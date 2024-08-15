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Как легко заточить ножницы в домашних условиях

В заточке ножниц, как и ножа, нет абсолютно ничего сложного. Однако необходимо знать несколько моментов, которые помогут облегчить процесс работы и получить идеальный результат! Возьмите любые ножницы и заточите их до бритвенной остроты.
Они будут словно только что с завода! Быстро, просто, практично и доступно каждому.




Люфт ножниц



Первая проблема, с которой сталкиваются все, — это не плотное прилегание лезвий друг к другу. Со временем место прилегания расшатывается, и возникает люфт в месте соединения двух частей. Решить эту проблему довольно просто: положите ножницы на какую-нибудь поверхность и пару раз постучите молотком. Затем капните растительным маслом и открывайте-закрывайте ножницы около 10-15 раз. Они станут туже, прилегание лезвий — плотнее!


Заточка ножниц



Как известно, лезвия ножниц не идеально ровные, а слегка изогнутые по направлению друг к другу.
Чтобы заточить их в домашних условиях, понадобится точильный камень. Увлажните его водой.



Проведите маркером по лезвию. Так будет проще отследить, насколько ровно вы точите ножницы. Теперь вернитесь к камню и наточите сначала одно, потом второе лезвие.



Полоска маркера будет снята. Лезвия станут бритвенно острыми! Теперь ножницы как новенькие, будто только что с завода.



Смело беритесь за работу, даже если никогда не точили ножницы своими руками! Они будут в идеальном состоянии, сколько бы лет им ни было.
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заточка
Ножницы

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