Секреты живой природы, которые ученые ещё не объяснили

Хотя современная наука далеко продвинулась в понимании законов природы, существует достаточно много вещей, объяснить которые ученые просто не в состоянии. В нашем обзоре десять, казалось бы, простых вопросов, ответов на которые пока нет.











1. Почему некоторые млекопитающие вернулись в воду

Коровы во время еды всегда поворачиваются на север или на юг

Алкалоиды в растениях

Почему цветы растут по всей планете

Почему вблизи экватора царит разнообразие жизненных форм

Парадокс фитопланктона

Как аргентинские муравьи создают колонии на различных континентах

Таинственный предок человека

Животные, которые могут жить без кислорода

Половое размножение