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Как вырастить зелёный лук без почвы

Во многие блюда мира добавляют репчатый и зеленый лук. Овощи придают еде сочность и специфический вкус. Для того, чтобы лук всегда был в вашем доме, не обязательно его покупать в магазине. Можно вырастить самим, без особых усилий и вложений.
Простой способ выращивания лука без почвы пользуется популярностью.



Как вырастить зеленый лук без почвы


Потребуется:

репчатый лук среднего размера;

острый нож;

пластиковые контейнеры.

Проращивание лука на зелень без почвы:

Перед посадкой, лук необходимо подготовить. Для этого с овоща удалите плодоножку и снимите лишнюю шелуху.

Как вырастить зеленый лук без почвыКак вырастить зеленый лук без почвы

Разместите лук в контейнеры плотно друг к другу донцем вниз.

Как вырастить зеленый лук без почвыКак вырастить зеленый лук без почвы

Слегка полейте чистой водой.

Как вырастить зеленый лук без почвы

Расположите емкости с луком на солнечном месте. При необходимости подливайте воду в контейнеры. Через 7 дней вы заметите появившиеся зеленые стручки лука, которые будут увеличиваться в размере каждый день.

Как вырастить зеленый лук без почвыКак вырастить зеленый лук без почвы

Для того, чтобы использовать в пищу зеленый лук, просто достаньте луковицу из контейнера, удалите головку лука и наслаждайтесь сочным вкусом зеленой части плода. Смотрите подробное видео по выращиванию лука без почвы.

Как вырастить зеленый лук без почвыКак вырастить зеленый лук без почвы
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Лук
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