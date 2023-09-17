Пышные оладушки, готовить которые каждый день можно по разному рецепту

Оладьи с лимоном и ягодами.
С пылу, с жару, румяные и ароматные, ванильные, с мёдом и вареньем, пышные и упругие – оладушки, которыми так приятно лакомиться не только по выходным, а и в будние дни на завтрак, обед или же на перекус.
1. Оладьи на кефире
Вкусные оладьи на кефире.
Ингредиенты:
• Кефир - 2 стакана;
• Сахар - 2 ст. л;
• Сода - 1/3 ч. л;
• Мука - 2 стакана;
• Соль по вкусу.
Оладушки, устоять перед которыми нет ни сил, ни желания.
Приготовление:
• Кефир комнатной температуры смешайте с сахаром, солью и содой, погашенной уксусом;
• Затем, постоянно помешивая, подсыпайте муку - пока тесто не станет густым и однородны;
• На разогретую сковороду налейте подсолнечное масло;
• Выкладывайте тесто столовой ложкой;
• Поджарив оладьи с одной стороны, переверните их лопаткой и жарьте до готовности;
Выложите готовые оладьи на блюдо (предварительно застелив его салфеткой) это впитает лишний жир;
Подавайте со сметаной, вареньем или мёдом.
2. Оладьи на молоке с яблоками
Ароматные оладьи с яблоками.
Ингредиенты:
• Мука - 1 стакан;
• Молоко - 1 стакан;
• Яйца - 2 шт;
• Сахар - 2-3 ст. л;
• Яблоки - 2 шт;
• Корица - 2-3 щепоток;
• Масло растительное - 50 мл;
• Разрыхлитель - 1 ч. л;
• Соль - 1 щепотка.
Изумительные оладьи.
Приготовление:
• Яйца взбить с сахаром до белой пены;
• В яичную смесь добавить щепотку соли и молоко;
• Взбить всё венчиком;
• Просеянную муку смешать с разрыхлителем или гашёной лимонным соком содой; • • Добавить в яично-молочную смесь, приправляя корицей (тщательно перемешайте);
• Яблоки помыть, очистить от кожуры, плодоножек и семенной коробки;
• Мелко нарезать или натереть на крупной тёрке;
• После добавить их в тесто (всё перемешав);
• Дать тесту настояться 10-15 минут;
• В сковороду влить растительное масла и хорошо разогреть;
• Тесто в сковороду наливать столовой ложкой;
• Обжарить с двух сторон по 3-4 минуты.
3. Оладьи на дрожжах
Дрожжевые оладушки.
Ингредиенты:
• Яйца – 3 шт;
• Соль мелкая морская – 1 ч. л;
• Молоко - 2 стакана;
• Масло растительное – 1 ст.л;
• Сахар – 1 ст. л;
• Свежие дрожжи - 20 г;
• Мука - 4 стакана.
Пышные и воздушные оладьи.
Приготовление:
• Муку просеять;
• В сотейнике подогреть молоко и развести дрожжи;
• Всыпать муку, хорошо размешать и поставить в тёплое место на 2 часа ( тесто должно подняться);
• В миске растереть яйца, соль, сахар и масло;
• Готовую смесь влить в тесто;
• И вновь поместить в тёплое место ещё на час;
• Перед выпеканием оладий тесто не перемешивать;
• На сухую разогретую сковороду выкладывать по 1 ст. л. теста;
• Обжарить оладьи с двух сторон на среднем огне;
• Готовые оладьи выложить на блюдо;
• Подавать горячими с сиропом, мёдом, вареньем или ягодами.
4. Оладьи на ряженке
Вкусные жареные оладьи на ряженке.
Ингредиенты:
• Ряженка – 300 мл;
• Яйца – 2 шт;
• Мука овсяная – 150 г;
• Мука пшеничная – 150 г;
• Соль – щепотка;
• Сахар – 2 ст. л;
• Сода – половина чайной ложки;
• Лимонный сок – 1 ст. л.
Оладьи с мёдом.
Приготовление:
• Взбить ряженку, яйца, соль и сахар в единую массу;
• Просеять муку в будущее тесто;
• Влить лимонный сок в тесто, смешать и добавить соду;
• Оставить приблизительно на 10 минут до появления пузырьков на поверхности теста;
• Обжарить оладьи на небольшом огне на сливочном (или на растительном масле); • Подать с фруктами, мёдом, сливочным маслом или сметаной.
5. Банановые оладьи на кефире
Вкусные банановые оладушки.
Ингредиенты:
• Бананы - 3 шт;
• Кефир - 1 стакан;
• Яйца - 2 шт;
• Мука пшеничная - 1/2 стакана;
• Сахар - 1 ч. л;
• Сода гашёная - 1/2 чайной ложки;
• Соль по вкусу.
Приятного аппетита.
Приготовление:
Бананы размять;
Добавить яйца, кефир, соду, сахар, соль и муку;
Тщательно перемешать и выпекать оладьи как обычно на смазанной маслом сковороде;
Готовые оладушки подавать со сметаной, вареньем, мёдом или ягодами.
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