоты.
1. Водопад Джог, Индия
Водопад Джог /Фото:dzen.ru
Водопад Джог, расположенный в штате Карнатака, является одним из наиболее внушительных и величественных водопадов Индии, поражающим своей колоссальной высотой в 253 метра. Это природное чудо берёт своё начало из реки Шаравати, которая срывается с утесов, создавая эффектный каскад с многослойной структурой.
В лучшие времена года, особенно после сезона дождей, водопад особенно полон воды и выглядит еще более величественно, что создает уникальную атмосферу для всех посетителей. Джог делится на четыре основных потока, которые делают его уникальным и зрелищным. Особенно впечатляюще смотрится водопад во время муссонного сезона, когда уровень воды значительно увеличивается.
2. Водопад Сазерленд, Новая Зеландия
Водопад Сазерленд /Фото:Pinterest
В национальном парке Фьорлэнд, в Новой Зеландии, расположен величественный водопад Сазерленд, один из наиболее внушительных и величественных природных чудес страны. Его гигантская высота, достигающая 580 метров, позволяет ему занять почетное место в списке самых высоких водопадов Новой Зеландии.
Сазерленд окружен великолепными гористыми пейзажами и зелеными лесами, создавая впечатляющий контраст с белоснежной стеной воды.
3. Водопад Гульфосс, Исландия
Водопад Гульфосс /Фото:pac.ru
В сердце Исландии, на реке Хвита, расположен легендарный водопад Гульфосс, более известный как «Золотой водопад». Являясь ключевым элементом Золотого кольца, самого популярного туристического маршрута в Исландии, этот водопад привлекает тысячи путешественников со всего мира. Состоящий из нескольких каскадов, Гульфосс создает уникальный и завораживающий ландшафт, где мощные потоки воды, спускающиеся с высоты около 32 метров, формируют обширное ущелье, это оставляет неизгладимое впечатление на всех, кто его видит. Ранее его потоки использовались для выработки электроэнергии, благодаря своей колоссальной силе и потенциальным возможностям.
4. Водопад Кайетур, Гайана
Водопад Кайетур /Фото:magiya-vokrug.ru
В сердце заповедника Кайетур, в Гайане, расположен величественный водопад Кайетур, который занимает почетное место в списке самых высоких водопадов на Земле, поражая своей грандиозностью и мощью. Его высота составляет 226 метров, что в пять раз превышает высоту знаменитого Ниагарского водопада. Кайетур формируется благодаря водам реки Потаро, протекающей сквозь тропические леса Южной Америки. Это поистине потрясающее зрелище, когда мощный поток воды стремительно падает вниз с обрыва.
Кайетур выделяется своей изолированностью, что делает его менее известным среди путешественников. Однако, именно это придает месту особую магию, нетронутой природы. Посетители водопада могут не только насладиться его величественной красотой, но и иметь возможность увидеть необычные виды растений и животных, обитающих в тропических лесах Гайаны. Впервые он был обнаружен в 1870 году.
5. Плитвицкие водопады, Хорватия
Плитвицкие водопады /Фото:plitvickedoline.hr
Каскады Плитвицких водопадов, находящиеся в пределах национального парка Плитвице, который внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, обладают уникальной экосистемой, включающей каскадные озера и водные потоки. Этот водный ансамбль славится своими изумительными оттенками — от насыщенного синего до яркого зелёного. Такие различия в цветах из-за минералов и микроорганизмов, присутствующих в воде. Высота водопадов достигает 77 метров, создавая завораживающий ландшафт, который манит туристов и исследователей с 1949 года, когда этот природный комплекс был открыт для широкой публики.
6. Йосемитский водопад, Калифорния, США
Йосемитский водопад/Фото:pxhere.com
В сердце Национального парка Йосемити, в Калифорнии, расположен величественный водопад Йосемити, один из самых высоких и внушительных водопадов на территории Северной Америки, достигая небывалой высоты 740 метров. Этот природный шедевр состоит из трех отдельных каскадов: верхнего, среднего и нижнего, каждый из которых создает уникальный и завораживающий ландшафт.
7. Ниагарский водопад, Нью-Йорк и Онтарио
Ниагарский водопад /Фото:ind.couriertrackers.com
На границе между Соединенными Штатами и Канадой, в сердце Северной Америки, расположен Ниагарский водопад, пожалуй, самый знаменитый, туристический и внушительный из всех чудес на планете. Этот уникальный водопад состоит из трех основных каскадов, каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности и характеристики, делающие его по-настоящему уникальным. У кажого своё название —Подковообразный водопад, Американский водопад и водопад Фата — каждый из них является шедевром природы, создавая вместе внушительную панораму. Общая ширина водопадов приблизительно 1050 метров, а высота падения воды достигает 53 метров, создавая мощный и завораживающий эффект.
Струи воды, падающие с обрывов, образуют по-настоящему впечатляющее облако водяного пара, что делает Ниагарский водопад особенно эффектным. В ночное время его подсвечивают яркими огнями, создавая волшебную атмосферу, а в летние месяцы туристы могут наслаждаться захватывающими фейерверками.
8. Водопад Анхель, Венесуэла
Водопад Анхель /Фото:7men.uz
Водопад Анхель, высота которого достигает примерно 979 метров, самый высоко расположенный водопад на планете. Этот величественный природный объект занесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно местным легендам, его открыл известный исследователь сэр Уолтер Рэли, когда искал мифическое Эльдорадо. Водопад находится в национальном парке Канайма в Венесуэле.
Дорога к водопаду достаточно сложная, что помогает сохранить его в практически нетронутом состоянии. Для местных племен водопад несет священное значение, а его уникальная экосистема вызывает живой интерес у многих исследователей и путешественников.
9. Водопады Игуасу, Аргентина и Бразилия
Водопады Игуасу /Фото:blog.ostrovok.ru
Водопады Игуасу расположены на границе Аргентины и Бразилии и считаются одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей на Земле. Эта водная система признана самой масштабной в мире. С высотой 82 метра и шириной более 1600 метров, водопады создают великолепное зрелище.
Одной из ключевых особенностей этого комплекса является «Девятое кольцо ада», где мощные потоки воды стремительно обрушиваются вниз, образуя яркие радуги и облака тумана. Водопады Игуасу также входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
10. Водопад Виктория, Замбия и Зимбабве
Водопад Виктория /Фото:gibbonswhistler.com
В центре Южной Африки, на стыке Замбии и Зимбабве, расположен водопад Виктория. Этот водопад, известный как «Моси-оа-Тунья» на местном языке, что переводится как «громкий дым», не только удивительное естествоиспытательский памятник, но также как и многие признанный объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Водопад Виктория — один из самых широких на Земле, его ширина составляет примерно 1800 метров. Высота водопада достигает целых 120 метров, что делает его также одним из самых высоких на планете. Во время сезона дождей водопад превращается в огромную водяную завесу, создающую массивные облака тумана, видимые на многие километры вокруг, это и привлекает туристов. Тропические леса, растущие на берегах реки Замбези, являются домом для множества редких растений, птиц и животных, редких видов бабочек, среди которых активно охотятся различные ящерицы и насекомые.
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